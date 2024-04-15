Представитель Хотина ответил на иск об изъятии части Four Seasons

Фото: Андрей Любимов / РБК

Иски об изъятии в доход государства торговой галереи «Модный сезон» у экс-совладельца банка «Югра» Алексея Хотина не основаны на нормах права, заявил РБК его представитель.

Представитель бизнесмена также назвал предъявленные требования незаконными.

Как ранее сообщил РБК, Мещанский районный суд Москвы наложил обеспечительные меры на торговую галерею «Модный сезон» возле Кремля, бенефициаром которой считается Хотин. Помещения в составе этого объекта по адресу: Охотный Ряд, 2, были арестованы 3 апреля, говорится в выписке из ЕГРН.

Ограничения затронули и часть площадей пятизвездочного отеля Four Seasons Hotel Moscow, расположенного в том же здании, что и галерея. По данным Росреестра, речь идет минимум о 34,7 тыс. кв. м, собственником которых выступает компания ООО «Форси». Она, как следует из ее отчетности за 2023 год, является владельцем части здания, «функционирующего как отель Four Seasons Hotel Moscow».

Истцом в деле, по которому арестовали площади, выступает начальник отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) А.А. Васильев. В выписке из ЕГРН говорится, что он просит обратить в доход государства движимое и недвижимое имущество Хотина в рамках мероприятий на основании закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Другие детали в карточке дела не раскрываются.

Васильев также направил иски об изъятии активов к другим структурам, связанным с бизнесменом, говорится на сайте Мосгорсуда. Речь идет примерно о 50 компаниях, на балансе которых находится более 1,5 млн кв. м офисов и торговых помещений в Москве.

В пресс-службе ФССП в ответ на запрос РБК заявили, что с материалами дела вправе знакомиться должник и взыскатель или их официальные представители. В адвокатском бюро «Павел Хлюстов и партнеры», представляющем интересы Хотина, от комментариев отказались.

Хотин — бывший владелец банка «Югра». В марте 2024 года его отправили в колонию на девять лет по делу о растрате 23 млрд руб.