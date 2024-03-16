Boeing уведомил авиакомпании о новой проблеме с лайнерами

Инцидент на Boeing 787 Latam Airlines, когда борт потерял управление и начал резко снижаться, произошел из-за того, что бортпроводник задел рычаг на кресле пилота, узнала WSJ. Boeing попросила авиакомпании проверить оборудование

Фото: Brian Adam Jokat / Reuters

Корпорация Boeing посоветовала авиакомпаниям провести проверку блокираторов на аппаратуре, встроенной в сидения пилотов в самолетах Boeing 787 Dreamliner, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированные источники. По данным газеты, причиной этому стал инцидент с рейсом южноамериканской Latam Airlines, когда из-за того, что бортпроводник зацепил оборудование на сидении пилота, борт начал резкое снижение.

Как объяснили WSJ источники в авиаотрасли, знакомые с предварительными результатами расследования, бортпроводник на Latam Airlines зацепил переключатель, расположенный на спинке кресла пилота, который обычно закрыт и не предназначен для использования в полете. Из-за этого кресло резко отодвинулось, а пилот на короткое время потерял управление штурвалом.

«Закрытие подпружиненного кожуха переключателя спинки сиденья на незакрепленную/отсоединенную крышку кулисного переключателя может потенциально заклинить кулисный переключатель, что приведет к непреднамеренному движению сиденья. <...> Мы рекомендуем операторам провести проверку при следующей возможности технического обслуживания», — говорится в письме Boeing авиакомпаниям.

Источник WSJ уточнил, что такая деталь в настоящее время находится примерно на 375 самолетах Boeing 787. Представитель Latam отказался от комментариев до завершения официального расследования.

Инцидент с Boeing 787-9 Dreamliner южноамериканской авиакомпании Latam Airlines произошел 11 марта. Как рассказали пассажиры рейса Radio New Zealand, во время полета самолет резко снизился, а пассажиры, которые не были пристегнуты ремнями безопасности, подлетели к потолку. Один из очевидцев добавил, что сидевший от него через два ряда мужчина сначала ударился о потолок, а затем упал на поручень. «Я думал, что мне это снится. Я открыл глаза и увидел, что он лежит на потолке самолета на спине и смотрит на меня сверху вниз», — описал он ситуацию.

Всего на борту самолета пострадали не менее 50 человек, 12 были госпитализированы после приземления. Как уточнили в медицинской службе Hato Hone St John, один из пассажиров находится в тяжелом состоянии. Всего в аэропорт были направлены 14 единиц техники.