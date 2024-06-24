 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Прокуроры США предложили предъявить Boeing уголовные обвинения

В двух авиакатастрофах с Boeing погибли свыше 350 человек, но корпорация не выполнила условия, по которым избежала уголовных обвинений, считают власти. Reuters выяснил: Boeing скорее заплатит крупный штраф, чем признает вину
Boeing BA Купить
Фото: David Ryder / Getty Images
Фото: David Ryder / Getty Images

Прокуратура США рекомендует Минюсту выдвинуть уголовные обвинения против корпорации Boeing за нарушение соглашения, связанного с двумя авиакатастрофами, повлекшими гибель более 350 пассажиров. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Минюст рассмотрит и примет решение в течение двух недель, до 7 июля.

Соглашение, в нарушении которого обвиняется Boeing, заключили в 2021 году. Оно защищало корпорацию от уголовных обвинений в сговоре с целью совершения мошенничества, касающихся двух крушений самолетов Boeing 737 MAX в 2018 и 2019 годах. В рамках сделки Минюст согласился не преследовать корпорацию в уголовном порядке за обман авиарегулятора, если та пересмотрит свое отношение к соблюдению требований и станет регулярно отчитываться. Boeing также согласился выплатить $2,5 млрд.

Первая авиакатастрофа Boeing 737 MAX произошла в октябре 2018 года: самолет индонезийской авиакомпании Lion Air упал в Японское море, погибли 189 человек. В марте 2019-го произошла вторая катастрофа — разбился самолет Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. В обоих случаях пилоты сообщали о проблемах в управлении полетом.

В Boeing настаивают, что выполнили условия мирового соглашения, рассчитанного на три года, и заявили Минюсту свое несогласие с его выводами.

Семьи жертв катастроф 737 MAX потребовали оштрафовать Boeing на $24 млрд
Общество
Boeing 737 MAX

По словам собеседников агентства, в Минюсте ведутся дискуссии по этому вопросу и их исход неясен. Один из источников отметил, что если обвинения все же предъявят, они могут выйти за рамки мирового соглашения.

Вместо предъявления обвинения в министерстве могут продлить действие соглашения, ужесточить его условия, потребовать от компании признать себя виновной, рассказали источники. Boeing, по их оценке, скорее согласится пройти мониторинг и заплатит штраф, чтобы не признавать вину, поскольку это поставит под угрозу контракты с правительством США.

Родственники жертв обеих авиакатастроф с Boeing 737 MAX давно подвергают критике мировое соглашение, требуя от Минюста привлечь компанию и ее топ-менеджмент к ответственности. В июне они снова обратились в министерство, обвинили корпорацию в «самом смертоносном корпоративном преступлении в истории США» и потребовали оштрафовать Boeing на $24 млрд.

Boeing сел в Новой Зеландии из-за загоревшегося двигателя
Общество
Фото:Cameron Spencer / Getty Images

Boeing в последние месяцы сталкивается с пристальным надзором регуляторов из-за череды происшествий с самолетами.

К примеру, в январе рейсу Boeing 737 Max, выполнявшему рейс Alaska Airlines, пришлось экстренно приземлиться из-за того, что у него на высоте 5 км отвалилась дверь люка аварийного выхода. В апреле у Boeing 737-800 авиакомпании Southwest Airlines оторвалась крышка двигателя во время взлета и ударилась о закрылок, самолет экстренно приземлился в аэропорту Денвера. В июне самолет Boeing 737 Max 8 столкнулся с эффектом «голландского шага», это сложное колебание самолета по курсу и по крену, которое сравнивают с движением голландских фигуристов.

Террористы в Дагестане убили пожилого священника РПЦ

Туристам рекомендовали воздержаться от поездок в Дагестан

Муфтий Дагестана назвал действия боевиков актом безумия

Опубликованы видеокадры из Дагестана

Боевики обстреляли полицейскую машину недалеко от Дербента

Что известно о месте, которое атаковали ВСУ в Севастополе. Видео

Минобороны сообщило, что Севастополь атаковали с помощью ракет ATACMS

Двух напавших террористов в Дагестане задержали на пляже. Видео

В Дагестане задержали главу района — отца двух предполагаемых боевиков

Кадры перестрелки силовиков с боевиками в Махачкале

Силовики назвали боевиков в Дагестане сторонниками исламистов
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Boeing США Boeing 737 MAX
Материалы по теме
Bloomberg узнал о неучете сотен неисправных авиадеталей Boeing
Бизнес
В Подмосковье запустят производство запчастей к Boeing 737 и Airbus A-320
Общество
На Камчатке самолет Ан-24 при посадке повредил шасси
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 94,26 (+2,81) Инвестиции, 21 июн, 17:30 Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 87,96 (+2,54) Инвестиции, 21 июн, 17:30
«Герофарму» понадобилась еще одна лицензия на аналог «Оземпика» Бизнес, 07:30
НАК показал видео с мест нападений боевиков в Дагестане Политика, 07:27
В Абхазии завели уголовное дело после перестрелки на границе с Россией Общество, 07:13
Экспорт бензина посчитали возможным продлить на июль Бизнес, 07:00
Италия рискует не попасть в плей-офф впервые за 20 лет. Интриги дня Евро Спорт, 07:00
Telegraph узнала, что «Хезболла» хранит оружие Ирана в аэропорту Бейрута Политика, 06:55
Суд в США оправдал мужчину за убийство 47-летней давности Общество, 06:12
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
Прокуроры США предложили предъявить Boeing уголовные обвинения Бизнес, 06:12
Токаев выразил соболезнования после нападений боевиков в Дагестане Общество, 05:34
Водитель из Севастополя рассказал, как вывозил людей после удара ATACMS Политика, 05:28
Конкуренция и перенасыщение: как выделиться продавцу на маркетплейсах РБК И МТС Банк, 05:15
Нетаньяху заявил о скором окончании интенсивных боев в секторе Газа Политика, 04:57
Новицкого и Васильева заподозрили в хищении ₽8,8 млрд Бизнес, 04:35
Греческий балкер получил повреждения из-за атаки хуситов в Красном море Политика, 04:17