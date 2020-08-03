СМИ узнали о планах властей изменить налог для нефтяных компаний

В Минфине считают, что при нынешней системе налогообложения бюджет недополучает десятки миллиардов рублей. Нефтяные компании с этим не согласны

Фото: Андронов Алексей / ТАСС

Минфин внес в правительство законопроект, который предусматривает изменение налога на дополнительный доход (НДД), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Газета отмечает, что в случае принятия поправок с ряда нефтяных компаний в ближайшие три года в бюджет может дополнительно поступить около ₽200 млрд. Минфин подтвердил внесение проекта.

Суть изменений заключается в том, что если до сих пор НДД позволял уменьшать налогооблагаемую базу на 100% за счет переноса исторических убытков, то теперь этот показатель предлагается снизить до 50%. Помимо этого речь идет о снижении индексации исторических убытков с 16,3% до 7% и сокращении размера вычитаемых расходов.

Также изменения могут коснуться условий налогообложения для месторождений, которые имели льготы по экспортной пошлине на нефть и могли переходить на НДД добровольно. Для них вместо действующих понижающих коэффициентов к НДПИ в 2021–2023 годах предлагается ввести повышающий коэффициент 1,5.

Как считают в Минфине, подобные меры должны принести в бюджет дополнительно ₽87,8 млрд в 2021 году и ₽55,6 млрд в 2022 году. К 2023 году общая сумма может достигнуть ₽200 млрд.

По данным «Коммерсанта», больше всего пострадать от нововведений могут «Газпром нефть» и «Роснефть», месторождения которых подпадают под действующую редакцию НДД. Например, речь идет о Новопортовском месторождении «Газпром нефти». По данным газеты, «Роснефть» предлагает ничего не менять.

Собеседники издания в нефтяной отрасли согласны с тем, что НДД позволил компаниям получить «непредвиденную доходность», однако не считают необходимым что-то кардинально менять. Не исключен вариант, что для поиска компромисса вопрос о корректировке налога может быть вынесен на уровень президента, отмечает издание.