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Пандемия коронавируса ,  
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«Сбер» оценил спрос на онлайн-покупки после снятия ограничений по COVID

Популярность трат онлайн за время пандемии выросла и не собирается серьезно снижаться несмотря на отмену ограничений. Но есть и группа «консерваторов», которые вернулись в офлайн сразу, как только это стало возможным
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Хотя основные ограничения, связанные с коронавирусом сняты, популярность онлайн-покупок, на которые вынужденно перешла часть потребителей, остается выше, чем до пика пандемии, сообщает Сбербанк в своем исследовании «СберИндекс» (есть у РБК).

Во время пандемии «консерваторы», предпочитающие наличные, временно обратились к покупкам в интернете, но начали возвращаться в офлайн, когда эта возможность появилась, заметил «Сбер». «Устойчивое перераспределение расходов в пользу онлайна затронуло не всех. Оно произошло в группе потребителей, которые и до пандемии время от времени пользовались e-com- и электронными сервисами. Те же, кто до самоизоляции в принципе не прибегал к онлайн-услугам, после вынужденного перерыва быстро вернулись к прежней модели поведения», — констатируют авторы исследования.

Но несмотря на это, доля онлайн платежей все равно выросла по сравнению с периодом до пандемии. Доля трат, совершенных в России онлайн, к февралю 2021 года выросла составила 19,5% от всех безналичных платежей. В феврале прошлого года она составляла 16%. В целом доля онлайн-расходов составляет 11,8% от общего объема трат. В сегменте услуг их доля выросла до 37,2%.

В феврале 2021 года доля онлайн-платежей осталась на том же уровне, что и во время самоизоляции.

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В России, считают эксперты Сбербанка, сформировалась прослойка потребителей, которая готова совершать покупки одежды, бытовой техники и электроники только онлайн. У таких потребителей доля покупок онлайн в этих категориях после отмены ограничений даже выросла. Во время пандемии доля трат таких потребителей составляла 1,3%, а за первые два месяца 2021 года она выросла до 3,8%.

В исследовании «СберИндекс» приводятся данные о тратах онлайн в разных категориях покупок за фераль 2020 года, апрель—май 2020 года (период действия наиболее строгих ограничений) и за февраль 2021 года. Из них следует, что почти во всех категориях траты онлайн быстро выросли во время пика пандемии и незначительно сократились после отмены ограничений. По сравнению с «допандемийным» периодом в онлайн начали перетекать покупки даже в категориях, которые не ассоциируются с электронной торговлей — например, покупки у автодиллеров: 3,5% в феврале 2020 года, 25% в апреле-мае и 13,5% в феврале этого года. Доля покупок продуктов онлайн и вовсе после отмены ограничений выросла в два раза — с 1,7% в апреле-мае 2020 года до 3,6% в феврале 2021 года.

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Чаще всего онлайн россияне оплачивают:

  • Цифровые товары (99% от всех трат в этой категории);
  • Такси (98,5%);
  • Компьютеры и программное обеспечение (95,3%);
  • Авиабилеты (93%);
  • Развлечения (80,4%);
  • Услуги турагентств (66,1%).
Авторы
Георгий Тадтаев, Евгения Чернышова
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