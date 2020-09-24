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Частные клиники и аптеки остались без одной из самых популярных вакцин

Коммерческий медицинский сектор и аптеки до конца октября остались без одной из самых популярных отечественных линеек вакцин от гриппа — «Ультрикс». Мощности ее производителя сейчас загружены под государственный заказ
Производство вакцины от гриппа &laquo;Ультрикс Квадри&raquo; в Рязанской области
Производство вакцины от гриппа «Ультрикс Квадри» в Рязанской области (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Участники системы добровольного медицинского страхования не смогут предоставить россиянам услугу вакцинации одной из самых популярных линеек антигриппозных вакцин — «Ультрикс» и, в частности, четырехвалентной вакциной «Ультрикс Квадри», рассказали РБК представители крупнейших страховщиков и частных клиник.

Еще летом клиники разместили заявки на бронирование вакцин в размере десятков тысяч доз, уточняет гендиректор «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов. Но сейчас привиться вакцинами из линейки «Ультрикс» можно в очень ограниченных количествах, добавляет руководитель управления по взаимодействию с партнерами и медицинской экспертизы «АльфаСтрахования» Максим Ремнев. По его словам, партнеры страховщика пока получили примерно треть от заказанных объемов вакцин.

ВСК подавала заявку на поставку 2 тыс. единиц, однако клиники, входящие в страховые планы компании, провести вакцинирование этим препаратом не имеют возможности. Нет вакцины также у партнеров «РЕСО-Гарантии» и «Ренессанс страхования».

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Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

Вакцины не оказалось в клиниках «Мать и дитя», Европейский медицинский центр, «Семейный доктор» и входящей в группу «Ингосстрах» сети «Будь здоров». Сейчас эти учреждения используют вакцины «Совигрипп» и «Гриппол плюс».

«Мы не сможем удовлетворить желания пациентов, которые привыкли получать качественные услуги в определенных местах, которым доверяют», — сетует директор клиники «Рассвет» Алексей Парамонов, уточняя, что отсутствие «Ультрикс» не отразится на выручке заведения.

В рознице вакцины «Ультрикс» также практически нет, сообщили в аптечных сетях «36,6», «Ригла» и «Магнит Аптека». Представитель аптечного агрегатора «Мегаптека.ру» (по собственной оценке, покрывает 25% аптечных точек в 75 регионах) также утверждает, что сейчас препарата в наличии нет — последние продажи были в мае.

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В аптеках встречается только трехвалентная вакцина «Ультрикс», свидетельствуют данные консалтинговой DSM Group. В 2019 году россияне в августе приобрели 159 упаковок, а в сентябре — уже почти 10,8 тыс. В августе 2020-го была продана лишь одна упаковка. Данных за сентябрь еще нет.

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Вакцина из топ-3

«Ультрикс» входит в тройку наиболее популярных вакцин, используемых как в государственных лечебно-профилактических учреждениях, так и в коммерческом сегменте.

В 2019 году поставили «Ультрикс» в государственные заведения, по оценке DSM Group, на 880 млн руб., тогда как «Совигрипп» от НПО «Микроген» — на 6,8 млрд руб., «Флю-М» от Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток — на 3,4 млрд руб.

Есть ли у вакцины «Ультрикс» преимущества

На рынке существуют две вакцины, которые содержат в себе полноценное количество антигена без адъювантов (усилителей иммунного ответа) — «Ультрикс» и «Флю-М», объясняет Парамонов из клиники «Рассвет». При этом «Ультрикс» возможно использовать для вакцинации как взрослых, так и детей, в то время как применение «Флю-М» возможно только для взрослых.

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

«Ультрикс Квадри» — единственная четырехвалентная вакцина российского производства, в ней используется четыре антигена в соответствии с рекомендациями ВОЗ, добавляет Парамонов. «Теоретически она лучше, но принципиальных данных, что нужно пользоваться только ею, — нет», — отмечает собеседник РБК.

Мониторинг пациентов демонстрирует эффективность вакцины «Ультрикс», так как пациенты, как правило, избегают заражения гриппом после вакцинации, констатирует председатель совета директоров клиники «Семейная» Константин Симкин. Ранее президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова в разговоре с РБК также отмечала, что «Ультрикс Квадри» отвечает принципам безопасности и является высокоэффективной вакциной.

Рекомендациям ВОЗ отвечает как «Ультрикс», так и другая вакцина российского производства — «Совигрипп», указывает директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. По ее словам, обе вакцины покрывают оба серотипа «А» вируса гриппа. Серотип вируса гриппа подтипа «B» мало распространен и легче переносится в случае заражения. С точки зрения клинического эффекта обе вакцины равнозначны, резюмирует эксперт.

Почему «Ультрикс» нет в системе ДМС

Вакцины линейки «Ультрикс» — трехвалентной «Ультрикс» и четырехвалентной «Ультрикс Квадри» — производит биофармацевтическая компания «Форт», которая входит в холдинг «Нацимбио», совладельцы которого — «Ростех» и Marathon Group.

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Проблема обусловлена возросшими поставками в государственные лечебно-профилактические учреждения для вакцинации населения в рамках ОМС, говорит Ремнев из «АльфаСтрахования».

В пресс-службе «Форт» подтверждают, что большая часть произведенных вакцин линейки «Ультрикс» ориентирована на обеспечение потребности программы всеобщей бесплатной иммунизации населения в рамках Национального календаря профилактических прививок. «Это связано с решениями руководства страны по серьезному увеличению охвата вакцинацией: до 60% всех граждан и 75% — из групп риска», — объясняют в компании.

Усилить профилактическую работу по борьбе с гриппом президент Владимир Путин поручил кабмину в августе. В 2019 году Роспотребнадзор планировал привить не менее 45% населения страны, из них более 17 млн детей и не менее 75% людей из групп риска. В январе 2020 года служба отчитывалась, что от гриппа привиты почти 70 млн россиян, или 46,4% от населения страны.

В Росздравнадзоре не ответили на запрос РБК.

Когда вакцина будет доступна в коммерческом сегменте

В начале осени представители сразу нескольких частных клиник сообщали РБК, что ожидают «Ультрикс» в середине сентября. Теперь, по мнению собеседников РБК, эту вакцину стоит ждать не раньше конца октября. В частности, про третью декаду октября как возможный срок говорит гендиректор сети клиник «Будь здоров» Филипп Миронович. В ВСК ждут поступления вакцины в клиники не ранее первой декады ноября. Сроки поставок вакцины переносились уже дважды, сетует Иванов из «РЕСО-Гарантии».

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Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Объем вакцин, доступных для коммерческого рынка, будет понятен «в самое ближайшее время», оптимистичен представитель «Форта». По его словам, производитель «кратно увеличил объем производства квадривалентных вакцин в текущем эпидемиологическом сезоне, поскольку наблюдает также «колоссальный спрос на экспорт со стороны зарубежных стран».

Авторы
Анна Левинская, Егор Губернаторов, Юлия Кошкина
вакцина от гриппа «Нацимбио» грипп вакцина
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