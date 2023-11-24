Штат США приостановил действие закона о санкциях за связи с Россией

Нью-Джерси спустя полтора года приостановил действие своего закона о компаниях с бизнесом в России. Причиной стал иск от японской Kyocera. Ее адвокаты указали, что в США не могут быть «50 штатов с 50 разными внешними политиками»

Губернатор Фил Мерфи (Фото: Mark Makela / Getty Images)

В штате Нью-Джерси (США) приостановили действие закона о запрете связанным с Россией и Белоруссией компаниям получать контракты с государственными и муниципальными властями, субсидии и инвестиции из пенсионного фонда штата. Решение приняли летом 2023 года (.pdf), обратило внимание Politico.

Закон был принят в середине марта 2022 года — спустя почти две недели после начала на Украине полномасштабных боев. Губернатор штата Фил Мерфи назвал решение «убедительным сигналом» Москве и Минску. К лету 2023-го власти штата предупредили о риске внесения в черный список крупнейший банк в мире JPMorgan Chase, Xerox и другие компании, причем один только банк рисковал потерять свыше $260 млн налоговых льгот.

Однако действие закона пришлось приостановить после того, как японская электронная компания Kyocera выиграла судебный иск. Федеральный суд вынес временный судебный запрет на действие закона в отношении этой компании. «Штат Нью-Джерси действует так, как будто у него есть собственная внешняя политика. У нас не может быть 50 разных штатов с 50 разными внешними политиками», — отметил бывший судья Верховного суда штата Барри Албин, представляющий Kyocera.

Компания настаивала, что власти штата выходят за свои конституционные полномочия. Правительство Нью-Джерси заявляли с суде, что не пытаются регулировать внешнюю политику, а действуют как «участник рынка». Разбирательство в суде продолжается, но федеральный судья, рассматривающий это дело, уже заявил, что японская фирма «вероятно, добьется успеха».

После постановления суда власти Нью-Джерси опубликовали сообщение, в котором рассказали, что «добровольно» приостанавливают действие закона в отношении всех компаний, они также удалили размещенный публично черный список.

Вместе с тем, схожий закон после начала Россией военной операции на Украине приняли в штате Нью-Йорк. Ведущим бизнес в России предприятиям запрещено получать госконтракты.

Российская сторона считает санкции неэффективными, незаконными, и требует их отменить. «Мы адаптировались к санкциям, мы научились хеджироваться от санкционных рисков», — сообщал Кремль.

