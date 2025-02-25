Глава «АвтоВАЗа» назвал условие возвращения Renault

Максим Соколов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Французская компания Renault должна будет возместить «АвтоВАЗу» около 112,5 млрд руб. вложенных инвестиций за годы отсутствия в случае возвращения своей доли, заявил журналистам глава российского автопроизводителя Максим Соколов.

«В 2023 году наш объем инвестиций составил более 27,5 млрд руб., а в 2024 году эта цифра вплотную приблизилась к 40 млрд, а в нашем плане на текущий 2025 год эта цифра будет, наверное, минимум 45 млрд. То есть понятно, что эти инвестиции при возврате надо будет как-то возмещать», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

20 февраля глава Renault Лука де Мео заявил, что компания не исключает своего возвращения в Россию. Renault приостановила работу в стране после начала военной операции на Украине.

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