«Газпром» предложил расширить программу газификации транспорта

«Дочка» «Газпрома» предложила Минэнерго расширить программу развития рынка газомоторного топлива с 27 до 60 регионов России. На это, по оценке министерства, потребуется до 60 млрд руб. из бюджета

Фото: gazprom.gmt / Facebook

Советник генерального директора компании «Газпром газомоторное топливо» (ГМТ) Сергей Колин на круглом столе в Аналитическом центре при правительстве 20 августа предложил расширить действие госпрограммы «Развитие рынка газомоторного топлива» до 2024 года еще на 33 региона (сейчас она распространяется на 27 регионов).

Как пояснил он, отвечая на вопрос РБК, на эти цели понадобится дополнительно 6,88 млрд руб. из федерального и регионального бюджетов, что позволит построить 172 новые газовые заправки и увеличить потребление газа на транспорте. На каждую из заправок потребуется не менее 40 млн руб. субсидии при принятой правительством эталонной стоимости каждой в 120 млн руб. Колин сообщил, что соответствующие предложения были направлены в Минэнерго.

Среди регионов, которые компания ГМТ предлагает включить в госпрограмму:

Сахалинская и Калининградская области, где есть производство сжиженного природного газа (СПГ);

регионы со сложной экологической обстановкой, улучшить которую можно за счет газификации транспорта (Вологодская, Кемеровская, Оренбургская и Свердловская области);

регионы с крупными промышленными центрами, где внедрение газомоторного топлива на транспорте позволит решить экологическую проблему загрязнения воздуха и одновременно оптимизировать топливные затраты (Алтайский край, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Самарская области).

Заместитель министра энергетики Антон Инюцин сообщил РБК, что ведомство поддерживает предложения ГМТ о расширении сети газовых заправок. Он также считает, что целесообразно продлить до 2024 года программу государственной поддержки перевода на газ автомобилей граждан и субъектов малого бизнеса на 60% стоимости и ее расширение на эти 33 региона. Но сначала надо проанализировать эффективность осуществления программы 2020 года совместно с «Опорой России» и Роспотребнадзором.