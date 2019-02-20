Агаларов заявил о способности достроить космодром Восточный

Crocus Group может достроить космодром Восточный, если правительство России сделает соответствующее поручение, сообщил РБК через пресс-службу президент холдинга Араз Агаларов.



«Crocus Group может стать подрядчиком «Роскосмоса», если поступит соответствующее поручение правительства. Учитывая соответствующий опыт на Дальнем Востоке — строительство Дальневосточного федерального университета на острове Русский, где мы обладали ресурсами для строительства проекта площадью более миллиона квадратных метров, — наша компания способна решить этот вопрос», — заявил Агаларов.

Ранее издание The Bell сообщило, что с Crocus Group ведутся переговоры о строительстве космодрома Восточный. Источник РБК, близкий к «Роскосмосу», подтвердил, что привлечение компании Агаларова обсуждалось. Шансы Crocus Group стать подрядчиком госкорпорации он оценил в 90%, отметив, что у компании есть опыт реализации проектов на востоке России, «где нет ни базы, ни людей».

Восточный начали строить в 2011 году, на проекте неоднократно срывали сроки, его сопровождала серия коррупционных скандалов, протесты из-за невыплат зарплаты, а также уголовные дела. Ущерб от нарушений при строительстве космодрома превышает 10 млрд руб., заявляли в ноябре прошлого года в Генпрокуратуре.