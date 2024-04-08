В США у самолета на взлете оторвалась крышка двигателя

Фото: Mario Tama / Getty Images

Крышка двигателя пассажирского Boeing 737-800 авиакомпании Southwest Airlines оторвалась во время взлета и ударилась о закрылок, самолет экстренно приземлился в аэропорту Денвера (штат Колорадо, центральная часть США), пишет Reuters.

На борту находились шесть членов экипажа и 135 пассажиров, никто не пострадал. Самолет поднялся на высоту около 3140 м и вернулся в аэропорт вылета через 25 минут после взлета — около 8:15 утра по местному времени (7 апреля 17:15 по мск).

Пассажиры вылетели в пункт назначения, Хьюстон, на другом самолете примерно на четыре часа позже графика. В авиакомпании сообщили, что группы технического обслуживания проверяют Boeing.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) начало расследование в связи с поломкой. По информации ведомства, самолет поступил в эксплуатацию в июне 2015 года.

В январе пассажирский самолет Alaska Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Портленда, после того как у лайнера отвалился люк аварийного выхода.

После взлета у лайнера выпала секция фюзеляжа, и экипаж объявил о разгерметизации. Самолет совершил успешную посадку в аэропорту вылета, никто из 171 пассажира и шести членов экипажа не пострадал.