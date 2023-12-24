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Путин разрешил Росбанку выкупить российские акции у Societe Generale

Путин разрешил Росбанку выкупить доли Societe Generale в российских активах
Путин своим указом разрешил Росбанку выкупить вложения Societe Generale в российский фондовый рынок. Речь идет о покупке миноритарных пакетов акций 24 публичных компаний. Условия сделки не раскрываются
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Президент Владимир Путин разрешил Росбанку выкупить акции французской финансовой группы Societe Generale в ВТБ, «Россетях», «Русгидро», «Интер РАО», «Газпроме», «Сургутнефтегазе» и «Алросе», его распоряжение опубликовано на портале правовых актов.

В указе также перечислены акции Территориальной генерирующей компании № 1, «Роснефти» и «Татнефти», Новолипецкого металлургического комбината, «Ростелекома», ЛУКОЙЛа, «Северстали», «Юнипро», «Полюса», «Норникеля», ПАО «ОГК-2», «Мосэнерго», «Транснефти», «Аэрофлота», «Русснефти», «Газпром нефти» и Магнитогорского металлургического комбината.

Решение принято в соответствии с указом Путина от 5 августа 2022 года, который ограничивает продажу российских активов иностранцам из недружественных государств

Росбанк ранее принадлежал «Интерросу», в 2006 году Societe Generale приобрела 20% банка, а в 2008 году стала его контролирующим акционером. Позднее в состав Росбанка вошли «Дельта-Кредит» и «Русфинанс». В апреле 2022 года Societe Generale решила продать Росбанк «Интерросу» Владимира Потанина.

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Финансы
Фото:Stephane Mahe / Reuters

Материал дополняется.

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Росбанк Владимир Путин Société Générale выкуп акций
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