Shell объяснила суть претензий Генпрокуратуры

Прокуратура, в октябре подавшая иск к Shell, требует возместить «Газпром экспорту» около €1,5 млрд за неоплаченные в 2022 году поставки газа, следует из годового отчета компании

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Генпрокуратура требует от Shell возместить «Газпром экспорту» около €1,5 млрд за неоплаченные в 2022 году поставки газа, следует из годового отчета компании. «Газпром экспорт» также может погасить часть предполагаемой задолженности за счет 94 млрд руб., зарезервированных для Shell в качестве компенсации доли в проекте по производству сжиженного природного газа «Сахалин-2», взяв эти средств со счета типа C, говорится в отчете.

В Shell напомнили, что 2 октября 2024 года прокуратура подала иск против восьми компаний группы, включая Shell PLC и Shell Energy Europe Limited (SEEL). В ведомстве считают, что компания незаконно отказалась от поддержки Sakhalin Energy Investment Company — бывшего оператора проекта «Сахалин-2», пояснили в компании.

«В настоящее время невозможно достоверно оценить масштаб и сроки любых возможных обязательств или платежей или возможность оплаты. Сохраняется высокая степень неопределенности относительно конечных результатов, а также потенциального влияния на будущие операции, доходы, денежные потоки и финансовое положение Shell», — подчеркнули там.

РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома».

До начала военных действий на Украине Shell принадлежало 27,5% минус одна акция в Sakhalin Energy Investment Company, бывшем операторе проекта по производству сжиженного природного газа «Сахалин-2». В 2022 году в рамках указа президента Владимира Путина о мерах в топливно-энергетической сфере в связи с «недружественными действиями иностранных государств» была создана «Сахалинская энергия», которой перешли все права и обязательства Sakhalin Energy Investment Company. Зарубежные совладельцы «Сахалина-2» должны были подтвердить участие в новом юрлице. Среди них были японские Mitsui и Mitsubishi. Shell предупредила, что не будет входить в состав совладельцев нового оператора. В марте 2024 года долю 27,5% за 94,8 млрд руб. в «Сахалинской энергии» купила «дочка» «Газпрома» — «Сахалинский проект». В результате доля «Газпрома» в «Сахалинской энергии» выросла до 77,5%.

В октябре прошлого года Генпрокуратура подала иск против Shell в Арбитражный суд Москвы. Ответчиками были указаны: Shell Global Solutions International B.V., Shell Exploration And Production Services B.V., Shell International Exploration And Production B.V., Shell Sakhalin Services B.V., Shell Sakhalin Holdings B.V., Shell Energy Europe Ltd, а также российское ООО «Шелл Нефтегаз Девелопмент».

Как поясняли РБК в пресс-службе суда, иск касался «взыскивания ущерба за неисполнение обязательств к Shell и ряду ее структур». Речь шла более чем об €1 млрд.