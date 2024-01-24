Boeing попросила поставщиков лучше затягивать болты на деталях самолетов

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Компания Boeing выпустила бюллетень для своих поставщиков, в котором подчеркнула необходимость правильного затягивания болтов на деталях для самолетов после того, как несколько авиаперевозчиков сообщили о проблемах с Boeing 737 MAX 9. Об этом пишет Reuters со ссылкой на документ.

Boeing назвала «крайне важным» соблюдение требований к качеству поставщиками. «Убедитесь, что в рабочих инструкциях нет ошибок, а качество постоянно контролируется, особенно это касается требований к затяжке [болтов]», — говорится в бюллетене. Компания призвала поставщиков обеспечить калибровку инструментов для правильной затяжки болтов и требовать от механиков фиксировать, как именно они их вкручивают.

В начале января в самолете Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines во время полета на высоте около 5 км оторвался люк аварийного выхода, экипаж объявил о разгерметизации. Борт экстренно сел в аэропорту Портленда, никто не пострадал. Вылетевшую дверь позже обнаружил на своем заднем дворе местный житель.

Генеральный директор Alaska Airlines Бен Миникуччи сообщил, что авиакомпания обнаружила «несколько незатянутых болтов» на «многих» своих самолетах MAX 9. Глава Национального совета по безопасности на транспорте Дженнифер Хоменди заявила, что пока рано говорить, стали ли ослабленные болты причиной аварии.

Авиакомпания United Airlines, у которой больше самолетов MАХ 9, чем у любого другого перевозчика США (79 бортов этой модели в авиапарке из 1352 самолетов), также сообщила об обнаружении незакрепленных болтов дверных заглушек на некоторых самолетах этой модели. Об обнаружении незакрепленного оборудования сообщила после проверки и Alaska Airlines (65 из 250). В США приостановили полеты около 170 самолетов Boeing 737 MAX 9.