«Возможен временный откат»: как изменился «баланс букв» в ESG
ESG — три параметра, на которые ориентируется бизнес в разработке стратегий устойчивого развития. Это вопросы защиты окружающей среды (Environmental — окружающая среда — управление отходами, снижение вредных выбросов), социальной сферы (Social — социальное развитие — например, безопасность труда на производстве), а также стандартов корпоративного управления (Governance — управление рисками, прозрачность закупок и т.д.).
РБК спросил представителей бизнеса — как изменился баланс «компонентов» устойчивого развития на фоне происходящих событий в России и мире, а таже — можно ли говорить о снижении актуальности климатической повестки?
- Сергей Иванов, гендиректор АЛРОСА
«В текущих обстоятельствах, безусловно, на первое место выходит решение социальных вопросов в части реализации различных программ поддержки сотрудников, членов их семей и населения в регионах нашей деятельности как ключевого условия обеспечения устойчивого развития компании.
Вне зависимости от внешних обстоятельств <...> мы продолжим и дальше поддерживать местное население и более 30 тысяч своих сотрудников. Климатическая повестка также не перестала быть актуальной. Мы работаем в одном из самых сложных регионов в зоне вечной мерзлоты, поэтому изменения климата напрямую влияют на нашу производственную деятельность, мы обращаем особое внимание на климатические риски и проводим активные научные исследования. <...> Кроме того, климатические изменения интегрированы в нашу систему управления рисками».
- Александр Шевелев, гендиректор «Северстали»
«Российская (да и мировая) ESG-повестка сейчас претерпевает изменения. Меняются акценты и приоритеты. В первую очередь, усиливается роль социальных аспектов: поддержка персонала, сохранение занятости и переквалификация, развитие человеческого капитала в условиях рыночных ограничений, а также поддержка незащищенных групп населения и местных сообществ. Производственным компаниям сейчас важно сконцентрироваться на развитии регионов присутствия и поддержке местного населения, вспомнить концепцию «корпоративного гражданства». <…> Что касается климатической повестки, основной проблемой в настоящий момент является импорт оборудования, а поэтому реализация компаниями экологических и климатических целей находится под вопросом. Однако мы все должны понимать, что повестка устойчивого развития — это билет в будущее для любой компании».
- Антон Михальков, гендиректор УК «Росводоканал»:
«Социальная ответственность остается приоритетом на фоне происходящих событий. В коммунальной сфере важнейшим фактором остается забота о человеке и экологичность всех проектов. Эксплуатируемые объекты должны быть зелеными и соответствовать климатической повестке <…> Немаловажна поддержка и взаимодействие с местными сообществами, которые находятся в регионах работы предприятий; компания должна нести за них социальную ответственность».
- Анастасия Новак, старший менеджер по корпоративным отношениям и устойчивому развитию бизнеса «Юнилевер Русь»:
«Инвестиции в устойчивое развитие имеют как материальную, так и нематериальную ценность для бизнеса и наиболее эффективно они работают только в связке из всех букв ESG <…> Ни в коем случае [нельзя говорить о снижении актуальности климатической повестки]. Именно выстраивание зеленой цепочки поставок, снижение углеродного следа на протяжении всего жизненного цикла продукта (от производства сырья до момента утилизации потребителем и дальнейшей переработки) сейчас востребовано как никогда. Климатические вызовы пронизывают каждый из этапов и влияют на различные группы стейкхолдеров, продуктов — а уже зрелость каждого из них может отличаться друг от друга».
- Николай Волобуев, заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех»
«Люди — это ключевая для нас ценность. <...> В контексте текущей внешнеполитической и экономической ситуации социальная сфера приобретает дополнительное значение, далеко за рамками и без привязки к аббревиатуре ESG. <...> Мы не согласны с утверждением, что экология уходит на второй план».
- Мария Сурина, член совета директоров компании «Транс Синергия»:
«На наш взгляд ESG собирает в себя значимые параметры, но внешние факторы оказывают влияние на фокус. Сейчас он в меньшей степени направлен на климатическую повестку, но экологичность и забота об окружающей среде однозначно являются приоритетом для нашей страны».
