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Политика ,  
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Shell заключила три сделки, которые помогут ей после ухода из России

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Фото: shell.com
Фото: shell.com

Англо-голландская энергокомпания Shell заключила ряд сделок, которые помогут возобновить объемы сжиженного природного газа (СПГ) после ухода из России в 2022 году, сообщает Reuters.

Речь идет о приобретении крупного торгового портфеля, а также о новых проектах в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и в островном государстве Тринидад и Тобаго. Предпринятые шаги позволили компании в два раза приблизиться к выполнению плана по увеличению объемов производства СПГ, пишет агентство.

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Так, в июне 2024 года Shell договорилась с глобальной инвестиционной компанией Temasekо о приобретении Pavilion Energy — сингапурской компании по производству СПГ. Таким образом, Shell получит доступ к новым рынкам газа в Европе и Сингапуре, а также к контрактам на ежегодную поставку 6,5 млн т газа по всему миру.

В июле Shell инвестировала 10% акций в проект Национальной нефтяной компании Абу-Даби по сжижению природного газа. Таким образом, к 2028 году завод сможет более чем в два раза увеличить ежегодную добычу сырья — до 15 млн т. Shell также будет ежегодно закупать у предприятия 1 млн т нефти.

В этом же месяце Shell объявила о продолжении разработки месторождения природного газа «Ламантин» объемом 2,7 трлн кубических футов на шельфе острова Тринидад.

«Эти три сделки в дополнение к уже реализуемым проектам по сжижению природного газа должны помочь Shell достичь своей цели по росту продаж СПГ к 2030 году», — считает руководитель отдела энергетических исследований в MST Financial Сол Кавоник.

В конце февраля 2022 года Shell объявила о решении выйти из совместных предприятий с российской компанией «Газпром». Такие действия компания предприняла на фоне специальной военной операции, которую Россия начала на Украине, и ответных санкций Запада.

Теги
Shell сделки газ СПГ ОАЭ Тринидад и Тобаго
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