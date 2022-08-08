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Бизнес ,  

РБК проведет второй ESG-конгресс ответственного бизнеса

На конгрессе будут представлены итоги ESG-индекса российского бизнеса
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В Москве 29 сентября состоится второй ESG-конгресс «(Р) Эволюция», организованный РБК.

Среди основных тем конгресса — мировые практики ESG, их внедрение, ESG-стандарты, регионы — драйверы ESG-инициатив. Кроме того, на конгрессе будут подведены итоги ESG-индекса российского бизнеса, созданного РБК и рейтинговым агентством НКР.

Запись на конгресс — на сайте.

Что такое ESG

ESG — принципы, на которые власти и бизнес должны опираться при разработке стратегий развития. Аббревиатура расшифровывается как enviromental, social, governance. При таком подходе стратегия должна учитывать вопросы защиты окружающей среды, отношений с сотрудниками, клиентами, обществом, корпоративного управления (прозрачность закупок, эффективность руководителей и т.п.).

РБК и НКР создадут первый ESG-индекс российского бизнеса
Бизнес
Фото:Владислав Шатило / РБК

Первый в России крупный форум на тему ESG состоялся в Москве 14 октября 2021 года при поддержке медиахолдинга РБК. В нем приняли участие 14 тыс. представителей бизнеса, а также представители власти и ключевые эксперты по теме. Среди них — исполнительный председатель совета директоров En+ Group Грегори Баркер, президент сети «Магнит» Ян Дюннинг и другие.

Теги
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