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Производитель признал ошибку с лайнерами Boeing 737 MAX

Глава Boeing признал проблемы с лайнером 737 с оторвавшейся в полете дверью
Глава Boeing выступил перед сотрудниками завода, собирающего лайнеры Boeing 737 MAX, после инцидента с самолетом, у которого дверь аварийного выхода вылетела в полете. Он пообещал честное расследование произошедшего
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Фото: NTSB / Getty Images
Фото: NTSB / Getty Images

Производитель самолетов Boeing должен признать свои ошибки в связи с инцидентом, при котором люк аварийного выхода на лайнере 737 Max 9 оторвался во время полета, заявил глава корпорации Дэйв Кэлхун, пишет Bloomberg.

«Мы собираемся подойти к этому вопросу номер один с признанием нашей ошибки. <...> У меня есть дети, у меня есть внуки, и у вас тоже. <...> Это важно. Важна каждая деталь», — сказал он во время собрания сотрудников на заводе Boeing 737.

Boeing пришлось успокаивать клиентов после инцидента, поскольку «моменты, подобные этому, потрясают их до глубины души», добавил Кэлхун и пообещал вести расследование «со стопроцентной прозрачностью». Он произносил речь, «сдерживая слезы», отмечает агентство.

Boeing считает, что «рассматриваемая ошибка» была допущена в цепочке поставок для самолетов, сообщил источник CNN. По данным телеканала, руководство выразило доверие «Boeing, самолету и сотрудникам», на встрече высоко оценили действия экипажа, а также авиакомпании Alaska Airlines за то, как они справились с ситуацией.

Две авиакомпании сообщили о новых проблемах с Boeing 737 MAX 9
Бизнес
Фото:Mathieu Lewis-Rolland / Getty Images

Инцидент произошел в ночь с 5 на 6 января по московскому времени. Вскоре после взлета у Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines выпала секция фюзеляжа на высоте около 5 км и экипаж объявил о разгерметизации. Он экстренно сел в аэропорту Портленда с оторванным люком аварийного выхода. На борту находились 171 пассажир и шесть членов экипажа, никто из них не пострадал.

Авиакомпания United Airlines, у которой больше самолетов Max 9, чем у любого другого перевозчика США (79 бортов этой модели в авиапарке из 1352 самолетов), заявила об обнаружении незакрепленных болтов дверных заглушек на некоторых самолетах этой модели, точное количество лайнеров с этой проблемой компания не раскрыла. Об обнаружении незакрепленного оборудования сообщила после проверки и Alaska Airlines (65 из 250). В США приостановили полеты около 170 самолетов Boeing 737 MAX 9.

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Вылетевшую дверь обнаружил на своем заднем дворе житель Портленда. Пока не обнаружены четыре болта, скрепляющие дверь, сообщил Национальный совет по безопасности на транспорте NTSB. «И мы еще не определили, были ли они там», — отметил инженер NTSB Клинт Крукшенкс на брифинге. Дверь закрепляется в 12 местах.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Boeing Boeing 737 авиапроисшествие безопасность полетов
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