Boeing уведомил авиакомпании о новой проблеме с лайнерами
Корпорация Boeing посоветовала авиакомпаниям провести проверку блокираторов на аппаратуре, встроенной в сидения пилотов в самолетах Boeing 787 Dreamliner, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированные источники. По данным газеты, причиной этому стал инцидент с рейсом южноамериканской Latam Airlines, когда из-за того, что бортпроводник зацепил оборудование на сидении пилота, борт начал резкое снижение.
Как объяснили WSJ источники в авиаотрасли, знакомые с предварительными результатами расследования, бортпроводник на Latam Airlines зацепил переключатель, расположенный на спинке кресла пилота, который обычно закрыт и не предназначен для использования в полете. Из-за этого кресло резко отодвинулось, а пилот на короткое время потерял управление штурвалом.
«Закрытие подпружиненного кожуха переключателя спинки сиденья на незакрепленную/отсоединенную крышку кулисного переключателя может потенциально заклинить кулисный переключатель, что приведет к непреднамеренному движению сиденья. <...> Мы рекомендуем операторам провести проверку при следующей возможности технического обслуживания», — говорится в письме Boeing авиакомпаниям.
Источник WSJ уточнил, что такая деталь в настоящее время находится примерно на 375 самолетах Boeing 787. Представитель Latam отказался от комментариев до завершения официального расследования.
Инцидент с Boeing 787-9 Dreamliner южноамериканской авиакомпании Latam Airlines произошел 11 марта. Как рассказали пассажиры рейса Radio New Zealand, во время полета самолет резко снизился, а пассажиры, которые не были пристегнуты ремнями безопасности, подлетели к потолку. Один из очевидцев добавил, что сидевший от него через два ряда мужчина сначала ударился о потолок, а затем упал на поручень. «Я думал, что мне это снится. Я открыл глаза и увидел, что он лежит на потолке самолета на спине и смотрит на меня сверху вниз», — описал он ситуацию.
Всего на борту самолета пострадали не менее 50 человек, 12 были госпитализированы после приземления. Как уточнили в медицинской службе Hato Hone St John, один из пассажиров находится в тяжелом состоянии. Всего в аэропорт были направлены 14 единиц техники.
В последние время Boeing часто критикуют за качество самолетов, а после инцидента в начале января, когда в самолете Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines во время полета на высоте около 5 км оторвался люк аварийного выхода, акции компании начали стремительно падать, потеряв почти треть стоимости за месяц.
После инцидента гендиректор Alaska Airlines Бен Миникуччи сообщил, что авиакомпания обнаружила «несколько незатянутых болтов» на «многих» своих самолетах MAX 9. Национальный совет США по безопасности на транспорте начал расследование происшествия.
Глава одной из крупнейших мировых авиакомпаний Emirates Тим Кларк в начале февраля заявил, что стал свидетелем «прогрессирующего» снижения стандартов Boeing, объяснив ситуацию давними ошибками в управлении и приоритетом финансовых показателей над инженерным совершенством.
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