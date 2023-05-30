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Бизнес ,  
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Эмин Агаларов покинул Crocus Group

Первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов сообщил об уходе из компании
Причиной ухода из Crocus Group Агаларов назвал большое число параллельных проектов. Его обязанности в холдинге распределят между топ-менеджерами
Эмин Агаларов
Эмин Агаларов (Фото: Антон Беркасов / РБК)

Первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов покинул холдинг. Об этом он сообщил «РИА Новости».

Агаларов отметил, что проработал в Crocus Group 22 года, а число параллельных проектов выросло настолько, что уже не получается работать в холдинге так же эффективно, как пять или десять лет назад.

«Мы поговорили с отцом [Аразом Агаларовым, владельцем Crocus Group] и приняли совместное решение, что мои обязанности будут распределены между ведущими топ-менеджерами компании», — сказал он.

По словам Эмина Агаларова, сейчас он занимается собственными проектами: курортным городом Sea Breeze, развитием сети фитнес-клубов и сети ресторанов.

Crocus Group — один из крупнейших девелоперов коммерческой недвижимости в России. Холдинг был генподрядчиком строительства объектов Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, двух стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 года в Калининграде и Ростове-на-Дону и первой очереди Центральной кольцевой автодороги.

Сrocus Group принадлежит крупнейший в России торгово-выставочный и деловой центр «Крокус Сити» (объединяет выставочный комплекс «Крокус Экспо», концертный зал «Крокус Сити Холл» и ТЦ «Крокус Сити Молл»), а также сеть торгово-развлекательных комплексов Vegas, проекты жилой и офисной недвижимости, рестораны и сеть гипермаркетов «Твой дом». В 2021 году группа входила в число 200 крупнейших российских компаний с выручкой 55,5 млрд руб. за 2020 год. Crocus Group полностью принадлежит Аразу Агаларову.

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Эмин Агаларов работал в холдинге с 2001 года, должность первого вице-президента занимал с 2014-го. Он также известен как певец и музыкант, выступает под псевдонимом Emin. Имеет звание народного артиста Азербайджана.

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Эмин Агаларов Crocus Group

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