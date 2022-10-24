«Возможен временный откат»: как изменился «баланс букв» в ESG

В концепции ESG на фоне кризиса усиливается роль социальных аспектов: поддержка персонала, сохранение занятости и переквалификация, рассказали РБК представители бизнеса. Но и экология пока не ушла из основной повестки

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

ESG — три параметра, на которые ориентируется бизнес в разработке стратегий устойчивого развития. Это вопросы защиты окружающей среды (Environmental — окружающая среда — управление отходами, снижение вредных выбросов), социальной сферы (Social — социальное развитие — например, безопасность труда на производстве), а также стандартов корпоративного управления (Governance — управление рисками, прозрачность закупок и т.д.).

РБК спросил представителей бизнеса — как изменился баланс «компонентов» устойчивого развития на фоне происходящих событий в России и мире, а таже — можно ли говорить о снижении актуальности климатической повестки?

Сергей Иванов, гендиректор АЛРОСА

«В текущих обстоятельствах, безусловно, на первое место выходит решение социальных вопросов в части реализации различных программ поддержки сотрудников, членов их семей и населения в регионах нашей деятельности как ключевого условия обеспечения устойчивого развития компании.

Вне зависимости от внешних обстоятельств <...> мы продолжим и дальше поддерживать местное население и более 30 тысяч своих сотрудников. Климатическая повестка также не перестала быть актуальной. Мы работаем в одном из самых сложных регионов в зоне вечной мерзлоты, поэтому изменения климата напрямую влияют на нашу производственную деятельность, мы обращаем особое внимание на климатические риски и проводим активные научные исследования. <...> Кроме того, климатические изменения интегрированы в нашу систему управления рисками».

Александр Шевелев, гендиректор «Северстали»

«Российская (да и мировая) ESG-повестка сейчас претерпевает изменения. Меняются акценты и приоритеты. В первую очередь, усиливается роль социальных аспектов: поддержка персонала, сохранение занятости и переквалификация, развитие человеческого капитала в условиях рыночных ограничений, а также поддержка незащищенных групп населения и местных сообществ. Производственным компаниям сейчас важно сконцентрироваться на развитии регионов присутствия и поддержке местного населения, вспомнить концепцию «корпоративного гражданства». <…> Что касается климатической повестки, основной проблемой в настоящий момент является импорт оборудования, а поэтому реализация компаниями экологических и климатических целей находится под вопросом. Однако мы все должны понимать, что повестка устойчивого развития — это билет в будущее для любой компании».

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Антон Михальков, гендиректор УК «Росводоканал»:

«Социальная ответственность остается приоритетом на фоне происходящих событий. В коммунальной сфере важнейшим фактором остается забота о человеке и экологичность всех проектов. Эксплуатируемые объекты должны быть зелеными и соответствовать климатической повестке <…> Немаловажна поддержка и взаимодействие с местными сообществами, которые находятся в регионах работы предприятий; компания должна нести за них социальную ответственность».

Анастасия Новак, старший менеджер по корпоративным отношениям и устойчивому развитию бизнеса «Юнилевер Русь»:

«Инвестиции в устойчивое развитие имеют как материальную, так и нематериальную ценность для бизнеса и наиболее эффективно они работают только в связке из всех букв ESG <…> Ни в коем случае [нельзя говорить о снижении актуальности климатической повестки]. Именно выстраивание зеленой цепочки поставок, снижение углеродного следа на протяжении всего жизненного цикла продукта (от производства сырья до момента утилизации потребителем и дальнейшей переработки) сейчас востребовано как никогда. Климатические вызовы пронизывают каждый из этапов и влияют на различные группы стейкхолдеров, продуктов — а уже зрелость каждого из них может отличаться друг от друга».

Николай Волобуев, заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех»

«Люди — это ключевая для нас ценность. <...> В контексте текущей внешнеполитической и экономической ситуации социальная сфера приобретает дополнительное значение, далеко за рамками и без привязки к аббревиатуре ESG. <...> Мы не согласны с утверждением, что экология уходит на второй план».

Мария Сурина, член совета директоров компании «Транс Синергия»:

«На наш взгляд ESG собирает в себя значимые параметры, но внешние факторы оказывают влияние на фокус. Сейчас он в меньшей степени направлен на климатическую повестку, но экологичность и забота об окружающей среде однозначно являются приоритетом для нашей страны».

