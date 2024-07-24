У экс-владельца «Югры» Хотина изъяли бизнес-центр «ЗИЛ»

Приставы пришли в бизнес-центр «ЗИЛ» на Автозаводской улице на юге Москвы. В апреле ФССП подала иски о взыскании с Хотина 1,5 млн кв. м офисов и торговых помещений в столице

Алексей Хотин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Бизнес-центр «ЗИЛ», принадлежащий экс-совладельцу банка «Югра» Алексею Хотину, передан на ответственное хранение государству в рамках производства против него о неуплате налогов в особо крупном размере, сообщили РБК в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Бизнес-центр расположен по адресу: Москва, ул. Автозаводская, д. 16, корп. 2.

Площадку изъяли в рамках принудительного исполнения решения суда.

На видео, предоставленном ФССП, видно, как приставы заходят в здание, осматривают его и подписывают документы.

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Бизнес-центр не входит в технопарк «ЗИЛ» в том же районе, он расположен напротив этого комплекса.

В марте экс-совладельца обанкротившегося банка «Югра» Хотина приговорили к десяти годам колонии по делу о растрате 23 млрд руб. По версии следствия, он вместе с топ-менеджерами организации с 2014 по 2017 год оформил на подконтрольные ООО «Капстрой», ООО «Восток» и ООО «Мултановское» несколько кредитных договоров, позволивших вывести денежные средства из банка. Вину Хотин не признал.

В следующем месяце ФССП подала к Хотину 13 исков о взыскании имущества. В качестве ответчиков ведомство указало также более 50 компаний, которые владеют (полностью или частично) объектами коммерческой недвижимости — всего более 1,5 млн кв. м офисов и торговых помещений в Москве.

В июне ФССП сообщила, что у Хотина изъяли часть гостиницы Four Seasons Hotel Moscow и торговой галереи «Модный сезон», а также торговый центр «Черемушки» и бизнес-центр Cherry Tower. Представитель бизнесмена назвал эти действия незаконными. Адвокат Павел Хлюстов, в свою очередь, заявил, что «не существует вступившего в силу решения суда», где установлено, что владельцем этих объектов является именно Хотин.

В конце июня в доход государства был передан бизнес-центр «Агат» на Большой Семеновской улице в Москве, также принадлежавший Хотину. В середине июля на ответственное хранение были переданы три других его бизнес-центра в Москве: «Таволга», Silver Stone и Loft Ville.