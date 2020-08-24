«Единая Россия» предложит подключать население к газу за счет «Газпрома»

«Единая Россия» считает, что подключать гражданам газ в домах стоит за счет «Газпрома». Расходы монополии — примерно 2 трлн руб. — могут быть компенсированы за счет льгот по НДПИ или выпуска «вечных» бондов

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

«Единая Россия» предлагает возложить все затраты по подключению российских граждан к газораспределительным сетям на «Газпром». С такими предложениями сегодня, 24 августа, выступит секретарь генсовета партии Андрей Турчак на совещании по теме газификации регионов и подключения граждан к газораспределительным сетям, сообщили РБК два источника в партии. В совещании также примут участие представители Минэнерго, «Газпрома», «Межрегионгаза», ФАС, Минфина, Минсельхоза, а также ряд губернаторов.

По предварительным оценкам, «Газпрому» потребуется компенсация в размере приблизительно 2 трлн руб., говорят собеседники РБК в «Единой России». По итогам совещания предложение о подключении граждан к газу за счет «Газпрома» будет направлено президенту и в правительство. Расходы «Газпрома» компенсирует господдержка: например, в формате льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ), либо за счет выпуска бессрочных облигаций, говорят собеседники РБК. Но окончательных решений о том, какой именно будет форма, пока нет.

РБК направил запрос в пресс-службу «Единой России», Минэнерго, «Газпрома», «Газпром Межрегионгаз» и Минфин.

Во сколько это обойдется «Газпрому»

В июне президент Владимир Путин дал поручение «Газпрому», правительству и региональным органам власти найти источники финансирования для подключения граждан к газу «без привлечения их (граждан) средств». Также он поручил провести газификацию в России в два этапа: до 2024-ого и до 2030-ого годов. Ее объем должен вырасти с текущих порядка 70% до 83% по стране. Предложение «Единой России» сформулировано в рамках этого поручения президента, поясняет один из собеседников РБК.