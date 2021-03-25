Visa спрогнозировала исчезновение пластиковых карт в России через 10 лет

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 76,17 (+0,02) Инвестиции, 12:18
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 89,98 (-0,07) Инвестиции, 12:18
Роскомнадзор предложил сменить систему предоставления данных для соцсетей Технологии и медиа, 16:21 Парламент Карабаха признал русский язык официальным языком республики Политика, 16:15 Валуев оценил решение заменить на Олимпиаде гимн музыкой Чайковского Спорт, 16:14 Медиахолдинг Maer расширит присутствие на рекламном рынке Пресс-релиз, 16:14 Путин пообещал расширить географию поездок после появления антител Политика, 16:08 Выданного Австрией экс-чиновника Минкультуры доставили в Москву Общество, 16:08 «Не лучшее время для покупки». Что делать с биткоином прямо сейчас Крипто, 16:07 Как со спутника выглядит застрявший в Суэцком канале контейнеровоз. Фото Экономика, 16:01 Visa спрогнозировала исчезновение пластиковых карт в России через 10 лет Бизнес, 15:57 Блокировка Суэцкого канала позволила владельцам танкеров выйти из убытков Инвестиции, 15:54 Посол Индии посетил «Фармасинтез» Пресс-релиз, 15:54 Банк Англии показал дизайн банкноты в память об Алане Тьюринге Стиль, 15:36 Что должна уметь современная кофемашина РБК Cтиль и De’Longhi, 15:36 «МегаФон» создал платформу киберразведки Пресс-релиз, 15:34
Бизнес ,  
0 

Visa спрогнозировала исчезновение пластиковых карт в России через 10 лет

Сейчас на российском рынке оплата с помощью банковских карт постепенно вытесняет наличные, но через десять лет и сами карты могут уйти в прошлое, считают в Visa
Visa V $207,64 -0,41% Купить
Фото: Simon Dawson / Bloomberg
Фото: Simon Dawson / Bloomberg

Примерно через 10 лет пластиковые платежные карты могут исчезнуть с рынка в России, заявил гендиректор Visa в России Михаил Бернер. По его мнению, они могут уступить место виртуальным картам и иным методам платежей, передает корреспондент РБК.

«Пластик» уже сейчас играет значительно меньшую роль, чем он играл раньше. Мы видим, что в некоторых крупных банках уже до 30% новых клиентов не получают пластиковую карту: карта находится только в телефоне», — рассказал Бернер (цитата по ТАСС). В то же время, он не исключил, что после открытия границ и завершения пандемии интерес к пластиковым картам частично восстановится. «Когда ситуация с пандемией улучшится в мире и люди начнут опять путешествовать, то тогда действительно кто-то закажет себе карточку, потому что пока не во всех странах можно оплачивать покупки телефоном или без карты», — пояснил он.

По словам главы филиала Visa, электронная коммерция в России на фоне пандемии резко выросла: темпы роста опережают среднемировые. «Мы видим, что в момент начала пандемии рост был лавинообразный — 20% год к году. И по итогам года цифра выглядит очень хорошо и опережает мировые тренды», — сообщил он. Кроме того, в 2020 году резко выросла и доля бесконтактных платежей. «Рост на 70% с лишним бесконтактной оплаты за последний год. Каждая третья транзакция в России уже делается с помощью смартфона. То есть мы перешли уже на следующий уровень, когда не просто люди прикладывают карту, а используют телефон для токенизированных транзакций», — добавил Бернер.

«Сбер» оценил спрос на онлайн-покупки после снятия ограничений по COVID
Бизнес
Фото:Максим Блинов / РИА Новости

По данным Сбербанка, доля безналичных платежей в России по итогам 2020 года достигла нового рекорда и составила 54,1%. ЦБ оценивает их долю еще выше: согласно статистике регулятора, по итогам девяти месяцев прошлого года доля безналичных операций в торговой рознице составила 69,4%. «Итоги 2020 года еще только подводятся, но мы полагаем, что этот показатель превысит 70%, как мы и прогнозировали ранее», — говорил представитель ЦБ. По прогнозу Центробанка, к 2023 году доля безналичных операций в денежном выражении в России должна вырасти до 74%. Visa также прогнозирует, что в перспективе трех-четырех лет доля безналичных платежных операций достигнет 90%.

Однако рост безналичных платежей не означает автоматического снижения объем наличных денег, пояснял ранее зампред ЦБ Михаил Алексеев. По прогнозам регулятора, к началу 2026 года объем наличных денег в обращении в России может составить 13,6–16 трлн руб. Причем показатель будет расти при любом сценарии из-за так называемого парадокса наличных денег: объем банкнот и монет на руках у населения и бизнеса увеличивается одновременно с ростом безналичных операций, пояснил он.

В 2020 году на фоне кризиса и пандемии отток денег в наличность достиг рекорда за десять лет, писал РБК. По данным ЦБ, темпы роста оказались в 5,6 раза выше по сравнению со средними показателями прошлых лет.

Читайте на РБК Pro
«Увольняйте стремительно!»: десять армейских истин от президента Levi’s Нейробиология успеха: почему бесполезно ходить на тренинги На чем поймать нечистого на руку финансового директора Кевин О’Лири: «Ты должен быть готов уволить собственную мать»

ЦБ предсказал рост оборота бумажных денег из-за «парадокса наличных»
Финансы
Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

Ранее Банк России сообщал, что на 1 января 2021 года на руках у населения и бизнеса было 13,4 трлн руб. Регулятор представил несколько сценариев развития ситуации. Оптимистичный прогноз ЦБ предполагал, что в течение ближайших двух лет наличные будут изыматься из оборота и показатель снизится до 12,8 трлн руб. с последующим умеренным ростом. Возврат денег в систему также может быть отложен до 2023–2024 года, следует из умеренного сценария. Наконец, Банк России допускает, что никакого изъятия наличности не произойдет и ее объем в стране продолжит расти равномерно до 2026 года.

По словам зампреда ЦБ, достижение верхней или нижней границы прогнозного диапазона будет зависеть от темпов восстановления экономики и того, насколько активно население будет возвращать в банки деньги, изъятые на пике пандемии. «Повышение ставок по депозитам и вкладам, как мы полагаем, будет стимулировать жителей нашей страны возвращать денежные средства, которые были изъяты, обратно, чтобы получать процентный доход», — сказал тогда Алексеев.
 

Авторы
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Владислав Гордеев Владислав Гордеев, Евгения Чернышова Евгения Чернышова
Visa Банковские карты платежи
Материалы по теме
ЦБ изучит маркировку безналичных рублей
Финансы
ЦБ предсказал рост оборота бумажных денег из-за «парадокса наличных»
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter