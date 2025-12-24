 Перейти к основному контенту
Бизнес⁠,
0

Минпромторг показал первый полет «Байкала» с новым российским двигателем

Испытания начались на аэродроме Уральского завода гражданской авиации, который разрабатывает самолет. Он укомплектован новым российским двигателем ВК-800 и воздушным винтом АВ-901. «Байкал» должен заменить Ан-2

Минпромторг показал первый полет «Байкала» с новым российским двигателем
Video

Самолет ЛМС-901 «Байкал» совершил первый полет с силовой установкой российского производства, сообщил Минпромторг.

Летные испытания нового российского двигателя ВК-800 и воздушного винта АВ-901 в составе самолета «Байкал» начались на аэродроме Уральского завода гражданской авиации (УЗГА, занимается разработкой «Байкала»).

Самолет «Байкал» (ЛМС-901): новый легкий транспортный самолет России
База знаний
Самолет ЛМС-901 &laquo;Байкал&raquo;

ЛМС-901 «Байкал» — это легкий многоцелевой самолет, который разрабатывают в России на замену старым советским «кукурузникам» Ан-2. Он может перевозить максимум девять пассажиров или 2 т груза, использоваться в авиалесоохране и санитарной авиации. Модель планируют использовать местные авиалинии в труднодоступных районах Сибири, Дальнего Востока и северной части России. Самолет разрабатывают с 2016 года. Его пока не начали производить серийно, а сроки начала поставок неоднократно переносились.

В мае полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что реализация проекта самолета «Байкал» «зашла в тупик». В то же время он говорил, что власти соберут консорциум технических специалистов, чтобы изучить возможность возобновления работы по созданию самолета.

В Минпромторге РБК тогда рассказали, что в ходе предварительных испытаний были получены замечания от летчиков. Кроме того, летом 2024 года источники РБК сообщали, что в первый год предполагаемой поставки (планировалось, что это будет 2025 год) стоимость самолета составляет 455 млн руб., что втрое больше той, что Минпромторг указывал при его заказе в 2019 году — не выше 120 млн руб.

В конце мая 2025-го гендиректор Уральского завода гражданской авиации Леонид Лузгин сообщил, что самолет планируют сертифицировать к концу 2026 года. Завод, по его словам, получил предварительные заказы на 60 «Байкалов». В конце 2026-го планируется поставить первые пять единиц авиакомпании «Аврора», говорил глава Минпромторга Антон Алиханов.

