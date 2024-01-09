Две авиакомпании сообщили о новых проблемах с Boeing 737 MAX 9

Две американские авиакомпании нашли незакрепленные детали в некоторых из принадлежащих им Boeing 737 MAX. США и ЕС приостановили эксплуатацию самолетов этой модели после инцидента с оторванным люком

Фото: Mathieu Lewis-Rolland / Getty Images

Американская авиакомпания Alaska Airlines сообщила, что специалисты в ходе проверки используемых перевозчиком самолетов Boeing 737 MAX обнаружили на некоторых из них «незакрепленное оборудование».

О каких именно деталях идет речь, не уточняется; также компания не называет количество воздушных судов, где выявили проблему.

Другой американский авиаперевозчик United Airlines сообщил, что при предварительной проверке на некоторых его Boeing 737 MAX нашли незатянутые болты на дверях. По данным источника Reuters, пока речь о десяти самолетах, но их число может вырасти.

Проверки начались после инцидента с Boeing 737 MAX 9, принадлежащим Alaska Airlines. В ночь на 6 января по московскому времени лайнер с 171 пассажиром и шестью членами экипажа на борту экстренно приземлился в аэропорту Портленда с оторванным люком аварийного выхода. Он летел в Онтарио (штат Калифорния). Вскоре после взлета у воздушного судна выпала секция фюзеляжа, после чего экипаж объявил о разгерметизации. Люк позднее нашли во дворе дома одного из жителей Портленда.

Национальный совет по безопасности на транспорте США начал расследование, а Федеральное управление гражданской авиации распорядилось приостановить эксплуатацию некоторых самолетов Boeing 737 MAX 9 (решение затронуло 171 лайнер). Аналогичную меру приняло Европейское агентство безопасности полетов; регулятор отметил, что до завершения проверки ни одна страна Евросоюза не эксплуатирует самолеты в этой конфигурации.

В Boeing заявили, что поддерживают контакт с операторами ее воздушных судов. «Мы стремимся обеспечить соответствие каждого самолета Boeing проектным спецификациям и высочайшим стандартам безопасности и качества», — цитирует Reuters компанию.

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В декабре концерн призывал авиакомпании проверить самолеты 737 MAX, предупредив, что в одном из воздушных судов по время планового техобслуживания обнаружили незакрепленный болт.