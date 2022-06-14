Пассажиропоток авиакомпании S7 упал на 22%

Пассажиропоток S7 Airlines продолжает падать — на 25% в марте и 22% в мае. Открытие новых межрегиональных рейсов и развитие третьего хаба в Иркутске поможет компании остаться в прибыли по итогам 2022 года, допускает эксперт

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Пассажиропоток S7 в мае 2022 года упал на 22% к маю 2021 года, до 1,2 млн человек, рассказала РБК пресс-секретарь S7 Group Тамара Никифорова. Это минимальный темп падения пассажиропотока компании за последние три месяца.

В марте пассажиропоток S7 сократился на 25% (до 986 тыс. человек), в апреле — на 23% (до 1,04 млн). Всего за январь—май авиакомпания перевезла более 5,7 млн человек, что примерно на 12% меньше, чем было годом ранее.

В марте—апреле S7 была лидером по пассажиропотоку. Но в мае «Аэрофлот» вернулся на первое место, рассказал РБК источник, знакомый с предварительными итогами работы авиакомпаний за пять месяцев 2022 года. Представитель «Аэрофлота» не раскрывает эти цифры. В пресс-службе Росавиации отказались от комментариев.

Лето 2022 года отличается от прошлого в первую очередь тем, что закрыты аэропорты на юге России, говорит Никифорова. К тому же, практически полностью прекращены международные направления, добавляет представитель «Аэрофлота». Но есть спрос на прямые межрегиональные перелеты, отмечает представитель S7. Его стимулируют различные программы господдержки. Так, из бюджета выделено 100 млрд руб. на компенсацию расходов перевозчиков по организации внутренних рейсов. Власти также выделили 13,7 млрд руб. из Фонда национального благосостояния для выкупа облигаций S7. Аналогичная мера распространяется на еще несколько авиакомпаний.

На этом фоне S7 открывает новые рейсы по России — к примеру, из Иркутска и Хабаровска. Иркутск стал третьим хабом S7 после Домодедово и Новосибирска. По сравнению с летом 2021 года маршрутная сеть в Иркутске выросла в полтора раза, доля трансферного пассажиропотока — с 4 до 17%. В Хабаровске полетная программа авиакомпании увеличена в три раза, отмечает Никифорова.

Представители «Аэрофлота» и S7 не приводят прогноз пассажиропотока на этот год. В 2021-м S7 перевезла 17,8 млн человек и получила самую большую чистую прибыль (12,7 млрд руб. по РСБУ) среди всех пассажирских авиакомпаний. «Аэрофлот» перевез 21,4 млн человек и получил чистый убыток 45,6 млрд руб.

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Сегодня лидерство получит тот, у кого останется больше летающих самолетов, считает партнер Strategy Partners Александр Постников. S7 эксплуатирует весь парк (около 100 машин), утверждает Никифорова. Представитель «Аэрофлота» не комментирует вопросы эксплуатации самолетов (более 180 машин). Но многое будут решать факторы, прямо не зависящие от авиакомпаний: господдержка, стоимость керосина, возможность и стоимость обслуживания техники, замечает Постников. Последние пять лет S7 удавалось оставаться в прибыли (за исключением 2020 года — 5,2 млрд руб. чистого убытка), поэтому с высокой степенью вероятности можно говорить, что компания останется прибыльной и в этом году, считает эксперт.