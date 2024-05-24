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Бизнес ,  
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Мордашов вслед за Потаниным поддержал увеличение налога на прибыль

На фоне готовящихся налоговых изменений в России Мордашов вслед за Потаниным поддержал увеличение налога на прибыль вместо единоразовых платежей. Он также выступил за стабильность и предсказуемость налоговой системы
Алексей Мордашов
Алексей Мордашов (Фото: Семён Лиходеев / ТАСС)

Основной акционер «Северстали» и председатель совета директоров компании Алексей Мордашов в разговоре с ТАСС поддержал предложение увеличить налог на прибыль компаний вместо разовых сборов и оборотных платежей. Также он поддержал идею повышения налоговой нагрузки на более обеспеченных граждан.

«Вопрос об изменении налоговой системы назрел, и ответственный бизнес понимает необходимость более справедливого перераспределения налогового бремени. При этом важно обеспечить стабильность и предсказуемость налоговой системы, которая будет стимулировать предпринимательскую инициативу и инвестиции», — заявил бизнесмен.

Кроме этого, он заявил, что было бы справедливо, если компании, которые наращивают инвестиции, получат возможность снизить свою налоговую нагрузку. Также Мордашов одобрил возможность увеличения налоговой нагрузки на граждан с более высокими доходами. «А дополнительные поступления, связанные с изменениями в налоговом законодательстве, должны целевым образом направляться на решение социальных задач», — подчеркнул он.

Накануне с аналогичными заявлениями выступил еще один крупный российский бизнесмен — президент «Норникеля» Владимир Потанин. Он, также как и Мордашов, предложил увеличить налог на прибыль вместо единоразовых платежей и поддержал идею увеличения налогов для граждан с высокими доходами.

Потанин предложил увеличить налог на прибыль вместо единоразовых платежей
Бизнес
Владимир Потанин

Разовый сбор с крупного бизнеса действовал в России с августа 2023-го по январь этого года, соответствующий закон «о налоге на сверхприбыль» подписал президент Владимир Путин. Налог рассчитывался с превышения средней арифметической величины прибыли за 2021–2022 годы над средней арифметической величиной прибыли в 2018–2019-м. Ставка устанавливалась в размере 10%, однако могла быть уменьшена до 5%, если организация уплатит взнос досрочно в виде обеспечительного платежа.

В январе в Минфине сообщили, что сумма поступлений доходов в федеральный бюджет от налога составила 318,8 млрд руб. Тогда же там сообщили, что министерство не планирует повторного сбора налога на сверхприбыль. Спустя месяц Путин в послании Федеральному собранию предложил продумать подходы к модернизации фискальной системы для более справедливого распределения налогового бремени «в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы».

Министр финансов Антон Силуанов накануне раскрыл некоторые параметры налоговых изменений и пообещал не повышать НДС, при этом выстроив «разумную прогрессию» по НДФЛ. По его словам, одна из задач изменений — это обеспечение принципа равенства налогообложения. «Бизнес должен работать в равных экономических условиях, в том числе фискальных. Неуплата налогов, пошлин не должна быть конкурентным преимуществом, так как это создает среду, которая стимулирует искать схемы, позволяющие не платить налоги. Необходимо устранить существующие для этого лазейки», — подчеркнул министр.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
налог на прибыль Алексей Мордашов Владимир Потанин Минфин
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