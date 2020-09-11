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Минздрав дал рекомендации по сезонной профилактике гриппа и ОРВИ

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Минздрав России подготовил советы о том, как сохранить здоровье с наступлением осени. Рекомендации ведомства размещены на его официальном сайте.

Ведомство называет вакцинацию самым эффективным способом защиты от инфицирования вирусом гриппа и тяжелого течения болезни. «Особенно это важно, учитывая особенности нынешнего эпидемического сезона, когда будут циркулировать штаммы, которые на протяжение многих лет не циркулировали в России», — отмечается в сообщении. Ведомство указывает, что к новым штаммам вируса гриппа у населения иммунитета нет.

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Особо подчеркивается важность прививки от гриппа именно в этот сезон, потому что на фоне распространении новой коронавирусной инфекции иммунная защита от гриппа поможет избежать наложения этих двух инфекций.

При этом Минздрав посоветовал не забывать и о других способах профилактики. В частности, питание должно быть сбалансированным и правильным, содержать достаточное количество витаминов.

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Также для поддержания иммунитета и укрепления здоровья важны физическая активность, пребывание на свежем воздухе и частое проветривание помещений. «Особое внимание должно быть уделено таким элементам защиты как ношение масок в общественных местах, то, к чему все уже привыкли в период пандемии COVID-19», — напоминает ведомство.

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Минздрав рекомендует поддерживать в жилых помещениях оптимальный температурный режим в диапазоне 20-22 градуса, поскольку слишком высокая температура делает слизистую оболочку человека более восприимчивой к патогенным респираторным вирусам.

Вакцинация от гриппа началась в России с 1 сентября. По поручению президента Владимира Путина за счет федерального бюджета в этом году планируется привить 60% населения. При этом охват пациентов из групп риска составит до 75%.

 

Теги: профилактика гриппа, ОРВИ, Минздрав, рекомендации
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