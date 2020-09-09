Россияне не смогут привиться зарубежной вакциной от гриппа до конца осени

Когда закупят иностранные вакцины

Cейчас в государственном реестре лекарственных средств зарегистрировано более 20 гриппозных вакцин, большинство из них производства холдинга «Нацимбио», входящего в структуру «Ростеха». Из зарубежных вакцин против гриппа зарегистрированы две — «Ваксигрипп» французкой Sanofi Pasteur и «Инфлювак» нидерландской Abbott.

Как объяснили в аналитической компании DSM Group, так как гриппозная вакцина производится отечественными компаниями в рамках положения «третий лишний», иностранные компании не могут участвовать в тендерах. В соответствии с правилом, если на аукцион выходят хотя бы два производителя из стран ЕАЭС, иностранный производитель на торги не допускается.

«При этом закупки для национального календаря прививок, к которым как раз относится грипп, осуществляются в рамках госзаказа. То есть производитель делает вакцину в нужном количестве под определенный заказ», — добавляют в компании.

В опрошенных РБК клиниках сейчас предлагают только отечественные вакцины — «Гриппол» производства «Петровакса» и «Совигрипп». В середине сентября ожидается поступление российского «Ультрикс Квадри». Две последние вакцины производит «Нацимбио».

Как сообщила РБК представитель «Медси» Алла Канунникова, импортный «Ваксигрипп» появится не раньше октября, а применение «Инфлювака» в клиниках сети не планируется вовсе. В сети клиник «Мать и дитя» также предлагают сделать российскую прививку от гриппа, поступления иностранных вакцин там ожидают в ноябре, представитель клиники Дмитрий Якушкин затруднился конкретизировать, о каких именно вакцинах идет речь.

Медицинский директор Европейского Медицинского центра Евгений Аветисов рассказал РБК, что, по информации от поставщиков, «Ваксигрипп» появится не раньше октября, сейчас в клинике доступна одна отечественная вакцина «Совигрипп», еще одну — «Ультрикс» — ожидают позже в сентябре.

В сети клиник «Будь здоров», входящих в группу компаний «Ингосстрах», сделать прививку от гриппа можно будет с середины сентября. Как сообщил РБК гендиректор сети Филипп Миронович клиники предложат отечественные «Гриппол плюс» и «Ультрикс». «Импортная вакцина будет доступна в России предположительно не ранее конца октября — первой декады ноября», — сказал РБК Миронович, не пояснив, какая именно зарубежная вакцина от гриппа будет доступна.

Директор клиники «Рассвет» Алексей Парамонов рассказал РБК, что в течение недели клиника ожидает поставки «Ультрикс Квадри», французкий «Ваксигрипп» ожидается лишь в середине октября.

В клинике АО «Медицина» не ответили на запрос РБК. В медцентре «СМ-клиника» в ответ на запрос РБК пояснили, что вакцинацию от гриппа в этом году не проводят.

Прививку от гриппа необходимо сделать уже в сентябре для того, чтобы минимизировать риски заболеть коронавирусом и гриппом одновременно, говорит президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова. По ее словам, смысла ожидать вакцину от иностранного производителя нет. «В России есть производители высокоэффективных безопасных вакцин, например «Ульрикс Квадри». При этом COVID-19 никуда не делся, уже есть публикации, описывающие пациентов, которые болеют коронавирусом одновременно с гриппом. Чем больше людей уже сейчас сделают прививку от гриппа, тем меньше будет таких тяжелых случаев одновременного течения инфекций», — считает эксперт.

Как было раньше

Отсутствие иностранных вакцин во время эпидемиологического сезона — ежегодная проблема. В 2018 году, по сообщению «Ведомостей», «Ваксигрипп» производства Sanofi Pasteur был поставлен только к концу сентября, при этом «Инфлювак» не был поставлен вовсе. В 2019 году, по сообщениям «Российской газеты», в начале октября в России нельзя было привиться иностранной вакциной.

В Sanofi РБК сообщили, что в 2020 году планируют продолжить поставки вакцины для профилактики гриппа. «Вакцина поступит в страну для дальнейшего прохождения процедуры по вводу в гражданский оборот и не ранее, чем в октябре будет доступна к отгрузкам со склада АО Санофи Россия. Вакцина будет доступна через традиционную дистрибьюторскую сеть», — пояснил РБК директор по корпоративным связям Санофи в евразийском регионе Юрий Мочалин.

В Abbott не ответили на запрос РБК о том, планируется ли поставка вакцины «Инфлювак» в Россию.

Есть ли претензии к российским вакцинам

По утверждению директора клиники «Рассвет» Алексея Парамонова, отечественные вакцины «Гриппол» и «Совигрипп» содержат себе малое количество основного для вакцины вещества - антигена. «Вместо этого в них есть иммуномодуляторы, которые плохо изучены. Эти вакцины идут бесплатно в поликлиниках и в пунктах вакцинации возле метро, но мы ими не пользуемся. В этом году мы будем прививать отечественным «Ультрикс Квадро»», — заявил он.

В «Нацимбио» отвергли претензии к вакцине «Совигрипп», отметив, что препарат прошел полный спектр доклинических и клинических исследований и имеет профиль безопасности и эффективности. В последних пострегистрационных исследованиях, проходивших в течение двух эпидсезонов с 2016 по 2018 год, приняли участие 10 тыс. человек в возрасте от 18 до 35 лет, случайным образом разделенных на две группы — основную и контрольную. По итогам исследованиям, поясняют в «Нацимбио», в основной группе заболеваемость гриппом составила всего 0, 36%, в контрольной она оказалась выше в 41 раз.

Добавление в вакцину разных адъювантов (усилителей иммунного ответа) обычная практика фармкомпаний считает преподаватель кафедры управления и экономики здравоохранения НИУ ВШЭ и член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Василий Власов. «Адъювант это инородное вещество, которое взбадривает организм и усиливает реакцию на введенный антиген. Производство антигена стоит дорого, а адъювантов дешево. Для производства большего количество доз уменьшается количество антигена и добавляется инородное вещество. Нет никаких доказательств, что адъюванты соответствуют вводимому антигену», — считает Власов.

В фармкомпании «Петровакс» заявили РБК, что включение в вакцины адъювантов «одно из основных направлений совершенствований вакцин, рекомендованных ВОЗ». По словам представителя компании, использование адъювантов позволяет обеспечить выраженный иммунный ответ, увеличить продолжительность защитного эффекта, усилить иммунный ответ у слабо отвечающих пациентов — пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. В ответ на претензию о малом содержании антигена в вакцине «Гриппол» в «Петровакс» ссылаются на то, что в фармакопеях Европы, США и России допускается использовать антиген меньше 15 микрограмм при производстве вакцины, если клинические исследования подтверждают ее эффективность. У «Гриппол» такие исследования есть, заключили в «Петровакс».

Парамонов уверен, что на российском рынке есть недостаток иностранных вакцин от гриппа, так как сама гриппозная вакцина находится в списке жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). «Цены на них регулирует государство, если производитель договаривается с государством о приемлемой цене, то препарат на рынке есть. Как только себестоимость не приемлема — препарат исчезает — это системная проблема рынка лекарств», — считает он.

Иностранные вакцины от гриппа слабо представлены на российском рынке из-за того, что в госзакупках участвуют только отечественные вакцины, добавляет он. «Импортным достается только коммерческий рынок, а он маленький, и это не выгодно», — заключил эксперт.