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Бизнес ,  
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АвтоВАЗ занял треть авторынка после ухода западных брендов

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

По итогам 2023 года рыночная доля LADA в России составила 35%, сообщил на брифинге вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин, передает корреспондент РБК.

«Мы увеличили долю на рынке до 35%. В планах сохранять ее на уровне 30-35%», — сказал он.

Как следует из презентации автоконцерна, это рекордный показатель за последние два десятилетия. В 2022 году, по оценкам компании, ее доля составила 27%, а в 2017-2021 годах держалась на уровне 20-21%.

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Общие продажи АвтоВАЗа в 2023 году составили 352,6 тыс. автомобилей, пик пришелся на октябрь — 40,9 тыс. машин. Самыми продаваемыми стали модели Granta, Niva и Vesta. За границу было продано 6,5 тыс. авто, среди приоритетных направлений экспорта концерн назвал Белоруссию, Азербайджан, Иран и страны Африки.

Доля АвтоВАЗа на российском рынке растет на фоне ухода иностранных производителей: после начала военных действий на Украине такое решение приняли, например, Mercedes, BMW, Audi, Land Rover.

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Бизнес
Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

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АвтоВАЗ продажи автомобилей Lada
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