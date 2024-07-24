 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

У экс-владельца «Югры» Хотина изъяли бизнес-центр «ЗИЛ»

Приставы пришли в бизнес-центр «ЗИЛ» на Автозаводской улице на юге Москвы. В апреле ФССП подала иски о взыскании с Хотина 1,5 млн кв. м офисов и торговых помещений в столице
Алексей Хотин
Алексей Хотин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Бизнес-центр «ЗИЛ», принадлежащий экс-совладельцу банка «Югра» Алексею Хотину, передан на ответственное хранение государству в рамках производства против него о неуплате налогов в особо крупном размере, сообщили РБК в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Бизнес-центр расположен по адресу: Москва, ул. Автозаводская, д. 16, корп. 2.

Площадку изъяли в рамках принудительного исполнения решения суда.

На видео, предоставленном ФССП, видно, как приставы заходят в здание, осматривают его и подписывают документы.

У экс-владельца «Югры» Хотина изъяли бизнес-центр «ЗИЛ»
Video

У экс-владельца «Югры» изъяли бизнес-центр «Агат»
Бизнес
Бизнес-центр &laquo;Агат&raquo;

Бизнес-центр не входит в технопарк «ЗИЛ» в том же районе, он расположен напротив этого комплекса.

В марте экс-совладельца обанкротившегося банка «Югра» Хотина приговорили к десяти годам колонии по делу о растрате 23 млрд руб. По версии следствия, он вместе с топ-менеджерами организации с 2014 по 2017 год оформил на подконтрольные ООО «Капстрой», ООО «Восток» и ООО «Мултановское» несколько кредитных договоров, позволивших вывести денежные средства из банка. Вину Хотин не признал.

В следующем месяце ФССП подала к Хотину 13 исков о взыскании имущества. В качестве ответчиков ведомство указало также более 50 компаний, которые владеют (полностью или частично) объектами коммерческой недвижимости — всего более 1,5 млн кв. м офисов и торговых помещений в Москве.

В июне ФССП сообщила, что у Хотина изъяли часть гостиницы Four Seasons Hotel Moscow и торговой галереи «Модный сезон», а также торговый центр «Черемушки» и бизнес-центр Cherry Tower. Представитель бизнесмена назвал эти действия незаконными. Адвокат Павел Хлюстов, в свою очередь, заявил, что «не существует вступившего в силу решения суда», где установлено, что владельцем этих объектов является именно Хотин.

В конце июня в доход государства был передан бизнес-центр «Агат» на Большой Семеновской улице в Москве, также принадлежавший Хотину. В середине июля на ответственное хранение были переданы три других его бизнес-центра в Москве: «Таволга», Silver Stone и Loft Ville.

Украина готова к переговорам с Россией

На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете

Песков заявил, что готовность Украины к переговорам «идет в унисон» с позицией России

Потребление алкоголя в России сократилось на 43%, заявила Голикова

Зимние олимпийские игры 2030 года пройдут во французских Альпах

Морской экспорт нефти в июле установит новый рекорд

Telegram убрал монетизацию для российских каналов через 6 дней после обновления

Банковский сектор подвергся DDOS-атаке

Госдума приняла ряд поправок в Налоговый кодекс
Авторы
Теги
Елена Степанова Елена Степанова, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Алексей Хотин бизнес-центр Банк Югра ЗИЛ взыскание
Материалы по теме
Приставы потребовали изъять бывший офис «Югры» в Москве за долги Хотина
Бизнес
Приставы изъяли часть Four Seasons по делу Хотина
Бизнес
Приставы решили взыскать 1,5 млн кв. м недвижимости у Хотина
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 95,46 (-0,3) Инвестиции, 23 июл, 18:20 Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 87,3 (-0,48) Инвестиции, 23 июл, 18:20
МИД Украины пояснил слова Кулебы о переговорах с Россией Политика, 15:57
МОК утвердил Солт-Лейк-Сити столицей зимней Олимпиады-2034 Спорт, 15:54
В очереди у Крымского моста со стороны Керчи скопилось более 500 машин Общество, 15:50
Депутаты продлили норму о вырубке леса на Байкале для расширения БАМа Общество, 15:49
Как семейные реликвии разоряют наследников Pro, 15:48
Путин поручил заняться переездом госкомпаний из Москвы в регионы Бизнес, 15:46
Движение Black Lives Matter выступило против выдвижения Камалы Харрис Политика, 15:42
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Из-за жары энергопотребление в России выросло на 7,3% Общество, 15:34
Госдума отменила НДС для строителей частных домов по эксроу Недвижимость, 15:31
Как обойти запрет рекламы в Youtube и куда идти, если его закроют Pro, 15:29
Путин поручил правительству расширить семейную ипотеку на частные дома Недвижимость, 15:28
Производство электромобиля «Атом» из России предложили локализовать в КНР Бизнес, 15:27
Даниил Медведев и Мирра Андреева сыграют в миксте на Олимпиаде Спорт, 15:25
У экс-владельца «Югры» Хотина изъяли бизнес-центр «ЗИЛ» Бизнес, 15:25