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Война санкций ,  
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Генпрокуратура потребовала взыскать с Shell более €1 млрд убытков

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Война санкций
Shell решила выйти из российских проектов в марте 2022-го. На тот момент корпорации принадлежала доля в «Сахалине-2», которую в марте купила «дочка» «Газпрома» за 94,8 млрд руб. Теперь прокуратура требует взыскать с Shell €1 млрд
Фото: Bruno Vincent / Getty Images
Фото: Bruno Vincent / Getty Images

Генпрокуратура потребовала взыскать с британо-нидерландской Shell более €1 млрд убытков, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Арбитражного суда Москвы.

«Взыскивают более €1 млрд», — сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос о сумме иска.

Иск с требованием взыскать ущерб с корпорации Shell прокуратура подала в начале октября. Из карточки дела следует, что ответчиками помимо головной компании выступают нидерландские Shell Global Solutions International B.V., Shell Exploration And Production Services B.V., Shell International Exploration And Production B.V., а также Shell Sakhalin Services B.V. и Shell Sakhalin Holdings B.V.

В качестве третьих лиц привлечены «Газпром экспорт», Минэнерго России, правительство Сахалинской области, а также компании «Сахалин Энерджи Инвестмент» и «Сахалинская энергия». Других подробностей, за исключением постановления о принятии иска к производству, в карточке дела нет.

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Фото:Jeff J Mitchell / Getty Images

До начала военных действий на Украине Shell принадлежало 27,5% минус одна акция в Sakhalin Energy Investment Company, бывшем операторе проекта по производству сжиженного природного газа «Сахалин-2». В 2022 году в рамках указа президента Владимира Путина о мерах в топливно-энергетической сфере в связи с «недружественными действиями иностранных государств» было создано ООО «Сахалинская энергия», которому перешли все права и обязательства Sakhalin Energy Investment Company.

Зарубежные совладельцы «Сахалина-2» должны были подтвердить участие в новом юрлице. Это сделали японские Mitsui и Mitsubishi, однако Shell объявила о решении выйти из всех российских проектов.

В марте 2024 года долю 27,5% за 94,8 млрд руб. в «Сахалинской энергии» купила «дочка» «Газпрома» — «Сахалинский проект». В результате доля «Газпрома» в «Сахалинской энергии» выросла до 77,5%. Средства от сделки предназначены для выплаты Shell, но фактически они будут заморожены на счете типа С. Как отмечает «Коммерсантъ», именно эти деньги могут быть взысканы с Shell по иску Генпрокуратуры (по курсу на 15 октября 94,8 млрд руб. равняются примерно €898 млн. — РБК).

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Генпрокуратура Shell «Сахалин-2» убытки
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