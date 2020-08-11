Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 августа
USD ЦБ: 73,15 (-0,62) Инвестиции, 13:09
Курс евро на 12 августа
EUR ЦБ: 85,92 (-0,9) Инвестиции, 13:09
«Победа» в июле обогнала «Аэрофлот» по числу перевезенных пассажиров Бизнес, 20:31 Журналист Максим Солопов освобожден в Минске Политика, 20:15 Опубликовано видео задержания белорусскими силовиками журналиста Солопова Общество, 20:11 АТОР сообщила об ограничениях по провозу ручной клади на рейсах в Турцию Общество, 20:05 Вероника Цепкало призвала мир признать Тихановскую президентом Белоруссии Политика, 19:56 Форма и задержание: что лежит в основе полицейского насилия Социальная экономика, 19:33  В центр Минска третьи сутки стягивают спецтехнику Политика, 19:30 Пострадавший от руки Широкова судья подал заявление в полицию Спорт, 19:27 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:24 На Минском маргариновом заводе опровергли информацию о забастовке рабочих Политика, 19:16 Умер российский философ Валерий Подорога Общество, 19:16 Fintech API: какие бизнес-возможности открывает новая технология Сбербанк РБК и Сбербанк, 19:12 СК назвал подозреваемых в создании запрещенного букмекера 1XBet Технологии и медиа, 19:12 СК Белоруссии возбудил дело о перекрытии дорог в Минске Общество, 19:10
Бизнес ,  
0 

«Победа» в июле обогнала «Аэрофлот» по числу перевезенных пассажиров

Лоукостер впервые занял второе место по числу перевезенных пассажиров, обойдя материнскую компанию. Ранее глава «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил о планах сделать «Победу» самой крупной авиакомпанией России
Аэрофлот AFLT ₽83,42 +0,51% Купить
Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Авиакомпания-лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») в июле перевезла 1,039 млн человек и заняла второе место по этому показателю в России. «Победа» впервые смогла обойти по количеству пассажиров саму авиакомпанию «Аэрофлот», которая перевезла на 4,2 тыс. меньше — 1,035 млн человек. Статистика опубликована на сайте Росавиации и учитывает внутрироссийские направления и вывозные рейсы (первые регулярные рейсы за границу открылись только 1 августа).

На первом месте — частная авиакомпания S7, она перевезла 1,34 млн пассажиров, что на 10,5% меньше, чем годом ранее (1,5 млн). «Россия» (как и «Победа», входит в группу «Аэрофлот») перевезла 776 тыс. пассажиров (-49,4%), «Уральские авиалинии» — 662 тыс. (-41,8%). Всего за июль российские авиакомпании перевезли 6,72 млн человек, что на 52,8% меньше, чем в июле 2019 года.

«Победа» стала единственной российской компанией, нарастившей число пассажиров: на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Аэрофлот» в июле 2019 года перевез более 3,7 млн человек, то есть за год у него уменьшилось число пассажиров почти в 3,6 раза.

Виталий Савельев - РБК: "У лоукостера должен быть отдельный аэропорт"
Экономика
Генеральный директор компании «Аэрофлот» Виталий Савельев

«Победа» во время карантина приостановила полеты с 1 апреля до 31 мая. С возобновлением сообщения заполняемость кресел составила у нее 90%, говорилось в отчете аналитиков Газпромбанка и ВТБ, правда, на маршрутах было гораздо меньше самолетов, чем в докарантинный период. С начала августа, по данным представителя «Победы», компания выполняет полеты на 34 Boeing 737.

В середине июля гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев представил премьер-министру Михаилу Мишустину новую стратегию группы до 2028 года. В этой стратегии сделана ставка на развитие как раз «Победы», которая в 2019 году перевезла 10,3 млн пассажиров, а через восемь лет должна увеличить их число до 55–65 млн. Основные маршруты (среднемагистральные), которые сейчас обслуживает одноименная компания «Аэрофлот», группа планирует передать «Победе», заявил Савельев. У авиакомпании «Аэрофлот», которая в 2019 году перевезла 37,2 млн пассажиров, останется 35–40 млн клиентов.

Расширив число направлений и рейсов «Победы», группа рассчитывает, что лоукостер позволит снизить цены на билеты в экономклассе на 30% в среднем по рынку. Чтобы «Победа» смогла достичь этих результатов, к 2027–2028 годам ее флот должен вырасти в пять раз — до 170 лайнеров, пояснил глава «Аэрофлота».

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: как Airbnb выживает в мире без путешествий РБК Pro: карьера во время пандемии. Стоит ли принимать оффер Восемь причин: почему ценные сотрудники бегут из компании РБК Pro: что делать с недобросовестными контрагентами
Автор: Мария Кокорева
Теги: «Победа», «Аэрофлот»
Материалы по теме
«Победа» запустила распродажу билетов на июль
Бизнес
«Победа» возобновит полеты после двухмесячного перерыва
Бизнес
«Аэрофлот» отменил рейсы на август в закрытые страны
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter