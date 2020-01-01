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В Москве вступила в силу программа раздельного сбора мусора

Москва начала раздельный сбор мусора с января текущего года, сообщается на сайте столичной мэрии. Это произошло в соответствии с проектом новой территориальной схемы обращения с отходами в городе, который опубликовали в декабре.

В сообщении говорится, что во дворах жилых домов столицы установили специальные контейнеры для раздельного сбор мусора, в том числе для бумаги, пластика, стекла и металла. Кроме того, предусмотрен контейнер для остальных отходов. После вывоза мусор попадет на досортировку, а после на предприятия вторичной переработки. С помощью программы в мэрии рассчитывают переработать около половины столичных отходов.

Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора
Бизнес

В середине декабря в мэрии разработали проект новой территориальной схемы обращения с отходами в городе. Он определяет порядок утилизации и переработки мусора на период с 2020 по 2029 год. Согласно проекту, большую часть столичных отходов (около 58 млн т) будут направлять на переработку в Московскую, Калужскую и Владимирскую области. Право вывозить мусор получит региональный оператор, которого выберут на конкурсной основе. Согласно проекту, предельный тариф на вывоз мусора для него составит в 2020 году 5,13 тыс. руб. за 1 т (с НДС), а к 2029 году достигнет 5,5 тыс. руб.
 

Теги: мусор, Москва, раздельный сбор мусора
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