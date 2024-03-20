Bloomberg узнал о возможной продаже Boeing своих оборонных активов

Bloomberg: на фоне кризиса Boeing может продать несколько оборонных активов

Из-за череды скандалов и вызванного ими кризиса в Boeing рассматривают возможность продажи нескольких оборонных активов, выяснил Bloomberg. Как отмечает агентство, авиапроизводитель — один из крупнейших подрядчиков Пентагона

Boeing C-17 Globemaster III (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Boeing рассматривает возможность продажи как минимум двух своих оборонных активов на фоне крупнейшего кризиса в компании, вызванного чередой скандалов с качеством самолетов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, финансовые консультанты Boeing уже связались с потенциальными покупателями нескольких «более мелких подразделений», чтобы оценить интерес к ним. Один из собеседников агентства отметил, что эти усилия продолжаются уже более полугода, то есть до аварии 5 января, после которой власти США начали расследование против Boeing.

Потенциально выставленные на продажу активы включают подразделение Boeing Digital Receiver Technology Inc., которое производит продукцию для правительственных разведывательных и оборонных заказчиков, рассказали источники. Авиапроизводитель также рассматривает варианты продажи своей доли в United Launch Alliance, совместном предприятии по запуску ракет, совладельцем которого является Lockheed Martin Corp.

Кроме этого, ранее Boeing рассматривал возможность продажи своей дочерней компании Argon ST, но этот процесс на сегодня приостановлен, сообщил один из собеседников Bloomberg.

Как отмечает агентство, авиапроизводитель — один из крупнейших подрядчиков Пентагона, поэтому потенциальная сделка с оборонными активами вызовет «пристальное внимание» со стороны властей США.

Обсуждения происходят в то время, когда против компании проводится расследование из-за аварии на борту самолета Boeing 737 Max 9 в начале января. Тогда в самолете авиакомпании Alaska Airlines во время полета на высоте около 5 км оторвался люк аварийного выхода. Борт смог успешно приземляться, однако к качеству самолетов возникли вопросы. На этом фоне акции компании начали стремительно падать, потеряв почти треть стоимости за месяц.

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После инцидента гендиректор Alaska Airlines Бен Миникуччи сообщил, что авиакомпания обнаружила «несколько незатянутых болтов» на «многих» своих самолетах MAX 9. Национальный совет США по безопасности на транспорте начал расследование происшествия.

Глава одной из крупнейших мировых авиакомпаний Emirates Тим Кларк в начале февраля заявил, что стал свидетелем «прогрессирующего» снижения стандартов Boeing, объяснив ситуацию давними ошибками в управлении и приоритетом финансовых показателей над инженерным совершенством.