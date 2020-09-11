Минздрав дал рекомендации по сезонной профилактике гриппа и ОРВИ

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Минздрав России подготовил советы о том, как сохранить здоровье с наступлением осени. Рекомендации ведомства размещены на его официальном сайте.

Ведомство называет вакцинацию самым эффективным способом защиты от инфицирования вирусом гриппа и тяжелого течения болезни. «Особенно это важно, учитывая особенности нынешнего эпидемического сезона, когда будут циркулировать штаммы, которые на протяжение многих лет не циркулировали в России», — отмечается в сообщении. Ведомство указывает, что к новым штаммам вируса гриппа у населения иммунитета нет.

Особо подчеркивается важность прививки от гриппа именно в этот сезон, потому что на фоне распространении новой коронавирусной инфекции иммунная защита от гриппа поможет избежать наложения этих двух инфекций.

При этом Минздрав посоветовал не забывать и о других способах профилактики. В частности, питание должно быть сбалансированным и правильным, содержать достаточное количество витаминов.