Андрей Чиханчин, первый заместитель гендиректора «Аэрофлота» по коммерции и финансам:

«На фоне происходящих событий мы видим небольшое смещение баланса в сторону социальных вопросов, но говорить о снижении актуальности климатической повестки нельзя <…> Для авиации климатическая повестка остается такой же актуальной, так как деятельность авиакомпаний подвержена климатическим рискам, как переходным, так и физическим, которые могут влиять на востребованность некоторых направлений, сезонный спрос, а также усложнять операционную деятельность».

Максим Ремчуков, директор по устойчивому развитию «Сибура»:

«Сейчас очевиден запрос на социальные программы, поддержку сотрудников и жителей в регионах присутствия <...> В сложные времена еще более ценно, когда бизнес не сворачивает социальные программы, а выступает «надежным плечом». При этом говорить о том, что актуальность экологической повестки снижается, неверно. Вкладываясь в сохранение экологии, компании улучшают условия жизни как сотрудников, так и жителей, всем важно жить в благоприятной среде. Климатическая повестка остается, но с изменением географии экспортных продаж необходимо адаптироваться к требованиям климатического регулирования на новых рынках, а также определить приоритетные направления. Вместо программ улавливания и захоронения углерода, которые требуют значительных инвестиций и участия иностранных лицензиаров, будут более актуальны программы по повышению энергоэффективности и лесоколиматические проекты».

Сергей Григорьев, заместитель генерального директора СУЭКа:

«Вопросы климата никуда не делись, но объективная реальность приводит к необходимости трезвого на них взгляда. Надеюсь, в результате возобладает более реалистичный и объективный взгляд на безусловно очень важную климатическую повестку, в то время, как по этому вопросу зачастую преобладали еще и соображения политические и эмоциональные».

Алексей Иевлев, руководитель дирекции корпоративного бизнеса Росбанка:

«В краткосрочной перспективе акцент сместился на S- и G-компоненты, так как компании столкнулись со сложными вызовами при сохранении устойчивости бизнеса в новых реалиях, которые дополнили накопившиеся трудности в связи с эпидемией Covid-19. Однако климатическая повестка не потеряла актуальность. Еще в 2016 году на международной конференции в Давосе изменение климата было обозначено как наибольшая угроза для мировой экономики. Сегодня климатическая повестка остается актуальной».

Виктория Блатова, исполнительный вице-президент по устойчивому развитию АФК «Система»:

«Климат остается актуальной глобальной темой, хотя достижение целей становится еще более затруднительным. Возможен временный откат, необходимо время на адаптацию, но это значит, что в дальнейшем потребуются еще более решительные меры и радикальные решения для достижения заявленных целей <...> Безусловно, появляются новые социальные вызовы, связанные поддержкой сотрудников и их семей в новых условиях. Возрастает понимание важности человеческого капитала для бизнеса и наращивания кадрового потенциала».

Максим Калинкин, гендиректор группы «Газпромбанк Лизинг»:

«Мы не можем игнорировать сигналы экологических проблем, социальной защиты и вопросы устойчивого развития внутри компаний. На фоне событий особое значение приобретает поддержка сотрудников, семьи и близких. Это тоже компонент устойчивого развития, и сегодня он вышел на первый план в повестке деятельности любой российской компании. Что касается снижения актуальности климатической повестки, то я так не думаю. Мы видим, что проекты по альтернативной энергетике, использованию газомоторного топлива на транспорте, производству электрокаров на территории РФ и проч., целью которых является снижение отрицательного воздействия на экологию, сегодня активно поддерживаются государством, финансовыми институтами и бизнесом».

Игорь Прямов, начальник направления по устойчивому развитию Альфа-Банка:

«Безусловно, в текущей ситуации на первый план выходят вопросы социальной сферы, если мы говорим о растущей необходимости обеспечения благополучия населения в сложившихся условиях. Однако говорить о снижении роли экологического аспекта не представляется возможным, в том числе в контексте национальной цели по достижению углеродной нейтральности РФ к 2060 году. Физические климатические риски остаются актуальными для России, их масштаб и последствия не зависят от международного контекста и требуют внимания общественности. G-компонент также претерпевает изменения в текущих условиях. На наш взгляд, говорить об изменении баланса не совсем верно, поскольку для разных секторов экономики приоритетность ESG-компонентов может быть разной, однако для страны в целом каждый из них сохраняет свою важность».

