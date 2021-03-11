«Сбер» оценил спрос на онлайн-покупки после снятия ограничений по COVID

Популярность трат онлайн за время пандемии выросла и не собирается серьезно снижаться несмотря на отмену ограничений. Но есть и группа «консерваторов», которые вернулись в офлайн сразу, как только это стало возможным

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Хотя основные ограничения, связанные с коронавирусом сняты, популярность онлайн-покупок, на которые вынужденно перешла часть потребителей, остается выше, чем до пика пандемии, сообщает Сбербанк в своем исследовании «СберИндекс» (есть у РБК).

Во время пандемии «консерваторы», предпочитающие наличные, временно обратились к покупкам в интернете, но начали возвращаться в офлайн, когда эта возможность появилась, заметил «Сбер». «Устойчивое перераспределение расходов в пользу онлайна затронуло не всех. Оно произошло в группе потребителей, которые и до пандемии время от времени пользовались e-com- и электронными сервисами. Те же, кто до самоизоляции в принципе не прибегал к онлайн-услугам, после вынужденного перерыва быстро вернулись к прежней модели поведения», — констатируют авторы исследования.

Но несмотря на это, доля онлайн платежей все равно выросла по сравнению с периодом до пандемии. Доля трат, совершенных в России онлайн, к февралю 2021 года выросла составила 19,5% от всех безналичных платежей. В феврале прошлого года она составляла 16%. В целом доля онлайн-расходов составляет 11,8% от общего объема трат. В сегменте услуг их доля выросла до 37,2%.

В феврале 2021 года доля онлайн-платежей осталась на том же уровне, что и во время самоизоляции.