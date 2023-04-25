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Покупатель бизнеса владельца KFC в России откроет тысячу Rostic’s

Покупатель российского бизнеса владельца KFC пообещал открыть тысячу ресторанов Rostic’s
Сеть ресторанов Rostic’s, которая заменит бренд KFC в России, планирует открыть за пять лет 1 тыс. заведений. Это могут быть рестораны в отдаленных регионах с меньшей площадью зала и кухни и сокращенным меню
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Покупатель российского бизнеса Yum! Brands (владелец сети фастфуда KFC) — компания «Смарт Сервис» — планирует в течение пяти лет открыть около 1 тыс. новых ресторанов под брендом Rostic's. Об этом рассказал в интервью РБК совладелец «Смарт Сервиса» Константин Котов.

Первый ресторан Rostic’s на месте бывшего KFC в центре Москвы возле станции метро «Маяковская» откроется 25 апреля. Всего до конца лета 2023 года под бренд Rostiс’s должно перейти около 100 ресторанов KFC, анонсирует Котов.

Как KFC уходит из России

В марте 2022 года владелец бренда KFC — американская компания Yum! Brands объявила о приостановке инвестиций и развития в России, а также о закрытии принадлежавших ей в стране ресторанов на фоне специальной военной операции на Украине. Впрочем, более чем из 1,1 тыс. открытых заведений KFC в России непосредственно Yum! Brands принадлежало лишь 66 точек, остальные развивали по франшизе ее местные партнеры.

В начале июля 2022 года компания Yum! Brands объявила, что передает права собственности на собственные рестораны KFC, а также права на мастер-франшизу в России и операционную систему местному оператору. В конце октября 2022 года Yum! Brands назвала покупателя на бизнес в России — компанию «Смарт Сервис», которая принадлежит на паритетных началах бизнесменам из Удмуртии Константину Котову и Андрею Осколкову. Партнеры по франшизе развивали около 40 ресторанов KFC в Удмуртии, Кировской области, Татарстане и Пермском крае. В апреле 2023 года Yum! Brands сообщила о завершении сделки по продаже бизнеса в России компании «Смарт Сервис».

Одним из условий сделки был ребрендинг ресторанов: бренд KFC уходит из России, а новый владелец получил в рамках сделки права на принадлежавшую Yum! Brands торговую марку Rostic's — сеть под этим названием существовала в России в 1990-х — 2000-х годах и теперь будет развиваться вместо KFC. Уходить с российского рынка KFC будет постепенно. Российские франчайзи, у которых заключены десятилетние соглашения на использование бренда KFC, смогут сохранить вывески до истечения срока действия договора, но потом обязаны будут также сменить название ресторанов. Основной пик открытий ресторанов KFC в России, по словам Котова, пришелся на последние пять лет — между 2018 и 2022 годами. Бизнесмен предполагает, что с 2028 года рестораны KFC начнут массово переходить под новые бренды.

Необходимость в расширении сети Котов объяснил тем, что хотя сейчас у KFC более 1,1 тыс. ресторанов, но почти сопоставимая с количеством их посетителей аудитория «не может посетить рестораны в 10–15 минутах ходьбы». «Основная проблема KFC в том, что в России сейчас вы можете управлять брендом, но не можете развиваться в нем. То есть, даже имея новые локации и земельные участки, строя там рестораны и драйвы, даже если у вас десятилетний договор, вы не сможете открывать новые рестораны под брендом KFC», — говорит предприниматель.

Рестораны Rostic’s появятся в средних и малых городах или даже в поселках городского типа с населением до 30–40 тыс. человек, где еще не было KFC, уточнил Котов. Развиваться в новых регионах, например в Крыму, компания пока не планирует.

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Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Константин Котов Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК

Чтобы открыть рестораны в отдаленных регионах, нужно придумать форматы, которые были бы экономически выгодны для действующих франчайзи, говорит Котов. Если открывать не ресторан «на 700 кв. м, как на Маяковской», а небольшой — на 150 кв. м, — все сработает, уверен собеседник РБК. Правда, в этом случае придется отказаться от части оборудования, уменьшить инвестиции в интерьер, площадь кухни и зала и сократить меню. «Мы могли бы отказаться от чего-то, что важно для Москвы или любого города-миллионника, но что было бы не очень значимо для небольшого города. Предположим, бургеры, стрипсы, крылья и картофель фри останутся, но не будет, например, куриных ножек», — говорит бизнесмен. По словам Котова, даже если что-то убрать из меню, узнаваемость бренда сохранится.

