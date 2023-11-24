 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Политика ,  
0 

Штат США приостановил действие закона о санкциях за связи с Россией

Штат США Нью-Джерси приостановил действие закона о санкциях за связи с Россией
Нью-Джерси спустя полтора года приостановил действие своего закона о компаниях с бизнесом в России. Причиной стал иск от японской Kyocera. Ее адвокаты указали, что в США не могут быть «50 штатов с 50 разными внешними политиками»
Губернатор Фил Мерфи
Губернатор Фил Мерфи (Фото: Mark Makela / Getty Images)

В штате Нью-Джерси (США) приостановили действие закона о запрете связанным с Россией и Белоруссией компаниям получать контракты с государственными и муниципальными властями, субсидии и инвестиции из пенсионного фонда штата. Решение приняли летом 2023 года (.pdf), обратило внимание Politico.

Закон был принят в середине марта 2022 года — спустя почти две недели после начала на Украине полномасштабных боев. Губернатор штата Фил Мерфи назвал решение «убедительным сигналом» Москве и Минску. К лету 2023-го власти штата предупредили о риске внесения в черный список крупнейший банк в мире JPMorgan Chase, Xerox и другие компании, причем один только банк рисковал потерять свыше $260 млн налоговых льгот.

Однако действие закона пришлось приостановить после того, как японская электронная компания Kyocera выиграла судебный иск. Федеральный суд вынес временный судебный запрет на действие закона в отношении этой компании. «Штат Нью-Джерси действует так, как будто у него есть собственная внешняя политика. У нас не может быть 50 разных штатов с 50 разными внешними политиками», — отметил бывший судья Верховного суда штата Барри Албин, представляющий Kyocera.

Компания настаивала, что власти штата выходят за свои конституционные полномочия. Правительство Нью-Джерси заявляли с суде, что не пытаются регулировать внешнюю политику, а действуют как «участник рынка». Разбирательство в суде продолжается, но федеральный судья, рассматривающий это дело, уже заявил, что японская фирма «вероятно, добьется успеха».

Банки ОАЭ ужесточили контроль за соблюдением санкций против России
Бизнес
Фото:Dan Kitwood / Getty Images

После постановления суда власти Нью-Джерси опубликовали сообщение, в котором рассказали, что «добровольно» приостанавливают действие закона в отношении всех компаний, они также удалили размещенный публично черный список.

Вместе с тем, схожий закон после начала Россией военной операции на Украине приняли в штате Нью-Йорк. Ведущим бизнес в России предприятиям запрещено получать госконтракты.

Читайте на РБК Pro
Российские фирмы начали «захват» брендов ушедших компаний
Почему подростки попадают в плохие компании и что с этим делать
Что может заменить эйчарам ушедший из России SAP
Американские горки: поможет ли SoftBank новая инвестиционная стратегия

Российская сторона считает санкции неэффективными, незаконными, и требует их отменить. «Мы адаптировались к санкциям, мы научились хеджироваться от санкционных рисков», — сообщал Кремль.
 

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом

СберПро Медиа Финансы

Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен

СберПро Медиа Интересное

Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ

СберПро Медиа Интересное

Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии

СберПро Медиа Финансы

Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью

СберПро Медиа Интересное

Навигаторы по цифровым решениям

СберПро Медиа Туризм

Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году

СберПро Медиа Интересное

Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию

СберПро Медиа Технологии

Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Нью-Джерси США санкции США

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Материалы по теме
В ЕС назвали причины недостаточной эффективности санкций против России
Политика
Дания усомнилась в возможности досмотра судов из России из-за санкций ЕС
Политика
Банки ОАЭ ужесточили контроль за соблюдением санкций против России
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 24 ноября
EUR ЦБ: 96,23 (+0,08) Инвестиции, 23 ноя, 16:00 Курс доллара на 24 ноября
USD ЦБ: 88,12 (-0,04) Инвестиции, 23 ноя, 16:00
Когда выпадают или плохо растут волосы: что делать РБК и Nourkrin, 02:45
Sk Capital запустил новый фонд инвестиций в IT-компании Бизнес, 02:37
Штат США приостановил действие закона о санкциях за связи с Россией Политика, 02:32
Немецкая правая партия призвала правительство уйти в отставку Политика, 01:58
Как социальные связи влияют на выбор жилья РБК и ЖК SOUL, 01:55
Финляндия назвала условие полного закрытия границы с Россией Политика, 01:34
Группа из 103 эвакуированных из Газы россиян прибыла в Москву Общество, 01:18
Черная пятница на РБК Pro
Самые большие скидки года — с 20 по 27 ноября
Подробнее
Армия Израиля ликвидировала главу военного флота ХАМАС Политика, 01:00
Власти Эстонии оценили готовность к полному закрытию границ с Россией Политика, 00:50
Как провалить самую важную рабочую встречу по видеосвязи РБК и SberJazz, 00:50
В Полтавской области прозвучали взрывы Политика, 00:44
Школа агентства ООН в Газе попала под авиаудар Политика, 00:31
В Дублине прошли столкновения после нападения на детей Политика, 00:20
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 00:15