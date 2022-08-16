IKEA ликвидирует управляющую магазинами в России компанию

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 62,36 (-0,15) Инвестиции, 15:54
Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 61,42 (+0,05) Инвестиции, 15:54
«ВКонтакте» получила функцию быстрого перевода сообщений на разные языки Life, 17:56
Разработчик «умных» устройств опроверг уход от «Сбера» Технологии и медиа, 17:56
СБР обвинил IBU в дискриминации и лицемерии из-за отстранения россиян Спорт, 17:54
Медведев негативно оценил перспективы сотрудничества «Роскосмоса» с NASA Политика, 17:53
Посольство в Лондоне потребовало от YouTube вернуть удаленные видео Политика, 17:50
Как умные ассистенты обуздают любителей быстрой езды: зарубежный опыт Партнерский проект, 17:50
Какие приграничные пункты попали под обстрел со стороны Украины. Карта Политика, 17:43
Тренер сборной России поддержал планы интеграции крымских команд Спорт, 17:31
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Лай и вой: как заставить хозяев собак брать ответственность за питомца Партнерский проект, 17:27
Отели на Мальдивах и в Таиланде стали принимать платежи в криптовалюте Крипто, 17:26
Минобороны предостерегло Британию от провокаций с самолетом-разведчиком Политика, 17:22
Bank of America сообщил о снижении «апокалиптических» настроений на рынке Инвестиции, 17:21
Задержка поездов из-за взрыва в Крыму коснулась почти 3,5 тыс. пассажиров Общество, 17:20
На экраны выйдет десятая часть хоррора «Пила» Life, 17:19
Война санкций ,  
0 

IKEA ликвидирует управляющую магазинами в России компанию

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Сеть магазинов товаров для дома IKEA решила ликвидировать компанию «Икеа Дом», которая управляла магазинами в России.

Юридическое лицо подало заявление о ликвидации в Федеральную налоговую службу 15 августа, следует из реестра ведомства. Служба должна ликвидировать компанию до 23 августа.

«Икеа Дом» работала в России с 2006 года, ее учредителем был нидерландский Ingka Holding Europe B.V. В 2021 году выручка управляющей магазинами компании достигла 157,2 млрд руб., а прибыль составила 7,7 млрд руб., следует из данных «РБК Компании».

IKEA официально завершила распродажу в России
Бизнес
Фото:Сергей Ермохин / ТАСС

IKEA закрыла магазины в России и Белоруссии 4 марта из-за военных действий на Украине и санкций, которые привели к сбоям в поставках. 15 июня компания объявила, что сократит масштаб бизнеса в России, начнет искать покупателей для всех четырех заводов, уволит часть сотрудников и распродаст все товары, которые остались на складах. 15 августа сеть завершила распродажу товаров.

Теги
IKEA ликвидация
Материалы по теме
Власти предостерегли IKEA от нарушения прав работников
Бизнес
IKEA официально завершила распродажу в России
Бизнес
Во ФСИН сочли возможным заменить IKEA продукцией от заключенных
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter