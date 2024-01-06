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Boeing 737 сел в США с оторванным люком аварийного выхода

В США самолет Boeing 737 аварийно сел с оторванным люком аварийного выхода

Boeing 737 сел в США с оторванным люком аварийного выхода
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Пассажирский самолет Alaska Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Портленда, после того как у лайнера отвалился люк аварийного выхода. Об этом сообщает телеканал NBC.

«Рейс 1282 благополучно приземлился в международном аэропорту Портленда», — приводит телеканал комментарий представителя аэропорта Элисон Ферре.

Boeing 737 MAX 9 вылетел из Портленда (штат Орегон) в Онтарио (штат Калифорния) в пятницу в 17:07 по местному времени (4:07 мск, суббота). Вскоре после взлета у лайнера выпала секция фюзеляжа, и экипаж объявил о разгерметизации. В 17:27 (4:27 мск) самолет совершил успешную посадку в аэропорту вылета, никто из 171 пассажира и шести членов экипажа не пострадал.

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По свидетельствам людей, находившихся на борту, разгерметизация произошла внезапно. «Это было очень неожиданно. Мы только набрали высоту, и люк просто оторвался», — рассказал один из пассажиров в разговоре с CNN. Другая пассажирка сообщила газете New York Times, что спала во время взлета, а когда открыла глаза, увидела, что «панель на боковой части самолета исчезла».

Alaska Airlines сообщила, что расследует причины инцидента. Пресс-служба Boeing выпустила заявление, в котором говорится, что в компании знают о случившемся, «работают над сбором дополнительной информации» и находятся в контакте с авиакомпанией. Национальный совет США по безопасности на транспорте также заявил, что начал расследование происшествия.

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С самолетами модели Boeing 737 MAX (несмотря на ее относительную молодость — первый борт был произведен в 2015 году) уже произошло несколько катастроф. Осенью 2018 года в море упал самолет индонезийской авиакомпании Lion Air, тогда погибли 189 человек. В марте следующего года разбился лайнер Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. В обоих случаях были выявлены проблемы с системой улучшения управления маневрированием (Maneuvering Control Augmentation System, MCAS). После второго крушения Boeing принял решение приостановить эксплуатацию 737 MAX. В 2020 году полеты вновь разрешили.

В конце декабря 2023 года Boeing предупредил авиакомпании, что в системе управления рулем направления новых 737 MAX может быть ослаблен болт, и призвал перевозчиков проверить ее.

Теги
самолет разгерметизация экстренная посадка США
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