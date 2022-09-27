РСПП заявил о нарушении властями принципов социального партнерства

Бюджет Социального фонда был одобрен без обсуждения с компаниями и профсоюзами, заявили в РСПП, объединяющем представителей крупного бизнеса. Он предусматривает значительный рост базы исчисления страховых взносов

Фото: Евгения Новоженина / Reuters

В рамках договоренностей «социальных партнеров» — работодателей, профсоюзов и правительства — предполагалось, что при создании Социального фонда и введении единого платежа по страховым взносам нагрузка на фонд заработной платы вырастет незначительно. Однако при изучении проекта закона «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов» крупный бизнес выяснил, что в нем существенно — на 22,5% — увеличивается размер предельной величины базы для исчисления взносов по всем видам социального страхования. Об этом говорится в заявлении Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«В результате практически для всех категорий работников устанавливаются максимальные размеры тарифов страховых взносов, приводящие к росту финансовой нагрузки в большинстве отраслей экономики», — утверждают в РСПП.

Как на прошлой неделе писал РБК, с 2023 года власти предлагают установить предельную базу для уплаты всех страховых взносов с зарплат работников на уровне 1,917 млн руб., в то время как бизнес ожидал, что она составит 1,565 млн. Согласно законодательству, до тех пор пока зарплата работника накопленным итогом в пределах года не превышает базу, компании уплачивают с нее полный тариф (30%), а если сумма заработка превысит эту планку, тариф снижается до льготного (15,1%). Таким образом, чем выше предельная величина базы, тем дольше будут перечисляться полные страховые взносы за работника.

Вопрос дополнительного изменения предельной величины базы для исчисления страховых взносов не обсуждался с социальными партнерами, подчеркнули в РСПП. Проект бюджета Социального фонда был вынесен на заседание Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений уже после его рассмотрения и одобрения правительством. «Это нарушает принципы социального партнерства и дискредитирует этот механизм», — подчеркнули в РСПП.

Министерство труда и соцзащиты 23 сентября как разработчик опубликовало для общественного обсуждения проект бюджета Социального фонда, однако информация о предложенном уровне предельной базы по зарплатам в самом проекте не содержится. Она приводится в пояснительной записке к проекту бюджета Соцфонда (есть у РБК). «Предельная база для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством нарастающим итогом с начала расчетного периода составит в 2023 году — 1 917 тыс. руб., в 2024 году — 2 065 тыс. руб., в 2025 году — 2 209 тыс. руб.», — говорится в документе.

По мнению РСПП, резкое увеличение базы, облагаемой полными взносами, противоречит действующим нормам Налогового кодекса, который предусматривает установление ее предельной величины на 2023 год путем индексации значения за 2022 год с учетом темпов роста средней зарплаты. «Это увеличение (на 22,5%) значительно превышает рост среднемесячной начисленной заработной платы, который должен лежать в основе изменений базы для начисления страховых взносов», — сообщили в РСПП.

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Согласно пояснительной записке к проекту бюджета Социального фонда, предельная величина базы на 2023 год была определена исходя из прогнозного размера среднемесячной зарплаты работников организаций на 2023 год, с применением повышающего коэффициента 2,3. Согласно прогнозу Минэкономразвития, размер среднемесячной зарплаты на 2023 год ожидается на уровне 69 452 руб.

При определении базы на 2022 год по обязательному пенсионному страхованию (1,565 млн руб.) коэффициент не использовался — применялась индексация значения предыдущего года на темп роста средней зарплаты. Когда летом принимался закон об установлении единого тарифа по взносам на пенсионное, социальное и медицинское страхование, применение такого порядка исчисления единой предельной базы (произведение прогнозной средней зарплаты, повышающего коэффициента и периода в 12 месяцев) не анонсировалось.

РБК направил запрос представителю вице-премьера Татьяны Голиковой, Минтруд и Минфин.