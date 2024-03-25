Эмин Агаларов рассказал, от чего зависит восстановление «Крокуса»
Пока рано говорить, будет ли восстановлен «Крокус Сити Холл», бизнесмен Араз Агаларов будет решать этот вопрос с опорой на «общее мнение страны», заявил телеканалу РБК Эмин Агаларов, сын владельца Crocus Group.
Его спросили, рассматривают ли в компании возможность создать какой-либо мемориал на месте теракта.
«Наверное, преждевременно говорить, будет ли восстановлен «Крокус Холл» в том виде, в котором он был. Я думаю, что решение, которое будет принимать мой отец, — [он будет принимать], естественно, опираясь на какое-то общее мнение страны по этому поводу, и правительство нам даст тоже какое-то их видение, как дальше нам действовать», — сказал Агаларов.
Он отметил, что «какой-то мемориал обязательно будет создан: в рамках нового зала, если он будет, или же, если его не будет, на месте зала».
«Естественно, мы это все рассматриваем. Но сейчас, в данный момент, у нас немножко другие приоритеты: мы хотим оказать максимальную помощь пострадавшим, подключить к этому Фонд Муслима Магомаева, который тоже будет принимать в этом участие, и помочь спасателям разобрать завалы. Пока у нас первые задачи — это вот такие», — заявил Агаларов.
Вечером 22 марта люди в камуфляже открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити». Также «все заливалось горючими веществами, керосином, бензином», рассказывал Араз Агаларов. Пожар распространился на площади около 13 тыс. кв. м, его удалось потушить к вечеру следующего дня. Концертный зал сгорел полностью, площадь обрушения крыши составила 9 тыс. кв. м. Погибли 137 человек, пострадали 180, среди жертв теракта есть дети.
По оценкам экспертов, ущерб может составлять от 6 млрд до 12 млрд руб. Компания-владелец концертного зала «Крокус Интернешнл» заявила о планах восстановить здание.
Агаларов-старший говорил, что все противопожарные системы были исправны и несколько часов поддерживали зал в таком состоянии, чтобы люди могли его покинуть. «Сработало абсолютно все. Спринклерная система, роботы рукава и система оповещения. Нас даже в 4 утра попросили ее выключить, потому что она работала уже в сгоревшем здании. Все системы сработали очень хорошо, в штатном режиме», — отметил он.
По делу о теракте задержали 11 подозреваемых. Семерых из них арестовали до 22 мая.
Концертный зал «Крокус Сити Холл» входит в Crocus Group, специализирующуюся на строительстве и эксплуатации коммерческой недвижимости. Зал был открыт в октябре 2009 года. Максимальная вместимость комплекса составляет 9789 человек. Crocus Group на 100% принадлежит Аразу Агаларову. В мае 2023 года Эмин Агаларов, бывший до этого первым вице-президентом Crocus Group, покинул холдинг и занялся собственными проектами.