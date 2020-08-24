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«Единая Россия» предложит подключать население к газу за счет «Газпрома»

«Единая Россия» считает, что подключать гражданам газ в домах стоит за счет «Газпрома». Расходы монополии — примерно 2 трлн руб. — могут быть компенсированы за счет льгот по НДПИ или выпуска «вечных» бондов
Газпром RU000A0ZZES2 ₽1 094,33 +0,38% Купить
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

«Единая Россия» предлагает возложить все затраты по подключению российских граждан к газораспределительным сетям на «Газпром». С такими предложениями сегодня, 24 августа, выступит секретарь генсовета партии Андрей Турчак на совещании по теме газификации регионов и подключения граждан к газораспределительным сетям, сообщили РБК два источника в партии. В совещании также примут участие представители Минэнерго, «Газпрома», «Межрегионгаза», ФАС, Минфина, Минсельхоза, а также ряд губернаторов.

По предварительным оценкам, «Газпрому» потребуется компенсация в размере приблизительно 2 трлн руб., говорят собеседники РБК в «Единой России». По итогам совещания предложение о подключении граждан к газу за счет «Газпрома» будет направлено президенту и в правительство. Расходы «Газпрома» компенсирует господдержка: например, в формате льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ), либо за счет выпуска бессрочных облигаций, говорят собеседники РБК. Но окончательных решений о том, какой именно будет форма, пока нет.

РБК направил запрос в пресс-службу «Единой России», Минэнерго, «Газпрома», «Газпром Межрегионгаз» и Минфин.

Во сколько это обойдется «Газпрому»

В июне президент Владимир Путин дал поручение «Газпрому», правительству и региональным органам власти найти источники финансирования для подключения граждан к газу «без привлечения их (граждан) средств». Также он поручил провести газификацию в России в два этапа: до 2024-ого и до 2030-ого годов. Ее объем должен вырасти с текущих порядка 70% до 83% по стране. Предложение «Единой России» сформулировано в рамках этого поручения президента, поясняет один из собеседников РБК.

Консультации на эту тему велись с самим «Газпромом» и Минэнерго, представители компании и ведомства готовы инициативу поддержать, утверждают источники РБК в партии. Позиция Минфина им пока неизвестна.

Стоимость подключения к газу одного домовладения, по оценкам партии, в среднем по стране достигает порядка 400 тыс. руб. в зависимости от региона, где-то цена доходит до 600 тыс. руб. Автономная газификация в Подмосковье с помощью газгольдера на сжиженном газе обойдется в более 200 тыс. руб за домохозяйство.

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«Газпром» предложил расширить программу газификации транспорта
Бизнес
Фото: gazprom.gmt / Facebook

Еще в конце июля Минэнерго, на заседании Совета Федерации по газификации, обещало осенью завершить проработку дорожной карты по ускорению газификации регионов страны, сообщал тогда замминистра энергетики Павел Сорокин. Он объяснял, что в большинстве регионов оператором газификации станет «Газпром».

«Предварительная оценка, которую делал «Газпром Межрегионгаз» совместно с «Газпромом», показывает, что на 10 лет нам понадобятся в районе 2 трлн руб. Сейчас бюджет «Газпрома» на газификацию на этот же период составляет примерно 700-750 млрд руб. Возникает необходимость в поисках источников. Мы считаем, что в современных реалиях и с учетом текущего состояния мировой экономики и неопределенности с доходами бюджета данная сумма должна быть максимально оптимизирована», — пояснял Сорокин.

Где «Газпром» найдет деньги

О том, что «Газпром» готовит «вечные» облигации для финансирования газификации, анонсировал еще замглавы Минфина Андрей Иванов в ходе онлайн-форума «Инфраструктурные инициативы бизнеса» 21 июля: «Будем искать возможность за счет всех инструментов, включая использование новых финансовых инструментов, таких как «вечные» облигации, по которым мы сейчас готовимся уже с «Газпромом» к размещению под большой проект газификации нашей страны».

Что с долгами «Газпрома»

Чистый долг «Газпрома» за первый квартал 2020 года вырос с конца 2019-го на 18% и по состоянию на 31 марта составил 3,74 трлн руб. Скорректированный свободный денежный поток (FCF) в первом квартале составил 19 млрд руб. Коэффициент отношения чистого долга к EBITDA «Газпрома» в этом году может превысить значение 2х из-за ухудшения финансовых показателей на фоне падения цен и спроса на газ. Но в 2021 году по мере улучшения ситуации на ранках, долговая нагрузка компании должна нормализоваться, сообщал представитель «Газпрома» 18 августа на конференции «ВТБ Капитал Инвестиции».

Вечные бонды — это пример гибридного финансового инструмента, который сочетает в себе элементы и классического долга, и собственного капитала, напоминает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. По его расчетам, при общем бюджете программы 2 трлн руб., капитальные затраты «Газпрома» могут вырасти на 150-200 млрд руб. в год. «Если при этом будет снижен НДПИ и/или «Газпром» получит возможность выпустить вечные облигации на условиях, позволяющих рассматривать последние как собственный капитал, этот проект не должен оказать существенно негативного влияния на кредитный профиль компании и на объем выплачиваемых дивидендов», — считает эксперт.

Стоимость газификации России оценили более чем в ₽1 трлн
Бизнес
Фото: Сергей Портер / Ведомости / ТАСС

По мнению директора группы корпоративных рейтингов АКРА Василия Тануркова, Минфин вряд ли поддержит льготы по НДПИ для «Газпрома», поскольку они являются существенным источником наполнения бюджета. На это также указывает недавняя инициатива Минфина по изменению налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяных компаний: в случае утверждения законопроекта, с них в ближайшие три года дополнительно соберут около 200 млрд руб.

Выпуск «вечных» бондов в случае его одобрения является более вероятным инструментом компенсации таких затрат, поскольку в некоторых случаях может считаться инструментом привлечением капитала, не увеличивая долговую нагрузку компании, замечает Танурков. Аналитик напомнил, что такие бонды под поручительство правительства уже вышли у РЖД.

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов полагает, что для поддержки газификации «Газпром» мог бы привлечь средства в ФНБ, поскольку они гарантированно окупятся за счет того, что после завершения газификации до уровня 83% у него вырастет число потребителей газа на внутреннем рынке, что даст рост дохода в случае высокой платежной дисциплины и позволит получить больший процент по этим средствам, чем от размещения долговых бумаг.

Авторы: Людмила Подобедова, Наталья Галимова
Теги: газификация, Газпром, Единая Россия
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