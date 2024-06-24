Прокуроры США предложили предъявить Boeing уголовные обвинения

В двух авиакатастрофах с Boeing погибли свыше 350 человек, но корпорация не выполнила условия, по которым избежала уголовных обвинений, считают власти. Reuters выяснил: Boeing скорее заплатит крупный штраф, чем признает вину

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Прокуратура США рекомендует Минюсту выдвинуть уголовные обвинения против корпорации Boeing за нарушение соглашения, связанного с двумя авиакатастрофами, повлекшими гибель более 350 пассажиров. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Минюст рассмотрит и примет решение в течение двух недель, до 7 июля.

Соглашение, в нарушении которого обвиняется Boeing, заключили в 2021 году. Оно защищало корпорацию от уголовных обвинений в сговоре с целью совершения мошенничества, касающихся двух крушений самолетов Boeing 737 MAX в 2018 и 2019 годах. В рамках сделки Минюст согласился не преследовать корпорацию в уголовном порядке за обман авиарегулятора, если та пересмотрит свое отношение к соблюдению требований и станет регулярно отчитываться. Boeing также согласился выплатить $2,5 млрд.

Первая авиакатастрофа Boeing 737 MAX произошла в октябре 2018 года: самолет индонезийской авиакомпании Lion Air упал в Японское море, погибли 189 человек. В марте 2019-го произошла вторая катастрофа — разбился самолет Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. В обоих случаях пилоты сообщали о проблемах в управлении полетом.

В Boeing настаивают, что выполнили условия мирового соглашения, рассчитанного на три года, и заявили Минюсту свое несогласие с его выводами.

По словам собеседников агентства, в Минюсте ведутся дискуссии по этому вопросу и их исход неясен. Один из источников отметил, что если обвинения все же предъявят, они могут выйти за рамки мирового соглашения.

Вместо предъявления обвинения в министерстве могут продлить действие соглашения, ужесточить его условия, потребовать от компании признать себя виновной, рассказали источники. Boeing, по их оценке, скорее согласится пройти мониторинг и заплатит штраф, чтобы не признавать вину, поскольку это поставит под угрозу контракты с правительством США.

Родственники жертв обеих авиакатастроф с Boeing 737 MAX давно подвергают критике мировое соглашение, требуя от Минюста привлечь компанию и ее топ-менеджмент к ответственности. В июне они снова обратились в министерство, обвинили корпорацию в «самом смертоносном корпоративном преступлении в истории США» и потребовали оштрафовать Boeing на $24 млрд.

Boeing в последние месяцы сталкивается с пристальным надзором регуляторов из-за череды происшествий с самолетами.

К примеру, в январе рейсу Boeing 737 Max, выполнявшему рейс Alaska Airlines, пришлось экстренно приземлиться из-за того, что у него на высоте 5 км отвалилась дверь люка аварийного выхода. В апреле у Boeing 737-800 авиакомпании Southwest Airlines оторвалась крышка двигателя во время взлета и ударилась о закрылок, самолет экстренно приземлился в аэропорту Денвера. В июне самолет Boeing 737 Max 8 столкнулся с эффектом «голландского шага», это сложное колебание самолета по курсу и по крену, которое сравнивают с движением голландских фигуристов.