Мусорная госкомпания предложила не вводить раздельный сбор повсеместно

В этом нет смысла, заявил РБК гендиректор куратора мусорной реформы — «Российского экологического оператора» Илья Гудков. Там, где плотность населения низкая, вводить раздельный сбор не будет эффективно

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Президент Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию в январе 2020 года поручил до 1 июня утвердить «дорожную карту» по раздельному сбору твердых коммунальных отходов в России. «На наш взгляд, вводить раздельный сбор нужно, сделать это надо достаточно быстро, потому что это самый эффективный способ сортировки отходов. Но не факт, что внедрять раздельный сбор нужно везде», — заявил в интервью РБК новый гендиректор «Российского экологического оператора» Илья Гудков.

«Например, на территориях Крайнего Севера и там, где плотность населения низкая, это не будет эффективно просто потому, что объем образования мусора в этих регионах относительно небольшой», — пояснил Гудков. Премьер Михаил Мишустин назначил его на пост главы РЭО, куратора мусорной реформы, 27 января.

При этом гендиректор «Российского экологического оператора» не поддержал введение в России для населения штрафов, которые применяются в некоторых европейских странах для контроля над раздельным сбором мусора. «Вы говорите про штрафы, но ведь есть и инструменты стимулирования. Самый простой: если сортируешь мусор, то и платишь меньше. Это понятный стимул, который уже внедрен в ряде регионов», — отметил он.

Так, власти Подмосковья пообещали снизить тариф на вывоз отходов в случае раздельного сбора. «Для объектов индивидуального жилищного строительства платеж за вывоз мусора, собранного раздельно, снизится на 20%. Если вы кладете сухой мусор в синий контейнер, то регоператор выставляет вам счет на 20% меньше, чем за бак смешанных отходов», — рассказывал РБК в конце января заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин. По его словам, если жители будут бросать в контейнеры для вторсырья бытовой мусор, то платеж со следующего месяца вырастет до 100%.