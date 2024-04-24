Оптовые цены на баранину выросли за год на 30-40%

Цены на баранину у производителей выросли за год на 30-40%, зафиксировал Росстат. Участники рынка объясняют это дефицитом из-за сокращения поголовья, нехватки пастухов и роста экспорта. Минсельхоз заверяет, что нехватки мяса нет

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Цены на баранину у российских производителей за год выросли на 30-40%, следует из данных Росстата. В марте 2024 года индекс цен на баранину парную, остывшую или охлажденную вырос по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 33,2%, указано в материалах статистического ведомства. Еще более заметный рост статистика зафиксировала по замороженной баранине — индекс цен у производителей в марте 2024-го увеличился год к году на 41,5%.

У производителей других видов мяса тоже росли цены, но не так заметно. Например, индекс цен на парную и охлажденную свинину в марте 2024-го был на 16,8% выше, чем год назад, а на замороженную — на 13%. Парная и охлажденная говядина подорожала лишь на 3,6%, а замороженная — на 27,5%. Самое заметное подорожание, кроме баранины, было у мяса сельскохозяйственной птицы: стоимость охлажденной продукции выросла на 20,5%, а замороженной — на 33,3%.

Что происходит с ценами на баранину в рознице В рознице баранина за год тоже выросла в цене, хоть и не такими высокими темпами, как у производителей — примерно на четверть. По данным Росстата, в марте 2024 года 1 кг баранины в магазинах (кроме бескостного мяса) стоил 695,9 руб. против 545,2 руб. год назад (подорожание составило около 27%). Цена в рознице непрерывно росла с января 2023 года. Источник РБК в одной из торговых сетей рассказал, что закупочные цены на баранину у поставщиков в этом году выросли на 10%. РБК направил запрос ретейлерам X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик»), «Ашан», «Магнит», «Лента», «Вкусвилл», «О'кей», Metro.

Баранина в России пока еще нишевой продукт, ее производится меньше, чем других видов мяса, а индустриальное производство только зарождается, указывает президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. В структуре продаж баранины преобладает охлажденная продукция — до 2022 года ее доля составляла до 95%, отмечали аналитики компании BusinesStat. Такую структуру эксперты объясняли особенностью рынка баранины в России: большие объемы этого вида мяса производят и продают хозяйства населения и мелкие фермеры. У них, как правило, нет возможности приобретать дорогостоящие камеры шоковой заморозки для качественного замораживания и хранения мяса. К тому же в таких хозяйствах забой животных происходит чаще всего под конкретный заказ, то есть непосредственно перед продажей мяса. Крупные агрохолдинги начали выходить на этот рынок лишь сравнительно недавно — например, в 2018 году промышленное производство решил запустить «Мираторг». Среди других крупных производителей на этом рынке присутствуют «Дамате» и группа агропредприятий «Ресурс».

Почему дорожает баранина

Рост цены на баранину на российском рынке вызван дефицитом этого вида мяса на внутреннем рынке, который сформировался под действием нескольких факторов, объясняет заместитель гендиректора по маркетингу и продажам компании «Дамате» Дарья Лащенко. Эта компания развивает проект по производству баранины на Северном Кавказе. В конце 2022 года «Дамате» запустила крупнейший в России завод по переработке баранины мощностью 25 тыс. т, который сейчас выходит на проектные мощности — по итогам 2023 года производство составило более 3 тыс. т баранины в убойном весе.

Последние годы прослеживается устойчивый тренд на снижение поголовья овец, рассказывает Лащенко. Основная часть — 84% всего поголовья — приходится на малые хозяйства (крестьянско-фермерские хозяйства, индивидуальных предпринимателей и хозяйства населения). «Рост издержек, связанный с оскуднением пастбищ, нехваткой квалифицированного персонала, ростом затрат на ветеринарию и как факт, снижение рентабельности сильнее чувствуются именно в этих видах хозяйств, о чем свидетельствует статистика поголовья. Рост поголовья в сельхозорганизациях не успевает компенсировать это снижение», — рассказывает Лащенко.

В последние годы производство баранины, по словам Давлеева, сокращается из года в год на 2-3%. По данным Росстата, производство овец и коз на убой в живом весе во всех категориях хозяйств 2023 году упало на 1,36% — оно составило 443,7 тыс. т против 449,8 тыс. т годом ранее. По итогам первого квартала 2024 года снижение производства составило 2,92% год к году — с 65 до 63,1 тыс. т.

Впрочем, официальная статистика цен и производства не учитывает серый сегмент рынка, характерный для этого вида мяса. Баранина производится в основном в хозяйствах традиционных регионов, где «своя экономическая культура, а понятие цены иное», говорит руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин: «Там люди не особенно сокращают потребление, потому что и ценообразование другое. Взял барашка, зарезал, раздал друзьям».

В то же время спрос на наличие баранины на полках современных магазинов растет. Отрасль обеляется, и это, в свою очередь, влияет на цены продолжает Юшин. «Вспомните, буквально два-три года назад баранину практически нельзя было найти в магазинах — ее покупали исключительно на рынках, — рассказывает руководитель Национальной мясной ассоциации. — Цепочка поставок там не всегда прозрачная, соответствующая экономия на налогах, на соблюдении требований в области ветеринарии и фитосанитарии, упаковке». Цепочка поставок в цивилизованную торговую сеть прослеживается, а производитель, который заинтересован туда попасть, будет соблюдать все необходимые требования с соответствующей доработкой отрубов до потребительского вида, добавляет эксперт: «Конечно, этот продукт с высокой добавленной стоимостью будет более дорогой, чем то, что мы привыкли покупать на рынках».

Среди других причин роста цен Юшин называет рост стоимости оборудования на предприятиях по убою скота, затраты на логистику и зарплаты для персонала. Давлеев указывает на ограниченность трудовых ресурсов — чабанов (пастухов, которые пасут овец): «С чабанами проблемы. Мы пытались пригласить чабанов из Казахстана и Кыргызстана, но даже там не могли найти достаточное количество людей, чтобы усилить трудовые ресурсы отрасли здесь». Важным фактором для себестоимости промышленного производства, по словам Лащенко, стала работа над качеством мяса — это затраты, связанные породностью овец (то есть степенью соответствия стандартам породы) и улучшением генетики.

Но главным фактором, последние три года подогревающим рост цен на российском рынке, стало увеличение поставок баранины на экспорт, причем как в «живке» так и в виде туш и полутуш, продолжает Лащенко. Основной покупатель баранины в полутушах — Иран, который в 2023 году увеличил объемы закупок в 10 раз, «а это 90% от всего российского экспорта». Живых овец у России, по словам Лащенко, покупает в первую очередь Азербайджан, который в 2023 году увеличил объемы закупок в шесть раз. В прошлом году Иран не закупал у России такого количества мяса, говорит Давлеев. Но в этом году в результате девальвации рубля в России продукт «более-менее дешевый», да и связи между странами укрепились, поэтому закупки увеличились, особенно в марте — накануне завершения священного месяца поста Рамадан, обращает внимание эксперт. Не так много российской баранины уходит на экспорт, и его востребованность в других странах — хороший сигнал для рынка, возражает Юшин. «Экспорт сегодня — символ наращивания производства. Пока его не было, не было и роста производства. Было бы здорово, если бы люди увидели, что, оказывается, на баране можно заработать, и стали больше производить».

РБК направил запрос в «Мираторг» и ГАП «Ресурс».

Как часто россияне едят баранину

Для российских потребителей баранина — не самый частый продукт в рационе. На ее долю приходится лишь 2% от всего потребления мяса в стране — это около 1,5 кг в год, говорит Юшин. Всего же средний россиянин, по оценкам руководителя Национальной мясной ассоциации, съедает около 80 кг мяса в год. Поэтому подорожание этого вида мяса не станет болезненным для большинства потребителей: «Это практически никак не влияет на кошельки россиян. Кто ел баранину по 500 рублей [за килограмм], также будет есть ее за 600 и не откажется от этого вида мяса, тем более что доходы сейчас растут, в том числе в регионах ее традиционного потребления. Поэтому наша задача — больше производить», — добавляет Юшин.

Баранина остается нишевым видом мяса, доля которого среди всех видов этой продукции остается на достаточно низком уровне, отмечают и в исследовательской компании NTech. В качестве повседневного продукта питания баранина не входит в продуктовую корзину большинства россиян. Одним из сдерживающих факторов для ее потребления остается цена — баранина стоит дороже, чем любой другой основной вид мяса и сильнее всего подорожала в абсолютных цифрах, добавляют в Ntech.

Что говорят в Минсельхозе

В Минсельхозе РБК заверили, что нехватки баранины на внутреннем рынке не наблюдается. По данным министерства, в марте 2023 года сельхозорганизации произвели 2 тыс. т овец и коз на убой, а поголовье животных составляло 3,1 млн голов, «что удовлетворяет потребностям внутреннего рынка». «Экспорт баранины осуществляется в незначительных объемах и не оказывает влияния на цены в стране», — подчеркнул представитель Минсельхоза.

В большинстве российских регионов потребление баранины «не носит массового характера», продолжают в Минсельхозе. А в регионах, для которых баранина — традиционный вид мяса, значительная часть населения выращивает овец для собственного потребления и не зависит от ценовой конъюнктуры, а цены там ниже среднего уровня по России.

В целом подотрасль овцеводства в России обладает большим потенциалом для дальнейшего роста, считают в министерстве: с 2000 года поголовье во всех категориях хозяйств выросло на 46%. В Минсельхозе подчеркнули, что государство активно стимулирует отрасль овцеводства. «Средства выделяются на строительство современных овцеводческих ферм, приобретение техники, племенного молодняка, на поддержку производства и многое другое. К числу приоритетных задач относится увеличение общего поголовья высокопродуктивных животных для обеспечения России качественным мясом, шерстью и молоком, а также повышение конкурентоспособности этой продукции на внешнем рынке», — сказали в министерстве.