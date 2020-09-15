Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 сентября
USD ЦБ: 74,71 (-0,17) Инвестиции, 14 сен, 12:43
Курс евро на 15 сентября
EUR ЦБ: 88,58 (-0,09) Инвестиции, 14 сен, 12:43
Россия открыла границу с Южной Осетией Общество, 09:07 Майкл Арена: удаленка — препятствие для инноваций Pro, 09:01 В Пентагоне не нашли доказательств «сговора» России с талибами Политика, 08:51 В России от гриппа привились более 7,3 млн человек Общество, 08:45 Видео решающий шайбы Гурьянова в полуфинале Кубка Стэнли Спорт, 08:43 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 15 сентября Общество, 08:36 Рекордная шайба Гурьянова вывела «Даллас» в финал Кубка Стэнли Спорт, 08:28 В Саратовской области погибла женщина из-за отравления угарным газом Общество, 08:12 Чем «наглый миллиардер» из Индии смог заинтересовать Amazon — Bloomberg Pro, 08:03 Что произошло за ночь. Главные новости РБК Общество, 07:54 Посольство России попросило США «не раздувать» антироссийские настроения Политика, 07:50 Штаб Трампа уличили в использовании в рекламе российского оружия Политика, 07:48 Пальто, пиджак, обувь и сумка: какие вещи выбирают миллениалы «РБК Стиль» и Hugo Boss, 07:35 Трамп пригрозил в «тысячу раз более мощным» ответом на нападение Ирана Политика, 07:33
Общество ,  
0 

В России от гриппа привились более 7,3 млн человек

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Более 7,3 млн человек привились от гриппа. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

«Во всех субъектах Российской Федерации проводится вакцинация против гриппа. В настоящее время в Российской Федерации против гриппа привито более 7,3 млн человек, что составляет 5% от численности населения», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, активность вирусов гриппа в странах Европейского региона находится на «межэпидемическом уровне».

Кроме того, в Роспотребнадзоре уточнили, что с 7 по 13 сентября в России зафиксирован низкий уровень заболеваемости ОРВИ.

Минздрав дал рекомендации по сезонной профилактике гриппа и ОРВИ
Общество
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин выделил еще 4,1 млрд руб. на закупку вакцины от гриппа. В правительстве отметили, что в федеральном бюджете на закупку вакцины есть 22,5 млрд руб.

Вакцинация от гриппа в стране началась с 1 сентября. Президент Владимир Путин поручил обеспечить вакцинацию от гриппа 60% населения в осенне-зимний период. В поручении отмечается, что прививку должны получить до 75% человек из групп риска.

Читайте на РБК Pro
Глава «Ашана» в России — РБК: «Бизнес-модель «Ашана» больше не работает» РБК Pro: какие квартиры будут продаваться через 5 лет Как развивается и чего ждет российский рынок интим-товаров РБК Pro: как вести себя с разными типами переговорщиков. Инструкция
Теги: прививка, грипп, Роспотребнадзор
Материалы по теме
Россияне не смогут привиться зарубежной вакциной от гриппа до конца осени
Общество
Власти Москвы назвали интервал между прививками от гриппа и COVID-19
Общество
В МГУ допустили создание единой вакцины от коронавируса и гриппа
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter