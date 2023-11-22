Bloomberg сообщил о сокращении Россией морского экспорта нефти

Под подсчетам Bloomberg, поставки российской нефти по морю сократились до трехмесячного минимума. В конце ноября состоится встреча ОПЕК+, на которой вопрос сокращения объемов добычи нефти будет одним из ключевых

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Морской экспорт российской нефти упал до минимального уровня с августа: 19 ноября из портов России было отправлено около 2,7 млн баррелей сырой нефти, пишет Bloomberg, изучив данные отслеживания танкеров.

Меньше в этом году было поставлено за сутки только 20 августа и 6 июня, следует из инфографики, составленной агентством. За неделю с 12 по 19 ноября объем ежедневного экспорта сократился на 580 тыс. баррелей.

За четыре недели, с 22 октября по 19 ноября, морской экспорт из России сократился до 3,23 млн баррелей в день (большинство, 2,73 млн баррелей, направлялись из азиатских портов). Это примерно на 360 тыс. баррелей в день меньше, чем средний показатель экспорта, наблюдавшийся во время резкого роста объемов поставок с апреля по июнь.

Вместе с тем, объемы переработки нефти в России подскочили с 8 по 16 ноября до предельного уровня за почти три месяца. Агентство объясняет эту динамику тем, что нефтеперерабатывающие заводы задействовали большую часть своих мощностей после сезонного технического обслуживания.

В конце этой недели, 26 ноября, в Вене запланирована встреча группы производителей нефти ОПЕК+, куда входит и Россия. Представители стран-производителей соберутся для обсуждения перспектив нефтяной отрасли и установления целевых показателей по объемам добычи нефти в первой половине 2024 года.

Правительство в начале этого года объявило о сокращении добычи на 500 тыс. барр. в сутки (порядка 5%) с 1 марта. Решение приняли после эмбарго на импорт нефти из России в Евросоюз и ценового потолка в $60 за баррель для третьих стран и нефтепродуктов феврале. С 1 августа Россия дополнительно снизила поставки на рынок на 500 тыс. баррелей в сутки, в сентябре их решили сократить на 300 тыс. баррелей в сутки.

«Мировой рынок нефти переживает период высокой волатильности и непредсказуемости из-за продолжающегося банковского кризиса в США и Европе, глобальной экономической неопределенности и непредсказуемых и недальновидных решений в энергетической политике», — комментировал сокращение добычи нефти вице-премьер Александр Новак.