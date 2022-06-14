Пассажиропоток авиакомпании S7 упал на 22%

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 60,97 (-1,13) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 57,78 (-0,61) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Ожидания стагфляции в мире взлетели до максимума с 2008 года Инвестиции, 13:47
Глава комитета Совфеда не увидел необходимости в дополнительном призыве Политика, 13:44
Что программисты думают о будущем ИТ-отрасли в России Экономика образования, 13:40
От журнала к авиакомпании: читаем «Теряя невинность» Ричарда Брэнсона Pro, 13:39
Коротко и дорого: как заработать на «красивых» автомобильных номерах Партнерский проект, 13:37
Стойкие к хаосу: какие лидеры требуются сегодня бизнесу РБК +, 13:36
Путин встретится с главой Счетной палаты Кудриным Политика, 13:30
ЕСПЧ признал закон об иноагентах нарушающим права человека Политика, 13:28
ЦБ предложил дать россиянам возможность запретить выдавать себе кредиты Финансы, 13:24
Спортдиректор «Спартака» призвал не считать Ваноли предателем Спорт, 13:23
Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта Политика, 13:21
Пять книг, которые помогут наладить коммуникации в команде Pro, 13:15
Как бизнес экспериментирует с интернетом вещей: работающие проекты РБК и МегаФон, 13:14
Россия обогнала Саудовскую Аравию по объемам поставок нефти в Индию Экономика, 13:14
Бизнес ,  
0 

Пассажиропоток авиакомпании S7 упал на 22%

Авиакомпания S7 сократила падение авиаперевозок до 22%
Пассажиропоток S7 Airlines продолжает падать — на 25% в марте и 22% в мае. Открытие новых межрегиональных рейсов и развитие третьего хаба в Иркутске поможет компании остаться в прибыли по итогам 2022 года, допускает эксперт
«Аэрофлот» AFLT ₽26,28 -0,08% Купить
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Пассажиропоток S7 в мае 2022 года упал на 22% к маю 2021 года, до 1,2 млн человек, рассказала РБК пресс-секретарь S7 Group Тамара Никифорова. Это минимальный темп падения пассажиропотока компании за последние три месяца.

В марте пассажиропоток S7 сократился на 25% (до 986 тыс. человек), в апреле — на 23% (до 1,04 млн). Всего за январь—май авиакомпания перевезла более 5,7 млн человек, что примерно на 12% меньше, чем было годом ранее.

В марте—апреле S7 была лидером по пассажиропотоку. Но в мае «Аэрофлот» вернулся на первое место, рассказал РБК источник, знакомый с предварительными итогами работы авиакомпаний за пять месяцев 2022 года. Представитель «Аэрофлота» не раскрывает эти цифры. В пресс-службе Росавиации отказались от комментариев.

Лето 2022 года отличается от прошлого в первую очередь тем, что закрыты аэропорты на юге России, говорит Никифорова. К тому же, практически полностью прекращены международные направления, добавляет представитель «Аэрофлота». Но есть спрос на прямые межрегиональные перелеты, отмечает представитель S7. Его стимулируют различные программы господдержки. Так, из бюджета выделено 100 млрд руб. на компенсацию расходов перевозчиков по организации внутренних рейсов. Власти также выделили 13,7 млрд руб. из Фонда национального благосостояния для выкупа облигаций S7. Аналогичная мера распространяется на еще несколько авиакомпаний.

На этом фоне S7 открывает новые рейсы по России — к примеру, из Иркутска и Хабаровска. Иркутск стал третьим хабом S7 после Домодедово и Новосибирска. По сравнению с летом 2021 года маршрутная сеть в Иркутске выросла в полтора раза, доля трансферного пассажиропотока — с 4 до 17%. В Хабаровске полетная программа авиакомпании увеличена в три раза, отмечает Никифорова.

«Аэрофлот» уступил первое место на российском рынке авиаперевозок
Бизнес
Фото:Пётр Ковалев / ТАСС

Представители «Аэрофлота» и S7 не приводят прогноз пассажиропотока на этот год. В 2021-м S7 перевезла 17,8 млн человек и получила самую большую чистую прибыль (12,7 млрд руб. по РСБУ) среди всех пассажирских авиакомпаний. «Аэрофлот» перевез 21,4 млн человек и получил чистый убыток 45,6 млрд руб.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Музыка, танцы, скороговорки: что поможет улучшить работу мозга
Статьи
Pro
Российские консалтеры отделились от глобальных офисов: что это им дает
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Почему импортозамещение может привести Россию в топ самых облачных стран
Прогнозы
Pro
Как вернуть долг в период моратория на банкротство
Инструкции
Pro
Фото: Joe Roberts / Unsplash Почему мы теряем психологическую устойчивость и как снова ее обрести
Инструкции
Pro
Налоговая считает, что расход на управляющего слишком высокий. Как быть
Инструкции
Pro
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images «Все думали, он шарит». Как «инвестор-гений» из чата разорил сотню друзей
Статьи
Pro
CRM-маркетинг: четыре главные метрики для оценки результата
Инструкции

Сегодня лидерство получит тот, у кого останется больше летающих самолетов, считает партнер Strategy Partners Александр Постников. S7 эксплуатирует весь парк (около 100 машин), утверждает Никифорова. Представитель «Аэрофлота» не комментирует вопросы эксплуатации самолетов (более 180 машин). Но многое будут решать факторы, прямо не зависящие от авиакомпаний: господдержка, стоимость керосина, возможность и стоимость обслуживания техники, замечает Постников. Последние пять лет S7 удавалось оставаться в прибыли (за исключением 2020 года — 5,2 млрд руб. чистого убытка), поэтому с высокой степенью вероятности можно говорить, что компания останется прибыльной и в этом году, считает эксперт.

Авторы
Теги
Артём Кореняко Артём Кореняко
S7 S7 Airlines S7 Group Аэрофлот показатели пассажирские перевозки
Материалы по теме
«Аэрофлот» уступил первое место на российском рынке авиаперевозок
Бизнес
S7 заморозила проект лоукостера
Бизнес
S7 прекратит все рейсы за пределы России с 5 марта
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter