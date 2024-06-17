 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Общество ,  
0 

Boeing сел в Новой Зеландии из-за загоревшегося двигателя

Фото: Cameron Spencer / Getty Images
Фото: Cameron Spencer / Getty Images

Самолет авиакомпании Virgin Australia, выполнявший рейс из Квинстауна в Мельбурн, совершил вынужденную посадку в городе Инверкаргилл (Южный остров Новой Зеландии). Об этом сообщила пресс-служба аэропорта вылета в социальной сети X.

«Сразу после взлета у рейса возникла проблема, и самолет направили в аэропорт Инверкаргилл», — говорится в публикации. Там не уточнили, что стало причиной аварийной посадки.

Телеканал GB News со ссылкой на пассажиров пишет, что они слышали «громкие удары», некоторые утверждают, что их Boeing 737 сбил птиц. На опубликованных кадрах видно пламя из двигателя.

Летевший в Сочи лайнер из Петербурга вынужденно сел из-за утечки топлива
Общество
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

В конце мая пассажирский самолет, который летел из Санкт-Петербурга в Сочи, сел в Минеральных Водах из-за утечки топлива, сообщил телеграм-канал «112». В выполнявшей рейс авиакомпании «Россия» сообщили о вынужденной посадке по технической причине. По данным «Авиаторщины», это не первый подобный инцидент на этом лайнере.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Новая Зеландия Boeing аварийная посадка

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Легкомоторный самолет сел на брюхо в аэропорту Бегишево в Татарстане
Общество
Легкомоторный самолет аварийно сел на шоссе в Подмосковье
Общество
Летевший в Сочи лайнер из Петербурга вынужденно сел из-за утечки топлива
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 95,15 (+0,32) Инвестиции, 14 июн, 17:22 Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 89,07 (+0,86) Инвестиции, 14 июн, 17:22
На полигоне в Чехии произошел взрыв Политика, 13:24
В Минске представили достижения российской IT-отрасли Отрасли, 13:23
«Авито» — про спрос на «однушки», бум ИЖС и другие тренды Недвижимость, 13:16
Республиканцы в конгрессе лишились важной для партийного единства курилки Политика, 13:15
При столкновении поездов в Индии погибли 15 человек, 60 пострадали Общество, 13:14
Инсульт, роды и пропавшие люди: добрые истории спасения от таксистов РБК и Яндекс Go, 13:13
Организаторы подвели итоги технологического фестиваля ЦИПР Tech Week Отрасли, 13:12
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Лондон вновь отобрал у Парижа титул крупнейшего фондового рынка Европы Инвестиции, 13:10
Ректора Воронежского госуниверситета задержали по обвинению во взятке Общество, 13:10
Форум недвижимости «Движение» пройдет с 18 по 21 июня Пресс-релиз, 13:08
Австралийская фондовая биржа начнет торги акциями ETF на базе биткоина Крипто, 13:04
Сербия потребовала выгнать косовского журналиста с Евро из-за провокации Спорт, 13:02
В Польше «потеряли» трех осужденных по делу о диверсантах Политика, 12:58
ФАС нашла сговоры при поставках больницам, где лечат бойцов спецоперации Бизнес, 12:53