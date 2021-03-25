Visa спрогнозировала исчезновение пластиковых карт в России через 10 лет

Сейчас на российском рынке оплата с помощью банковских карт постепенно вытесняет наличные, но через десять лет и сами карты могут уйти в прошлое, считают в Visa

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Примерно через 10 лет пластиковые платежные карты могут исчезнуть с рынка в России, заявил гендиректор Visa в России Михаил Бернер. По его мнению, они могут уступить место виртуальным картам и иным методам платежей, передает корреспондент РБК.

«Пластик» уже сейчас играет значительно меньшую роль, чем он играл раньше. Мы видим, что в некоторых крупных банках уже до 30% новых клиентов не получают пластиковую карту: карта находится только в телефоне», — рассказал Бернер (цитата по ТАСС). В то же время, он не исключил, что после открытия границ и завершения пандемии интерес к пластиковым картам частично восстановится. «Когда ситуация с пандемией улучшится в мире и люди начнут опять путешествовать, то тогда действительно кто-то закажет себе карточку, потому что пока не во всех странах можно оплачивать покупки телефоном или без карты», — пояснил он.

По словам главы филиала Visa, электронная коммерция в России на фоне пандемии резко выросла: темпы роста опережают среднемировые. «Мы видим, что в момент начала пандемии рост был лавинообразный — 20% год к году. И по итогам года цифра выглядит очень хорошо и опережает мировые тренды», — сообщил он. Кроме того, в 2020 году резко выросла и доля бесконтактных платежей. «Рост на 70% с лишним бесконтактной оплаты за последний год. Каждая третья транзакция в России уже делается с помощью смартфона. То есть мы перешли уже на следующий уровень, когда не просто люди прикладывают карту, а используют телефон для токенизированных транзакций», — добавил Бернер.

По данным Сбербанка, доля безналичных платежей в России по итогам 2020 года достигла нового рекорда и составила 54,1%. ЦБ оценивает их долю еще выше: согласно статистике регулятора, по итогам девяти месяцев прошлого года доля безналичных операций в торговой рознице составила 69,4%. «Итоги 2020 года еще только подводятся, но мы полагаем, что этот показатель превысит 70%, как мы и прогнозировали ранее», — говорил представитель ЦБ. По прогнозу Центробанка, к 2023 году доля безналичных операций в денежном выражении в России должна вырасти до 74%. Visa также прогнозирует, что в перспективе трех-четырех лет доля безналичных платежных операций достигнет 90%.