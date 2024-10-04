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Генпрокуратура подала иск к Shell

В качестве третьих лиц Генпрокуратура просит привлечь Минэнерго, правительство Сахалинской области и новый оператор проекта «Сахалин-2» «Сахалинскую энергию». Shell отказалась в нем участвовать
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Российская Генпрокуратура подала иск к корпорации Shell и к ее структурам: Shell Global Solutions International B.V., Shell Exploration And Production Services B.V., Shell International Exploration And Production B.V., Shell Sakhalin Services B.V., Shell Sakhalin Holdings B.V., Shell Energy Europe Ltd.

Также в ответчиках указано российское ООО «Шелл Нефтегаз Девелопмент». В качестве третьих лиц ведомство просит привлечь «Газпром экспорт», ООО «Сахалинская энергия», Sakhalin Energy Investment Co. Ltd, российское Минэнерго и правительство Сахалинской области.

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление 2 октября, суть претензий не раскрывается.

РБК направил запрос в пресс-службу Shell и «Газпром».

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Фото:shell.com

До начала военных действий на Украине Shell принадлежало 27,5% минус одна акция в Sakhalin Energy Investment Company, бывшем операторе проекта по производству сжиженного природного газа «Сахалин-2». В 2022 году в рамках указа президента Владимира Путина о мерах в топливно-энергетической сфере в связи с «недружественными действиями иностранных государств» была создана «Сахалинская энергия», которой перешли все права и обязательства Sakhalin Energy Investment Company.

Зарубежные совладельцы «Сахалина-2» должны были подтвердить участие в новом юрлице. Среди них были японские Mitsui и Mitsubishi. Shell предупредила, что не будет входить в состав совладельцев нового оператора. В марте 2024 года долю 27,5% за 94,8 млрд руб. в «Сахалинской энергии» купила «дочка» «Газпрома» — «Сахалинский проект». В результате доля «Газпрома» в «Сахалинской энергии» выросла до 77,5%.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Виктория Хабарова
Генпрокуратура Shell иск в суд Sakhalin Energy Сахалин-2 Минэнерго
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