Росавиацию обвинили в летной негодности

Генпрокуратура и ФСБ нашли нарушения в работе агентства воздушного транспорта

Проведенная Генпрокуратурой и ФСБ проверка Федерального агентства воздушного транспорта выявила многочисленные нарушения в его работе. Самые большие претензии — к главе управления поддержания летной годности воздушных судов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Генеральная прокуратура и ФСБ в конце апреля провели совместную проверку Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). В его работе были обнаружены многочисленные нарушения, касающиеся как действий агентства в целом, там и решений отдельных руководителей, рассказал РБК источник, близкий к надзорному ведомству. Информацию подтвердил источник, знакомый с ходом проверки.

РБК направил запрос в Генеральную прокуратуру и пресс-центр ФСБ.

Изменения конструкции без обоснования и техобслуживание без сертификатов

Проверка проводилась до катастрофы SSJ100 в Шереметьево и выявила, что более чем на 400 воздушных судах внедрены изменения типовой конструкции без проведения необходимых исследований и выполнения сертификационных работ, рассказал собеседник РБК.

Согласно итогам проверки, Росавиация также не приняла меры в отношении девяти авиапредприятий, находящихся в «ненадлежащем финансово-экономическом состоянии», добавил он. По мнению Генпрокуратуры, это может отразиться на регулярности полетов.

Более 80 линейных станций осуществляют техническое обслуживание самолетов с регистрацией на Бермудах при отсутствии выданного Росавиацией соответствующего сертификата, также рассказал источник, знакомый с ходом проверки. «Одобрение таких станций прекращено в связи с позицией Минтранса», — пояснил источник.

В замечаниях Генпрокуратуры также говорится, что при сертификации организаций по техобслуживанию, находящихся за пределами России, было допущено «неправомерное делегирование полномочий». Сертификат о соответствии требованиям авиационных правил в отношении юрлиц, осуществляющих техобслуживание воздушных судов, был выдан Vector Aerospace Helicopter Services Inc. после выездной проверки, проведенной без участия сотрудника Росавиации, но при наличии его подписи в картах контрольной проверки.

Представители компании Vector Aerospace Helicopter Services Inc. не ответили на звонки РБК.

Диплом без экзаменов и конфликт интересов

Есть у прокуратуры и персональные претензии к руководству агентства. В частности, проверка показала, что заместитель руководителя Росавиации Андрей Беляков в 2009 году получил диплом Санкт-Петербургского госуниверситета гражданской авиации без сдачи зачетов и экзаменов по пяти дисциплинам. А у начальника управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерия Кудинова проверяющие обнаружили конфликт интересов. «Установлено, что начальник управления не принял меры по урегулированию конфликта интересов. Он выдавал сертификаты летной годности на основании заключений компании ООО «Эйрвейз техникс», которая привлекала для инспектирования воздушных судов его сына Кудинова С.В.», — рассказал РБК источник, знакомый с материалами проверки. Кудинов также нарушал федеральные авиационные правила в области процедуры подтверждения летной годности. «Эти нарушения не позволяли выдать праворазрешительные документы на ряд воздушных судов», — отметил собеседник.

Помимо этого Генпрокуратура установила, что руководитель управления поддержания летной годности воздушных судов выдал сертификат летной годности на не соответствующий требованиям авиационных правил самолет Boeing 767-300 (бортовой номер RA73030). «Самолет до настоящего времени эксплуатируется в авиакомпании «Азур Эйр», — отмечено в материалах ведомства.

Директор департамента информационной политики и коммуникаций авиакомпании Azur Air Анастасия Матюшина сообщила РБК, что ей об этом ничего не известно.

Источник, знакомый с ходом проверки, рассказал о еще одном факте, связанном с работой Кудинова: проверка обнаружила, что на основании его решения для проведения сертификации компании Vector Aerospace Helicopter Services Inc. было привлечено неуполномоченное юрлицо (ООО «ЦС Лайнер»). «По сути, выполнение госфункций чиновник переложил на коммерческую организацию, с которой эксплуатант был вынужден заключить договор на 1,1 млн руб.», — рассказал источник.

Источник, знакомый с ходом проверки, сообщил РБК, что в настоящее время специалисты агентства и Минтранса, в ведении которого оно находится, работают над устранением выявленных нарушений.

«По всем замечаниям Росавиацией подготовлены исчерпывающие материалы, которые будут рассмотрены совместно с представителями Генпрокуратуры в установленном законодательством порядке», — сообщили РБК в пресс-службе Росавиации. Источник РБК в агентстве сообщил, что в ходе внутренней проверки конфликта интересов не выявлено.