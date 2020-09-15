В России от гриппа привились более 7,3 млн человек

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Более 7,3 млн человек привились от гриппа. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

«Во всех субъектах Российской Федерации проводится вакцинация против гриппа. В настоящее время в Российской Федерации против гриппа привито более 7,3 млн человек, что составляет 5% от численности населения», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, активность вирусов гриппа в странах Европейского региона находится на «межэпидемическом уровне».

Кроме того, в Роспотребнадзоре уточнили, что с 7 по 13 сентября в России зафиксирован низкий уровень заболеваемости ОРВИ.