Семьи жертв катастроф 737 MAX потребовали оштрафовать Boeing на $24 млрд

Две авиакатастрофы в 2018 и 2019 годах унесли жизни почти 350 человек. Их родственники заявили, что Boeing совершила «самое смертоносное корпоративное преступление в истории США» и потребовали для нее штрафа в $24 млрд

Boeing 737 MAX (Фото: Lindsey Wasson / Reuters)

Родственники погибших в двух катастрофах с самолетами Boeing 737 Max в 2018 и 2019 годах обратились в Минюст США с просьбой оштрафовать компанию на $24 млрд, сообщает CNN.

В своем письме семьи жертв заявили, что Boeing совершила «самое смертоносное корпоративное преступление в истории США».

Первая авиакатастрофа с Boeing 737 MAX произошла в октябре 2018 года: самолет индонезийской авиакомпании Lion Air упал в Японское море, погибли 189 человек. В марте 2019-го произошла вторая катастрофа — разбился самолет Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. В обоих случаях пилоты сообщали о проблемах в управлении полетом, которые после этих инцидентов Boeing пришлось устранять. Это повлекло приостановку полетов лайнеров.

Boeing и власти США в 2021 году заключили соглашение, которое давало компании защиту от судебного преследования из-за этих авиакатастроф. Речь шла о том, что авиапроизводитель должен был «разработать, внедрить и обеспечить соблюдение программы соблюдения этических норм для предотвращения и выявления нарушений законов США о мошенничестве на протяжении всей своей деятельности».

На фоне дальнейших проблем при эксплуатации 737 MAX ведомство сообщило, что Boeing нарушила условия соглашения. Этой зимой у такого самолета авиакомпании Alaska Airlines оторвался люк аварийного выхода. 19 июня CNN сообщил, что пилотов авиакомпаний Southwest Airlines и American Airlines предупредили, что если птицы попадут в один из двигателей Boeing 737 MAX, пассажирский салон может наполниться дымом.

Из-за череды таких происшествий Минюст США может возбудить уголовные дела, решение должно быть принято к 7 июля. При этом ведомство сообщало, что топ-менеджеры компании вряд ли понесут ответственность, передавало агентство Reuters.

«Поскольку важно время, чтобы избежать истечения срока давности, Министерство должно незамедлительно начать эти судебные преследования», — написали родственники жертв катастроф в 32-страничном письме, которое отправил представляющий их адвокат Пол Касселл.

Помимо этого, они попросили Минюст назначить независимого корпоративного контролера для надзора за мерами безопасности Boeing и направления ее усилия по улучшению качества обслуживания.