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«Газпром» предложил расширить программу газификации транспорта

«Дочка» «Газпрома» предложила Минэнерго расширить программу развития рынка газомоторного топлива с 27 до 60 регионов России. На это, по оценке министерства, потребуется до 60 млрд руб. из бюджета
Газпром GAZP ₽186,27 -1,58% Купить
Фото: gazprom.gmt / Facebook
Фото: gazprom.gmt / Facebook

Советник генерального директора компании «Газпром газомоторное топливо» (ГМТ) Сергей Колин на круглом столе в Аналитическом центре при правительстве 20 августа предложил расширить действие госпрограммы «Развитие рынка газомоторного топлива» до 2024 года еще на 33 региона (сейчас она распространяется на 27 регионов).

Как пояснил он, отвечая на вопрос РБК, на эти цели понадобится дополнительно 6,88 млрд руб. из федерального и регионального бюджетов, что позволит построить 172 новые газовые заправки и увеличить потребление газа на транспорте. На каждую из заправок потребуется не менее 40 млн руб. субсидии при принятой правительством эталонной стоимости каждой в 120 млн руб. Колин сообщил, что соответствующие предложения были направлены в Минэнерго.

Среди регионов, которые компания ГМТ предлагает включить в госпрограмму:

  • Сахалинская и Калининградская области, где есть производство сжиженного природного газа (СПГ);
  • регионы со сложной экологической обстановкой, улучшить которую можно за счет газификации транспорта (Вологодская, Кемеровская, Оренбургская и Свердловская области);
  • регионы с крупными промышленными центрами, где внедрение газомоторного топлива на транспорте позволит решить экологическую проблему загрязнения воздуха и одновременно оптимизировать топливные затраты (Алтайский край, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Самарская области).

Заместитель министра энергетики Антон Инюцин сообщил РБК, что ведомство поддерживает предложения ГМТ о расширении сети газовых заправок. Он также считает, что целесообразно продлить до 2024 года программу государственной поддержки перевода на газ автомобилей граждан и субъектов малого бизнеса на 60% стоимости и ее расширение на эти 33 региона. Но сначала надо проанализировать эффективность осуществления программы 2020 года совместно с «Опорой России» и Роспотребнадзором.

«На эти цели из бюджета потребуется дополнительно до 60 млрд руб. (порядка 15 млрд руб. в год) в течение 2021–2024 годов», — оценил он.

По мнению замминистра, расширение программы даст возможность гражданам и транспортным компаниям использовать автомобили на природном газе для передвижения по всей территории страны. А это поможет обеспечить дополнительный рост инвестиций на производство новых автомобилей на газе, а также сформировать вторичный рынок техники и смежный рынок специфичных компонентов и сервиса по обслуживанию газовых автомобилей. Минэнерго планирует обсудить расширение программы с другими профильными ведомствами и направить консолидированные предложения в правительство.

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Как развивается рынок газомоторного топлива

В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет заплатить только 10% за ее переоборудование. На реализацию программы в 2020 году выделено 700 млн руб.

Сейчас в России работает 484 заправки с газомоторным топливом, 329 из них принадлежат группе «Газпром». Объем реализации компримированного природного газа (КПГ, используется в качестве газомоторного топлива вместо нефтепродуктов) на заправках «Газпрома» в России в 2019 году вырос на 30%, до 779,3 млн куб. м.

В программу развития транспорта на газомоторном топливе до 2024 года сейчас включено 27 регионов: Москва, Санкт-Петербург, Белгородская, Владимирская, Волгоградская, Воронежская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Новгородская, Орловская, Ростовская, Саратовская, Тверская, Тульская, Ульяновская, Челябинская области, Краснодарский, Пермский, Ставропольский края, Республика Адыгея, Башкортостан, Татарстан, Удмуртия и Чувашия.

Среди предложений «Газпром газомоторное топливо» — увеличение размера субсидии на каждую газовую заправку с действующих 40 млн до 60 млн руб., то есть с 30 до 50% стоимости. Для СПГ-заправок сумма субсидии должна составить 70% стоимости, считают в «дочке» «Газпрома». Заместитель министра энергетики на это ответил, что увеличение нормативов субсидирования требует дополнительной проработки и анализа результатов работы в нынешних условиях. «Сейчас наша задача — обеспечить минимально необходимую сеть», — считает Инюцин.

Автор: Людмила Подобедова
Теги: газификация, транспорт, «Газпром»
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