IKEA ликвидирует управляющую магазинами в России компанию

Фото: Олег Яковлев / РБК

Сеть магазинов товаров для дома IKEA решила ликвидировать компанию «Икеа Дом», которая управляла магазинами в России.

Юридическое лицо подало заявление о ликвидации в Федеральную налоговую службу 15 августа, следует из реестра ведомства. Служба должна ликвидировать компанию до 23 августа.

«Икеа Дом» работала в России с 2006 года, ее учредителем был нидерландский Ingka Holding Europe B.V. В 2021 году выручка управляющей магазинами компании достигла 157,2 млрд руб., а прибыль составила 7,7 млрд руб., следует из данных «РБК Компании».

IKEA закрыла магазины в России и Белоруссии 4 марта из-за военных действий на Украине и санкций, которые привели к сбоям в поставках. 15 июня компания объявила, что сократит масштаб бизнеса в России, начнет искать покупателей для всех четырех заводов, уволит часть сотрудников и распродаст все товары, которые остались на складах. 15 августа сеть завершила распродажу товаров.