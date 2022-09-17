Потанин рассказал о статусе переговоров по слиянию «Норникеля» и UC Rusal
Крупнейший совладелец и президент «Норильского никеля» Владимир Потанин, который только в июле согласился вернуться к обсуждению слияния с UC Rusal, рассказал в интервью РБК, что эта идея слияния «на время» потеряла свою актуальность.
«Инициатива о том, чтобы возобновить эти переговоры, исходила от нового руководства UC Rusal, но в диалог так и не удалось вступить, — рассказал бизнесмен. — Я считаю, что идея по-прежнему интересна, она по-прежнему жива, но придется ее отложить на более поздний срок, когда наши коллеги дозреют до переговоров на эту тему».
«Норникель» — мировой лидер по производству палладия и высокосортного никеля, а UC Rusal — крупнейший в мире производитель алюминия (за пределами Китая). Компании начали обсуждать слияние после того, как в 2008 году UC Rusal, основанный Олегом Дерипаской, приобрел 25% акций «Норникеля». Но затем основные владельцы полностью отказались от этой идеи.
«Интеррос», принадлежащий Потанину, владеет 35,95% акций «Норникеля», а UC Rusal — 26,25%. Еще один крупный миноритарий — компания Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова (около 4% акций). На бирже торгуется около 33% «Норникеля».
Как Потанин объяснял необходимость объединения
Потанин ранее рассказывал РБК, что, получив предложение от нового руководства UC Rusal «обсудить слияние между компаниями», 4 июля он направил ответное письмо, в котором подтвердил согласие на начало обсуждения процесса слияния. Но он тогда не уточнял, что конкретно содержалось в этом предложении и его ответе.
«Норникель» не видит каких-либо производственных синергий с UC Rusal, признавался тогда бизнесмен. «Здесь [у «Норникеля»] богатая руда, дешевая электроэнергия [у UC Rusal], разные у нас конкурентные преимущества и разные системы производства», — говорил он. Однако слияние двух компаний позволит создать «национального чемпиона», подчеркивал он и приводил несколько аргументов.
По его словам, у двух компаний общая зеленая повестка. UC Rusal производит наиболее «зеленый» алюминий среди своих конкурентов, а «Норильский никель» — никель, палладий, которые используются в зеленой экономике, включая аккумуляторы для электромобилей. Слияние позволит «диверсифицировать» акционерный состав и дополнительно приобрести «санкционную устойчивость». Объединенной компании будет проще получать государственную поддержку для проектов в России, если потребуется, заключал Потанин.
С тех пор представители UC Rusal, его материнской компании En+ и Дерипаски официально не комментировали возобновление переговоров об объединении.
Почему сделка поставлена на паузу
В конце июня Потанин попал под санкции Великобритании. Но уже тогда он отмечал, что это потенциальному слиянию не помешает: «Санкции, которые введены, они касаются персонально меня, и, согласно анализу, который у нас на сегодняшний день в компании «Норильский никель» существует, они не затрагивают компанию».
В новом интервью он не стал вдаваться в причины, почему переговоры о слиянии снова приостановлены. Он лишь напомнил, что после того, как Олег Дерипаска попал под санкции США в апреле 2018 года, а затем был вынужден снизить свою долю в En+ и UC Rusal ниже контроля и отойти от управления, «там совсем не с кем стало разговаривать». По его словам, «в диалог так и не удалось вступить», хотя изначально инициатива о возобновлении переговоров исходила от руководства UC Rusal.
Потанин напомнил, что UC Rusal остается крупным акционером «Норникеля» и у него есть представители в составе совета директоров. «В силу хотя бы этого обстоятельства мы будем с ними контактировать», — сказал он.
При этом из-за западных санкций и необходимости переориентировать поставки с Запада на Восток у многих компаний вопросы слияния и поглощения отошли на второй план, добавил глава «Норникеля». «Люди сейчас занимаются антикризисным управлением, и «Норильский никель» в том числе, — пояснил он. — Поэтому идея объединения подождет, она не умерла, но она на время потеряла свою срочность или свою актуальность».
Что будет с акционерным соглашением
В июле Потанин рассказывал, что потенциальное слияние двух компаний является альтернативой продлению акционерного соглашения крупнейших совладельцев «Норникеля» («Интерроса», UC Rusal и Crispian), которое было заключено в 2012 году и положило конец конфликту структур Потанина и Дерипаски. Оно истекает в конце 2022 года. Теперь бизнесмен говорит, что это соглашение просто не будет продлеваться.
«Акционерное соглашение в этом году завершается, и «Норильский никель» переходит к обычной системе корпоративного управления. Я считаю, что это хорошо, потому что соглашение свою роль в определенный период острого конфликта сыграло, конфликт этот притушило», — заявил Потанин.
По его словам, сейчас это соглашение уже «рудимент», который мешает в каком-то смысле развитию компании и создает излишние права у акционеров, чего нет в нормальном корпоративном управлении. Согласно акционерному соглашению, «Норникель» платит дивиденды в размере не менее 60% показателя EBITDA при соотношении чистого долга к EBITDA ниже 1,8. Если этот коэффициент выше, минимальный уровень дивидендов составляет 30% показателя EBITDA, но не менее $1 млрд. Потанин давно выступал за снижение дивидендов, чтобы больше тратить на развитие компании из-за масштабной программы капвложений, но с этим не соглашался UC Rusal.
7 сентября агентство Reuters сообщало, что основные акционеры компании решили не возобновлять споры о новых условиях соглашения на фоне спецоперации России на Украине и беспрецедентных западных санкций. «Сейчас неправильно поднимать шум внутри России, — говорил один из источников, знакомый с позициями Потанина и Дерипаски. — Скорее всего, они приостановят спор и сосредоточат внимание на собственном выживании». Тогда в UC Rusal заявили, что «готовы рассмотреть все возможные варианты взаимодействия с нашими партнерами по «Норникелю». При этом в компании добавили, что механизм по контролю за ключевыми решениями и расходованием средств, заложенный в соглашении, «доказал свою эффективность».