- Андрей Чиханчин, первый заместитель гендиректора «Аэрофлота» по коммерции и финансам:
«На фоне происходящих событий мы видим небольшое смещение баланса в сторону социальных вопросов, но говорить о снижении актуальности климатической повестки нельзя <…> Для авиации климатическая повестка остается такой же актуальной, так как деятельность авиакомпаний подвержена климатическим рискам, как переходным, так и физическим, которые могут влиять на востребованность некоторых направлений, сезонный спрос, а также усложнять операционную деятельность».
- Максим Ремчуков, директор по устойчивому развитию «Сибура»:
«Сейчас очевиден запрос на социальные программы, поддержку сотрудников и жителей в регионах присутствия <...> В сложные времена еще более ценно, когда бизнес не сворачивает социальные программы, а выступает «надежным плечом». При этом говорить о том, что актуальность экологической повестки снижается, неверно. Вкладываясь в сохранение экологии, компании улучшают условия жизни как сотрудников, так и жителей, всем важно жить в благоприятной среде. Климатическая повестка остается, но с изменением географии экспортных продаж необходимо адаптироваться к требованиям климатического регулирования на новых рынках, а также определить приоритетные направления. Вместо программ улавливания и захоронения углерода, которые требуют значительных инвестиций и участия иностранных лицензиаров, будут более актуальны программы по повышению энергоэффективности и лесоколиматические проекты».
- Сергей Григорьев, заместитель генерального директора СУЭКа:
«Вопросы климата никуда не делись, но объективная реальность приводит к необходимости трезвого на них взгляда. Надеюсь, в результате возобладает более реалистичный и объективный взгляд на безусловно очень важную климатическую повестку, в то время, как по этому вопросу зачастую преобладали еще и соображения политические и эмоциональные».
- Алексей Иевлев, руководитель дирекции корпоративного бизнеса Росбанка:
«В краткосрочной перспективе акцент сместился на S- и G-компоненты, так как компании столкнулись со сложными вызовами при сохранении устойчивости бизнеса в новых реалиях, которые дополнили накопившиеся трудности в связи с эпидемией Covid-19. Однако климатическая повестка не потеряла актуальность. Еще в 2016 году на международной конференции в Давосе изменение климата было обозначено как наибольшая угроза для мировой экономики. Сегодня климатическая повестка остается актуальной».
- Виктория Блатова, исполнительный вице-президент по устойчивому развитию АФК «Система»:
«Климат остается актуальной глобальной темой, хотя достижение целей становится еще более затруднительным. Возможен временный откат, необходимо время на адаптацию, но это значит, что в дальнейшем потребуются еще более решительные меры и радикальные решения для достижения заявленных целей <...> Безусловно, появляются новые социальные вызовы, связанные поддержкой сотрудников и их семей в новых условиях. Возрастает понимание важности человеческого капитала для бизнеса и наращивания кадрового потенциала».
- Максим Калинкин, гендиректор группы «Газпромбанк Лизинг»:
«Мы не можем игнорировать сигналы экологических проблем, социальной защиты и вопросы устойчивого развития внутри компаний. На фоне событий особое значение приобретает поддержка сотрудников, семьи и близких. Это тоже компонент устойчивого развития, и сегодня он вышел на первый план в повестке деятельности любой российской компании. Что касается снижения актуальности климатической повестки, то я так не думаю. Мы видим, что проекты по альтернативной энергетике, использованию газомоторного топлива на транспорте, производству электрокаров на территории РФ и проч., целью которых является снижение отрицательного воздействия на экологию, сегодня активно поддерживаются государством, финансовыми институтами и бизнесом».
- Игорь Прямов, начальник направления по устойчивому развитию Альфа-Банка:
«Безусловно, в текущей ситуации на первый план выходят вопросы социальной сферы, если мы говорим о растущей необходимости обеспечения благополучия населения в сложившихся условиях. Однако говорить о снижении роли экологического аспекта не представляется возможным, в том числе в контексте национальной цели по достижению углеродной нейтральности РФ к 2060 году. Физические климатические риски остаются актуальными для России, их масштаб и последствия не зависят от международного контекста и требуют внимания общественности. G-компонент также претерпевает изменения в текущих условиях. На наш взгляд, говорить об изменении баланса не совсем верно, поскольку для разных секторов экономики приоритетность ESG-компонентов может быть разной, однако для страны в целом каждый из них сохраняет свою важность».
- Александр Иодчин, директор по стратегии и развитию Global Ports:
«В последние два года существенно возросла роль социального компонента: компании наращивают практики заботы о сотрудниках сверх обязательных пакетов <…> При этом и корпоративное управление, и экологическая составляющая продолжают иметь большое значение. Оба элемента учитываются при формировании долгосрочной стратегии компании и ее инвестиционной программы, показатели по ним остаются в числе приоритетов работы».
- Евгений Хилинский, вице-президент — начальник Центра по внедрению принципов устойчивого развития Газпромбанка:
«В текущей ситуации повысилась значимость социальной компоненты. Тем не менее, не потеряла актуальности и экологическая составляющая, а многие компании, в том числе Газпромбанк, сохраняют приверженность принципам прозрачности и отчетности. Климатическая повестка не теряет актуальности. Более того, в связи с ростом использования менее экологичных типов топлива на фоне энергетического кризиса вопрос о достижении целей Парижского соглашения может остро встать на ближайшей конференции сторон в Шарм-эш-Шейхе. Поэтому важно, что все заявленные Россией цели в рамках повестки сохраняются, сроки не переносятся».
- Елена Заика, директор по управлению социально-экологическими и климатическими рисками МКБ:
«Фокус сдвинулся на социальные вопросы, так как они стали наиболее острыми. Мы видим запрос на поиск импортзамещения, необходимость обеспечения полноценного здравоохранения в этих условиях, социального обеспечения, развитие дополнительных образовательных возможностей, поддержки и продвижения отечественного научно-технологического кластера для достижения суверенитета. Поэтому сейчас остается актуальным и востребованным участие российских компаний в развитии городов и регионов присутствия, поддержке НКО и уязвимых слоев населения. Вместе с тем актуальность климатической повестки и сохранение благоприятной окружающей и социальной среды неразрывно связаны с качеством жизни и экономическим развитием. Эти вопросы не могут быть отложены на поздний срок. Для многих компаний вопросы декарбонизации, энергоэффективности, социальной ответственности остаются насущными не только по этическим или регуляторным причинам, но и стратегическим, — они открывают перспективы вхождения на развитые восточные рынки. Учитывая интенсивность развития углеродного регулирования в РФ и международные требования по ответственной цепочке поставщиков, интенсификацию опасных природных явлений и ущерба от них, вопрос адаптации компаний к изменению климата сохраняется. Встраивание в любые мировые цепочки поставок потребует от поставщиков соблюдения ESG-принципов и снижения углеродной интенсивности производств».
- Ораз Дурдыев, и.о. президента AB InBev Efes:
«Если рассматривать управление бизнесом через призму устойчивого развития, то сейчас на первый план в этой триаде действительно выходят социальные аспекты (S) и аспекты корпоративного управления (G). От качества проработки, адаптации и трансформации этих направлений зависит и то, насколько успешно бизнес сможет преодолеть период турбулентности. <...> Однако мы видим, что государство не отказывается и от заявленных ранее климатических целей, реализации «зеленой повестки»: декарбонизации, проблемы отходов и развития энергосберегающих технологий».
- Марина Слуцкая, директор подразделения «Устойчивое развитие» ДОМ.РФ:
«Вопреки ожиданиям игроков рынка и прогнозам экспертов, государственная политика сохранила ориентацию на «зеленый» курс. Ключевые указы и правительственные документы продолжают действовать. Даже с учетом санкционного режима и политической турбулентности продолжается реализация основных экологических инициатив <…> Маршрут реализации ESG-принципов, конечно, претерпевает изменения, однако большая часть приоритетов сохраняется. Акценты перестраиваются с интересов отдельных категорий инвесторов на экономию ресурсов, качество, снижение рисков проектов, здоровье и благополучие людей».
- Ксения Чикина, главный специалист по устойчивому развитию группы НЛМК:
«В последнее время в повестке устойчивого развития все чаще говорится о повышении значимости S-компонента. При этом глобальная повестка продолжает фокусироваться на борьбе с изменением климата, Россия также заявила о цели по достижению углеродной нейтральности к 2050 году. Однако на ближайшие 10 лет главные национальные цели направлены на реализацию именно социальных аспектов повестки».
- Елена Феоктистова, управляющий директор Управления корпоративной ответственности, устойчивого развития и социального предпринимательства РСПП
«Климатическая повестка остается важной для человечества, поскольку связана с преодолением таких бедствий как голод, засуха, выбросы в атмосферу. Возможно, некоторые задачи отходят на второй план, например, развитие водородной энергетики, но компании не забрасывают их полностью — те, кто уже включился в климатическую повестку, от нее не отказываются. Решать острые повседневные задачи, в то же время создавая предпосылки для дальнейшего развития — это вызов для бизнеса и страны в целом. Сейчас как никогда повышается значение грамотного эффективного управления».
- Михаил Автухов, заместитель председателя правления, руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка:
«На протяжении последних нескольких лет соответствие стандартам устойчивого развития было одним из главных требований к бизнесу, а испытания 2022 года стали проверкой на прочность ESG-повестки. По нашему мнению, вызовы текущего года подтвердили необходимость продолжать работу в этом направлении. Мы убеждены, что интеграцию ESG-принципов уже не отменить — вопросы экологии и социальной ответственности важны каждому человеку, а невнимательное отношение к окружающей среде или качеству управления может сильно ударить по репутации любой организации».
- Ксения Топоркова, менеджер по устойчивому развитию VK
«Было временное снижение актуальности климатической повестки. Однако экопроекты сохраняются, хотя некоторые из них и откладываются на более поздний срок. Некоторые игроки считают, что фокус смещается в сторону социальной сферы, причем соцпрограммы преимущественно ориентированы на регионы присутствия бизнеса. Однако идея «размена» экологии на социальные проекты — то есть предотвращения социальных рисков при снижении экологических требований — не находит поддержки у регуляторов».
- Виктор Дроздов, член совета директоров «Полюса»:
«В России баланс всегда был смещен в сторону S. И в текущих условиях социальная компонента еще больше выходит на первый план. Расширение программ поддержки сотрудников и местных сообществ началось в пандемию и продолжается сейчас. Что касается климатической повестки, то ее актуальность не снижается. Во-первых, бизнес все больше осознает, что изменение климата создает физические риски, а недостаточно активное участие в энергопереходе — риски экономические и репутационные. Во-вторых, несмотря на геополитический кризис, мы остаемся частью глобальной экономики, расширяем сотрудничество с азиатскими и арабскими странами, где сокращению выбросов и климатическому регулированию уделяется высокое внимание. В-третьих, лидирующие российские компании снижением своей углеродоемкости занимаются уже несколько лет, говорят об этом публично, ставят климатические цели. Реализуемые проекты повышения энергоэффективности и климатические проекты — это большие инвестиции и технологические инновации. Свернуть их в одночасье — нецелесообразно и недальновидно».
- Николай Кривозерцев, руководитель экспертного центра «Деловой России» по ESG-трансформации, гендиректор EcoStandard group:
«Акцент сместился на социальную сферу, но экология и качество управления не теряют своей актуальности. Достойная оплата труда, соблюдение трудового законодательства, помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации — эти будут первостепенные задачи. На мой взгляд акценты распределятся следующим образом: 30% на экологию, 30% — на управление, 40% — социальные вопросы».
- Тамара Никифорова, представитель S7:
«Основной фокус внимания сместился на социальную составляющую. Актуальность экологии сохраняется, хотя наблюдается явное снижение интереса к вопросам климатической повестки со стороны основных стейкхолдеров».
- Яна Кудашкина, председатель Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по вопросам экологии и устойчивого развития
«В связи с новой геополитической и экономической повесткой, есть определенные особенности, которые диктуют снижение стандартов в области экологии в угоду сохранения определенной экономической стабильности не только России, но и другим странам. Но, с другой стороны, все это носит ситуативный характер и когда мы перейдем на следующий виток развития и события будут более прогнозируемыми, фокус внимания на климатическую повестку вновь станет не просто актуальным, но чрезвычайно острым. Он по-прежнему остается таковым, просто пока сместился на другие аспекты — все это не снижает актуальность климатической повестки, не значит, что данный вопрос перестает волновать людей».
- Кира Смирнова, руководитель направления устойчивого развития группы «Самолет»:
«Очевидно, что требования регуляторов к климатической и, еще шире, экологической повестке компаний сейчас лояльны. Но это не отменяет ответственности бизнеса и тех обязательств, которые бизнес на себя взял. При этом, конечно же, особую важность сейчас приобретает забота о людях — сотрудниках, клиентах, местных сообществах».