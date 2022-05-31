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«Зеленые» попросили Думу не передавать экологическую экспертизу регионам

Экологи недовольны законопроектом, который предлагает забрать право проводить экологическую экспертизу у общественных объединений и передать муниципальным и региональным общественным палатам. Письмо подписали 76 организаций
Фото: Владимир Подоксенов / РИА Новости
Фото: Владимир Подоксенов / РИА Новости

Представители 76 российских «зеленых» организаций составили коллективное обращение к главе комитета Госдумы по экологии, экс-министру природы России Дмитрию Кобылкину, где попросили палату отказаться от планов изменить условия проведения общественной экологической экспертизы. Об этом со ссылкой на документ сообщила газета «Коммерсантъ».

В частности, представители «зеленых» организаций недовольны законопроектом, который предлагает забрать полномочия на проведение экологической экспертизы у общественных объединений. Депутаты предлагают передать это право муниципальным и региональным общественным палатам. Документ в мае внесли на рассмотрение Государственной думы парламентарии от фракций ЛДПР и «Единая Россия».

Под обращением подписались такие организации, как «Экологическая вахта Сахалина», «Гринпис России», ЭКА и Центр охраны дикой природы, пишет газета. Авторы письма полагают, что законопроект «серьезно угрожает экологической безопасности России, будет препятствовать реализации права граждан на участие в принятии экологически значимых решений, может привести к массовым нарушениям прав на благоприятную окружающую среду и росту экологических протестов».

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Фото:Bartek Sadowski / Bloomberg

Сейчас российским законодательством предусмотрены два вида экологической экспертизы проектов — государственная и общественная. Второй вариант позволяет гражданам обращаться в «зарегистрированные общественные организации, занимающиеся охраной окружающей среды». После этого эксперты могут получить проектную документацию и оценить возможный ущерб от реализации проекта. Руководитель экологического движения ЭКА Татьяна Честина уточнила газете, что общественная экспертиза — единственный способ для граждан участвовать в принятии важных решений в области экологии, закрепленный законом.

В законопроекте также прописан запрет инициировать экологическую экспертизу для граждан и организаций, признанных иноагентами. Сделать это не смогут и представители иностранных и международных объединений. В случае если документ примут, обращаться за проведением экспертизы смогут лишь прописанные в регионе граждане, при этом объект также должен сооружаться на его территории. Эксперты, которые проводят исследование, больше не смогут передавать документацию, подлежащую анализу и проверке, третьим лицам.

«Зеленые», со своей стороны, считают, что текущая версия законопроекта переведет общественную экспертизу под контроль государства. Депутат Государственной думы Александр Коган, который выступил одним из соавторов документа, ответил, что экология не должна быть «инструментом международной политики для сдерживания реализации тех или иных значимых для нашей страны инфраструктурных и промышленных проектов».

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Татьяна Зыкина
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