Александр Иодчин, директор по стратегии и развитию Global Ports:

«В последние два года существенно возросла роль социального компонента: компании наращивают практики заботы о сотрудниках сверх обязательных пакетов <…> При этом и корпоративное управление, и экологическая составляющая продолжают иметь большое значение. Оба элемента учитываются при формировании долгосрочной стратегии компании и ее инвестиционной программы, показатели по ним остаются в числе приоритетов работы».

Евгений Хилинский, вице-президент — начальник Центра по внедрению принципов устойчивого развития Газпромбанка:

«В текущей ситуации повысилась значимость социальной компоненты. Тем не менее, не потеряла актуальности и экологическая составляющая, а многие компании, в том числе Газпромбанк, сохраняют приверженность принципам прозрачности и отчетности. Климатическая повестка не теряет актуальности. Более того, в связи с ростом использования менее экологичных типов топлива на фоне энергетического кризиса вопрос о достижении целей Парижского соглашения может остро встать на ближайшей конференции сторон в Шарм-эш-Шейхе. Поэтому важно, что все заявленные Россией цели в рамках повестки сохраняются, сроки не переносятся».

Елена Заика, директор по управлению социально-экологическими и климатическими рисками МКБ:

«Фокус сдвинулся на социальные вопросы, так как они стали наиболее острыми. Мы видим запрос на поиск импортзамещения, необходимость обеспечения полноценного здравоохранения в этих условиях, социального обеспечения, развитие дополнительных образовательных возможностей, поддержки и продвижения отечественного научно-технологического кластера для достижения суверенитета. Поэтому сейчас остается актуальным и востребованным участие российских компаний в развитии городов и регионов присутствия, поддержке НКО и уязвимых слоев населения. Вместе с тем актуальность климатической повестки и сохранение благоприятной окружающей и социальной среды неразрывно связаны с качеством жизни и экономическим развитием. Эти вопросы не могут быть отложены на поздний срок. Для многих компаний вопросы декарбонизации, энергоэффективности, социальной ответственности остаются насущными не только по этическим или регуляторным причинам, но и стратегическим, — они открывают перспективы вхождения на развитые восточные рынки. Учитывая интенсивность развития углеродного регулирования в РФ и международные требования по ответственной цепочке поставщиков, интенсификацию опасных природных явлений и ущерба от них, вопрос адаптации компаний к изменению климата сохраняется. Встраивание в любые мировые цепочки поставок потребует от поставщиков соблюдения ESG-принципов и снижения углеродной интенсивности производств».

Ораз Дурдыев, и.о. президента AB InBev Efes:

«Если рассматривать управление бизнесом через призму устойчивого развития, то сейчас на первый план в этой триаде действительно выходят социальные аспекты (S) и аспекты корпоративного управления (G). От качества проработки, адаптации и трансформации этих направлений зависит и то, насколько успешно бизнес сможет преодолеть период турбулентности. <...> Однако мы видим, что государство не отказывается и от заявленных ранее климатических целей, реализации «зеленой повестки»: декарбонизации, проблемы отходов и развития энергосберегающих технологий».

Марина Слуцкая, директор подразделения «Устойчивое развитие» ДОМ.РФ:

«Вопреки ожиданиям игроков рынка и прогнозам экспертов, государственная политика сохранила ориентацию на «зеленый» курс. Ключевые указы и правительственные документы продолжают действовать. Даже с учетом санкционного режима и политической турбулентности продолжается реализация основных экологических инициатив <…> Маршрут реализации ESG-принципов, конечно, претерпевает изменения, однако большая часть приоритетов сохраняется. Акценты перестраиваются с интересов отдельных категорий инвесторов на экономию ресурсов, качество, снижение рисков проектов, здоровье и благополучие людей».

Ксения Чикина, главный специалист по устойчивому развитию группы НЛМК:

«В последнее время в повестке устойчивого развития все чаще говорится о повышении значимости S-компонента. При этом глобальная повестка продолжает фокусироваться на борьбе с изменением климата, Россия также заявила о цели по достижению углеродной нейтральности к 2050 году. Однако на ближайшие 10 лет главные национальные цели направлены на реализацию именно социальных аспектов повестки».

Елена Феоктистова, управляющий директор Управления корпоративной ответственности, устойчивого развития и социального предпринимательства РСПП

«Климатическая повестка остается важной для человечества, поскольку связана с преодолением таких бедствий как голод, засуха, выбросы в атмосферу. Возможно, некоторые задачи отходят на второй план, например, развитие водородной энергетики, но компании не забрасывают их полностью — те, кто уже включился в климатическую повестку, от нее не отказываются. Решать острые повседневные задачи, в то же время создавая предпосылки для дальнейшего развития — это вызов для бизнеса и страны в целом. Сейчас как никогда повышается значение грамотного эффективного управления».

Михаил Автухов, заместитель председателя правления, руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка:

«На протяжении последних нескольких лет соответствие стандартам устойчивого развития было одним из главных требований к бизнесу, а испытания 2022 года стали проверкой на прочность ESG-повестки. По нашему мнению, вызовы текущего года подтвердили необходимость продолжать работу в этом направлении. Мы убеждены, что интеграцию ESG-принципов уже не отменить — вопросы экологии и социальной ответственности важны каждому человеку, а невнимательное отношение к окружающей среде или качеству управления может сильно ударить по репутации любой организации».

Ксения Топоркова, менеджер по устойчивому развитию VK

«Было временное снижение актуальности климатической повестки. Однако экопроекты сохраняются, хотя некоторые из них и откладываются на более поздний срок. Некоторые игроки считают, что фокус смещается в сторону социальной сферы, причем соцпрограммы преимущественно ориентированы на регионы присутствия бизнеса. Однако идея «размена» экологии на социальные проекты — то есть предотвращения социальных рисков при снижении экологических требований — не находит поддержки у регуляторов».

Виктор Дроздов, член совета директоров «Полюса»:

«В России баланс всегда был смещен в сторону S. И в текущих условиях социальная компонента еще больше выходит на первый план. Расширение программ поддержки сотрудников и местных сообществ началось в пандемию и продолжается сейчас. Что касается климатической повестки, то ее актуальность не снижается. Во-первых, бизнес все больше осознает, что изменение климата создает физические риски, а недостаточно активное участие в энергопереходе — риски экономические и репутационные. Во-вторых, несмотря на геополитический кризис, мы остаемся частью глобальной экономики, расширяем сотрудничество с азиатскими и арабскими странами, где сокращению выбросов и климатическому регулированию уделяется высокое внимание. В-третьих, лидирующие российские компании снижением своей углеродоемкости занимаются уже несколько лет, говорят об этом публично, ставят климатические цели. Реализуемые проекты повышения энергоэффективности и климатические проекты — это большие инвестиции и технологические инновации. Свернуть их в одночасье — нецелесообразно и недальновидно».

Николай Кривозерцев, руководитель экспертного центра «Деловой России» по ESG-трансформации, гендиректор EcoStandard group:

«Акцент сместился на социальную сферу, но экология и качество управления не теряют своей актуальности. Достойная оплата труда, соблюдение трудового законодательства, помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации — эти будут первостепенные задачи. На мой взгляд акценты распределятся следующим образом: 30% на экологию, 30% — на управление, 40% — социальные вопросы».

Тамара Никифорова, представитель S7:

«Основной фокус внимания сместился на социальную составляющую. Актуальность экологии сохраняется, хотя наблюдается явное снижение интереса к вопросам климатической повестки со стороны основных стейкхолдеров».

Яна Кудашкина, председатель Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по вопросам экологии и устойчивого развития

«В связи с новой геополитической и экономической повесткой, есть определенные особенности, которые диктуют снижение стандартов в области экологии в угоду сохранения определенной экономической стабильности не только России, но и другим странам. Но, с другой стороны, все это носит ситуативный характер и когда мы перейдем на следующий виток развития и события будут более прогнозируемыми, фокус внимания на климатическую повестку вновь станет не просто актуальным, но чрезвычайно острым. Он по-прежнему остается таковым, просто пока сместился на другие аспекты — все это не снижает актуальность климатической повестки, не значит, что данный вопрос перестает волновать людей».

Кира Смирнова, руководитель направления устойчивого развития группы «Самолет»:

«Очевидно, что требования регуляторов к климатической и, еще шире, экологической повестке компаний сейчас лояльны. Но это не отменяет ответственности бизнеса и тех обязательств, которые бизнес на себя взял. При этом, конечно же, особую важность сейчас приобретает забота о людях — сотрудниках, клиентах, местных сообществах».