«Победа» в июле обогнала «Аэрофлот» по числу перевезенных пассажиров

Лоукостер впервые занял второе место по числу перевезенных пассажиров, обойдя материнскую компанию. Ранее глава «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил о планах сделать «Победу» самой крупной авиакомпанией России

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Авиакомпания-лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») в июле перевезла 1,039 млн человек и заняла второе место по этому показателю в России. «Победа» впервые смогла обойти по количеству пассажиров саму авиакомпанию «Аэрофлот», которая перевезла на 4,2 тыс. меньше — 1,035 млн человек. Статистика опубликована на сайте Росавиации и учитывает внутрироссийские направления и вывозные рейсы (первые регулярные рейсы за границу открылись только 1 августа).

На первом месте — частная авиакомпания S7, она перевезла 1,34 млн пассажиров, что на 10,5% меньше, чем годом ранее (1,5 млн). «Россия» (как и «Победа», входит в группу «Аэрофлот») перевезла 776 тыс. пассажиров (-49,4%), «Уральские авиалинии» — 662 тыс. (-41,8%). Всего за июль российские авиакомпании перевезли 6,72 млн человек, что на 52,8% меньше, чем в июле 2019 года.

«Победа» стала единственной российской компанией, нарастившей число пассажиров: на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Аэрофлот» в июле 2019 года перевез более 3,7 млн человек, то есть за год у него уменьшилось число пассажиров почти в 3,6 раза.

«Победа» во время карантина приостановила полеты с 1 апреля до 31 мая. С возобновлением сообщения заполняемость кресел составила у нее 90%, говорилось в отчете аналитиков Газпромбанка и ВТБ, правда, на маршрутах было гораздо меньше самолетов, чем в докарантинный период. С начала августа, по данным представителя «Победы», компания выполняет полеты на 34 Boeing 737.