«Русал» подал в суд на Потанина

«Русал» подал в суд в Лондоне иск против Потанина о защите интересов акционеров «Норникеля

Претензии «Русала» связаны с неисполнением Потаниным своих обязанностей управляющего партнера в «Норникеле», в результате компания утратила ряд активов, а ее акционеры понесли убытки

Владимир Потанин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

«Русал» подал в Высокий суд в Лондоне иск против бизнесмена Владимира Потанина и Whiteleave Holdings Limited, сообщает компания.



Претензии связаны с неисполнением Потаниным своих обязанностей управляющего партнера в ПАО ГМК «Норильский никель», в результате «Норникель» утратил ряд активов, а его акционеры понесли убытки.

«Русал» считает, что главой «Норникеля» должен стать независимый руководитель, обладающий необходимыми профессиональными компетенциями. Также компания настаивает на возмещении убытков, нанесенных деятельностью г-на Потанина, и на реализации других средств защиты своих прав. Размер убытков должен определить суд», — говорится в сообщении.

РБК обратился за комментарием в «Норникель» и «Интеррос».

В компании отметили, что «Русал» в течение длительного времени пытался вступить в переговоры с Потаниным, чтобы урегулировать претензии вне суда, но безуспешно.



Согласно соглашению с Потаниным и аффилированной с ним кипрской компанией Whiteleave от 10 декабря 2012 года, бизнесмен обязан обеспечить надлежащее управление «Норникелем» и несет ответственность за это перед акционерами как управляющий партнер.

«В соответствии с соглашением 2012 года, в отношении т.н. «Существенных Нарушений» предусмотрена особая ответственность и установлена специальная процедура. 21 октября 2022 года РУСАЛ подал иск в связи с Существенными Нарушениями против Whiteleave и г-на Потанина», — пояснили в «Русале».

Весной 2008 года UC Rusal выкупил 25% акций «Норникеля» у президента группы ОНЭКСИМ Михаила Прохорова. В 2001–2007 годах тот был генеральным директором и председателем правления «Норникеля». Прохоров получил взамен $5 млрд и 14% акций UC Rusal. Сделка была проведена в ходе раздела активов Прохорова и Потанина. После покупки этой доли UC Rusal объявил, что хотел бы провести слияние с «Норникелем».

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