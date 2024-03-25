Эмин Агаларов рассказал, от чего зависит восстановление «Крокуса»

О восстановлении «Крокус Сити» говорить пока рано, Араз Агаларов, скорее всего, будет принимать решение об этом, опираясь на «общее мнение страны», заявил его сын Эмин. Мемориал жертвам теракта «обязательно» будет, добавил он

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Пока рано говорить, будет ли восстановлен «Крокус Сити Холл», бизнесмен Араз Агаларов будет решать этот вопрос с опорой на «общее мнение страны», заявил телеканалу РБК Эмин Агаларов, сын владельца Crocus Group.

Его спросили, рассматривают ли в компании возможность создать какой-либо мемориал на месте теракта.

«Наверное, преждевременно говорить, будет ли восстановлен «Крокус Холл» в том виде, в котором он был. Я думаю, что решение, которое будет принимать мой отец, — [он будет принимать], естественно, опираясь на какое-то общее мнение страны по этому поводу, и правительство нам даст тоже какое-то их видение, как дальше нам действовать», — сказал Агаларов.

Он отметил, что «какой-то мемориал обязательно будет создан: в рамках нового зала, если он будет, или же, если его не будет, на месте зала».

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«Естественно, мы это все рассматриваем. Но сейчас, в данный момент, у нас немножко другие приоритеты: мы хотим оказать максимальную помощь пострадавшим, подключить к этому Фонд Муслима Магомаева, который тоже будет принимать в этом участие, и помочь спасателям разобрать завалы. Пока у нас первые задачи — это вот такие», — заявил Агаларов.

Вечером 22 марта люди в камуфляже открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити». Также «все заливалось горючими веществами, керосином, бензином», рассказывал Араз Агаларов. Пожар распространился на площади около 13 тыс. кв. м, его удалось потушить к вечеру следующего дня. Концертный зал сгорел полностью, площадь обрушения крыши составила 9 тыс. кв. м. Погибли 137 человек, пострадали 180, среди жертв теракта есть дети.

По оценкам экспертов, ущерб может составлять от 6 млрд до 12 млрд руб. Компания-владелец концертного зала «Крокус Интернешнл» заявила о планах восстановить здание.

Агаларов-старший говорил, что все противопожарные системы были исправны и несколько часов поддерживали зал в таком состоянии, чтобы люди могли его покинуть. «Сработало абсолютно все. Спринклерная система, роботы рукава и система оповещения. Нас даже в 4 утра попросили ее выключить, потому что она работала уже в сгоревшем здании. Все системы сработали очень хорошо, в штатном режиме», — отметил он.

По делу о теракте задержали 11 подозреваемых. Семерых из них арестовали до 22 мая.