В то же время новые рестораны должны быть логистически доступны, чтобы компания могла доставить туда продукты, добавил предприниматель. «У нас по России идет централизованная доставка продуктов под каждый ресторан по заказу, — объясняет Котов. — Поэтому мы с нашим логистическим партнером должны построить пути доставки этих продуктов питания до ресторанов в малых городах». В отдаленных регионах это может повлиять на цены, признает Котов: «Если рестораны будут расположены далеко и добираться до них будет неудобно, цены могут отличаться плюс-минус на 5–10%».

В больших городах поход в KFC сегодня или завтра в Rostic's воспринимается как быстрый перекус, а для людей в регионах это может быть и настоящим событием, указывает Котов. «Люди специально ждут выходных, чтобы сходить в рестораны с семьями и друзьями», — говорит бизнесмен. Это заметно по выручке: в субботу она может быть вдвое выше, чем в понедельник. По словам Котова, в некоторых населенных пунктах, где нет другой «современной и модной точки из телевизора», KFC или Rostic's станут местом притяжения. «Где-то это место встречи и проведения времени, а где-то это эмоции для того, чтобы девочка с мальчиком встретились, а где-то друзья собрались, у них бесплатный Wi-Fi в ресторане».

Чем известен Rostic's

Сеть ресторанов быстрого питания «Ростик'c» существовала в России с 1993 по 2012 год (тогда название указывалось на кириллице). Создатель бренда — ресторатор, потомок русских эмигрантов и уроженец Венесуэлы Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко. Основанная им корпорация «Ростик Групп» управляет компанией «Росинтер Ресторантс Холдинг», которая развивает сети «IL Патио», «Планета Суши», «Шикари», TGI Fridays, Costa Coffee.

Открытый в 1993 году «Ростик’с» был первой российской сетью предприятий быстрого питания, но ориентировался на западные стандарты обслуживания и был похож на главного конкурента McDonald's — международную сеть KFC (Kentucky Fried Chicken, основана в 1930 году американским предпринимателем Харландом Сандерсом). Фирменным блюдом «Ростик’с» так же, как и у KFC, были блюда из курицы в панировке, куриные наггетсы, бургеры и картофель фри. Впоследствии в меню появились также адаптированные для России блюда: например, пельмени, пирожки и котлеты по-киевски. Но ресторан соответствовал стандартам западного фастфуда: быстрое обслуживание и низкие цены. Гендиректор «Ростик’с» Сергей Лысенков в 2004 году в интервью «Коммерсанту» обращал внимание, что бренд ассоциируется с западной компанией: «Персонал в фирменных фартуках и бейсболках, снующие уборщики, стандартная стойка и световые табло с «наггетсами», «сэндвичами» и «картофелем фри» — картинка как из западного кино». На тот год сеть «Ростик’с» насчитывала около 50 ресторанов.

В 2005 году «Ростик Групп» заключила с владельцем марки KFC — американской корпорацией Yum! Brands — соглашение о стратегическом партнерстве. Входящая в корпорацию «Ростик Групп» компания «Росинтер» стала российским франчайзи Yum! Brands, а рестораны «Ростик’с» были переименованы в «Ростик’с-KFC». По условиям соглашения «Росинтер» должен был открыть более 300 ресторанов «Ростик’с-KFC» в течение пяти лет. Но уже через год «Росинтер» продал Yum! Brands интеллектуальные права на бренд «Ростик’с» и связанную с ней интеллектуальную собственность за $15 млн, сообщал «Коммерсантъ». В соглашении было также предусмотрено, что через пять–семь лет американский партнер сможет выкупить и саму российскую сеть ресторанов. В 2011 году сеть была продана корпорации Yum! Brands, а рестораны до конца 2012 года были переименованы в KFC.

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Анна Захарова
KFC фастфуд продажа сделка
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