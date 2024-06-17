Boeing сел в Новой Зеландии из-за загоревшегося двигателя

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Самолет авиакомпании Virgin Australia, выполнявший рейс из Квинстауна в Мельбурн, совершил вынужденную посадку в городе Инверкаргилл (Южный остров Новой Зеландии). Об этом сообщила пресс-служба аэропорта вылета в социальной сети X.

«Сразу после взлета у рейса возникла проблема, и самолет направили в аэропорт Инверкаргилл», — говорится в публикации. Там не уточнили, что стало причиной аварийной посадки.

Телеканал GB News со ссылкой на пассажиров пишет, что они слышали «громкие удары», некоторые утверждают, что их Boeing 737 сбил птиц. На опубликованных кадрах видно пламя из двигателя.

В конце мая пассажирский самолет, который летел из Санкт-Петербурга в Сочи, сел в Минеральных Водах из-за утечки топлива, сообщил телеграм-канал «112». В выполнявшей рейс авиакомпании «Россия» сообщили о вынужденной посадке по технической причине. По данным «Авиаторщины», это не первый подобный инцидент на этом лайнере.