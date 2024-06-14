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Общество ,  
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В США начали расследование из-за «голландского шага» Boeing

Пассажирский рейс из Феникса в Окленд столкнулся с редким колебанием самолета, схожим с движением фигуристов. Никто не пострадал, но прежде подобные случаи приводили к смертельным катастрофам
Boeing BA Купить
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Самолет Boeing 737 Max 8 столкнулся с эффектом «голландского шага», после чего экипаж вернул управление над самолетом, а осмотр после посадки выявил повреждение резервного блока управления питанием, сказано в отчете Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Инцидент произошел 25 мая примерно через час после взлета из Феникса на высоте 9,7 км, рейс благополучно приземлился в Окленде. Никто из 175 пассажиров и шести членов экипажа не пострадал.

Самолет передали для проверки и ремонта. Почти две недели он оставался в Окленде, а 6 июня вылетел в ремонтную мастерскую в штате Вашингтон.

«Голландский шаг» — сложное колебание самолета по курсу и по крену, которое сравнивают с движением голландских фигуристов. Это считается серьезным происшествием, которое становилось причиной авиакатастроф со смертельным исходом. К примеру, в 1985 году разбился рейс Japan Air, который выполнял Boeing 747. Погибли 520 человек, четверо пассажиров выжили.

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Технологии и медиа
Фото:Stephen Brashear / Getty Images

«Это довольно редкое явление на современных самолетах, потому что самолет и его системы спроектированы таким образом, чтобы предотвратить крен в сторону земли. И все же пилотам нужно знать, как реагировать, когда такое происходит», — рассказал пилот Boeing 777 и инструктор Florida Tech Шем Малмквист.

Boeing в последние месяцы сталкивается с пристальным надзором регуляторов из-за череды происшествий с самолетами. В январе рейсу Boeing 737 Max, выполнявшему рейс Alaska Airlines, пришлось экстренно приземлиться из-за того, что у него на высоте 5 км отвалилась дверь люка аварийного выхода. После инцидента гендиректор Alaska Airlines Бен Миникуччи сообщил, что авиакомпания обнаружила «несколько незатянутых болтов» на «многих» своих самолетах MAX 9. Национальный совет США по безопасности на транспорте начал расследование происшествия.

В апреле у Boeing 737-800 авиакомпании Southwest Airlines оторвалась крышка двигателя во время взлета и ударилась о закрылок, самолет экстренно приземлился в аэропорту Денвера.

Глава одной из крупнейших мировых авиакомпаний Emirates Тим Кларк в начале февраля заявил, что стал свидетелем «прогрессирующего» снижения стандартов Boeing, объяснив ситуацию давними ошибками в управлении и приоритетом финансовых показателей над инженерным совершенством.

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Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Boeing

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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