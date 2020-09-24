Частные клиники и аптеки остались без одной из самых популярных вакцин

Коммерческий медицинский сектор и аптеки до конца октября остались без одной из самых популярных отечественных линеек вакцин от гриппа — «Ультрикс». Мощности ее производителя сейчас загружены под государственный заказ

Производство вакцины от гриппа «Ультрикс Квадри» в Рязанской области (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Участники системы добровольного медицинского страхования не смогут предоставить россиянам услугу вакцинации одной из самых популярных линеек антигриппозных вакцин — «Ультрикс» и, в частности, четырехвалентной вакциной «Ультрикс Квадри», рассказали РБК представители крупнейших страховщиков и частных клиник.

Еще летом клиники разместили заявки на бронирование вакцин в размере десятков тысяч доз, уточняет гендиректор «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов. Но сейчас привиться вакцинами из линейки «Ультрикс» можно в очень ограниченных количествах, добавляет руководитель управления по взаимодействию с партнерами и медицинской экспертизы «АльфаСтрахования» Максим Ремнев. По его словам, партнеры страховщика пока получили примерно треть от заказанных объемов вакцин.

ВСК подавала заявку на поставку 2 тыс. единиц, однако клиники, входящие в страховые планы компании, провести вакцинирование этим препаратом не имеют возможности. Нет вакцины также у партнеров «РЕСО-Гарантии» и «Ренессанс страхования».

Вакцины не оказалось в клиниках «Мать и дитя», Европейский медицинский центр, «Семейный доктор» и входящей в группу «Ингосстрах» сети «Будь здоров». Сейчас эти учреждения используют вакцины «Совигрипп» и «Гриппол плюс».